Almería capital da luz verde a los festivos locales de 2026

El pleno extraordinario celebrado este miércoles en el Ayuntamiento de Almería ha aprobado por unanimidad los dos festivos locales de la capital para el próximo año, 2026. Serán el 24 de junio, miércoles, festividad de San Juan; y el 29 de agosto, último sábado de la próxima edición de la Feria, festividad de la Virgen del Mar, patrona de Almería.

La sesión plenaria ha acordado, asimismo, modificaciones presupuestarias por un importe total de 12.957.866,2 euros, «reflejo de la solidez financiera y la buena gestión económica que caracteriza al equipo de gobierno», según ha destacado el Ayuntamiento en una nota, lo que «permitirá reducir el nivel de endeudamiento municipal, afrontar obras urgentes de reparación en viviendas municipales y reforzar la adquisición de medios para la mejora de la limpieza viaria».

Del total aprobado, 11,3 millones de euros, procedentes del superávit de 2024, se destinarán a la amortización anticipada de deuda, «lo que permitirá reducir el endeudamiento consolidado del Consistorio en más de 11 millones de euros, situando el porcentaje de deuda en el 36,91% de los ingresos corrientes, muy por debajo del límite legal del 110% establecido para las corporaciones locales». Esta gestión, ha abundado la nota, «sitúa a Almería en una posición de estabilidad y solvencia que garantiza la sostenibilidad de las cuentas municipales».

El pleno ha aprobado, por otra parte, una partida de 1.350.360 euros para financiar la reparación urgente de forjados en 60 viviendas de titularidad municipal en el barrio de Los Almendros Bajos, al objeto de responder «con agilidad a una necesidad prioritaria para las familias residente», a lo que se suma la dotación de 228.350 euros destinada al área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética para adquirir maquinaria específica para la limpieza de piedra natural, que persigue reforzar la conservación del espacio público y la imagen urbana de la ciudad.

La concejala de Economía, Innovación y Contratación, Vanesa Lara, ha subrayado que estas modificaciones presupuestarias «son un ejemplo de cómo la buena salud financiera del Ayuntamiento y la responsabilidad en la gestión económica del equipo de gobierno permiten dar respuesta inmediata y eficaz a las necesidades de la ciudad, sin comprometer el equilibrio presupuestario y garantizando la capacidad de inversión en el futuro».

Con estas medidas, el Ayuntamiento de Almería reafirma su compromiso con la estabilidad financiera, la atención a las necesidades sociales y la mejora de los servicios públicos, consolidando un modelo de gestión que hace de la responsabilidad presupuestaria una herramienta al servicio del bienestar de la ciudadanía.

Vivienda pública

Al pleno se ha elevado, finalmente, la autorización a la empresa municipal de la vivienda Almería XXI para la concertación de operaciones de crédito a largo plazo para la promoción de 92 VPO en venta de precio limitado que proyecta construir en la Vega de Acá, en concreto, en una de las parcelas resultantes en el Sector SUP-ACA-09, cuya operación asciende a la cantidad de 19.762.257,94 euros.

La concejala de Urbanismo y Vivienda y consejera delegada de Almería XXI, Eloísa Cabrera, ha defendido el modelo de gestión en materia de vivienda impulsado por el Partido Popular, «con la promoción de más de mil viviendas de promoción pública en la capital, frente al modelo fracasado del PSOE y hoy del gobierno progresista, incapaz de promover una sola vivienda en Almería».