Almería capital encara con un lleno total sus días de Feria Imagen de ayer de la playa de El Zapillo, donde miles de personas aprovechaban el festivo para disfrutar del sol y el mar. / S.G.H. La inercia de un julio por encima de las expectativas o la celebración del Cooltural Fest, entre las razones del auge SERGIO G. HUESO Jueves, 16 agosto 2018, 02:31

En Almería no cabe ya un alma a estas alturas. La capital de la provincia está encarando sus dos semanas más bulliciosas del año. Son las que coinciden con la Feria en honor a la Patrona, que para más inri se celebra en el mes de agosto, el de mayor afluencia turística. Las previsiones para los dos próximos fines de semana no pueden ser mejores. En el sector hostelero no disimulan su ilusión y más teniendo en cuenta que julio parece haber sido fantástico en términos turísticos y también de consumo.

La expectativas en la capital se han superado a niveles incluso superiores a las del resto de capitales andaluzas. Al menos así lo aseguran desde la Asociación Provincial Empresarios de Hostelería (Ashal), que estiman el crecimiento respecto a años anteriores en un 4% tanto en ocupación como en precios. ¿Y para agosto? «Más y mejor», subraya el presidente de Ashal, Diego García. Para el también hostelero, la capital alcanzó el mes pasado el 90% de ocupación hotelera y va camino de rozar el lleno total en las dos próximas semanas.

«No nos gusta decir que está todo completo pero sí que siempre el pico máximo del año se registra durante los días de Feria», puntualiza García, quien está viendo movimiento suficiente para hacerle pensar que van a ser unos días de auténtico récord para el sector. Los datos los contextualiza en una edición de Feria en la que se ha apostado más que nunca por la gastronomía y la música, como complemento perfecto al ya consabido binomio del sol y playa.

Desde Ashal creen todo un acierto por parte del Ayuntamiento echarse el resto en dos universos, el musical y el gastronómico, cuyas dinámicas ya estarían modulando en cierta forma los usos turísticos de la capital.

Sin hueco para el Cooltural

Hagan una prueba. Intenten buscar a través de internet un alojamiento, ya sea hotel o apartamento turístico, para el próximo fin de semana en la capital. Es prácticamente imposible. El motivo no es otro que la celebración de la primera edición del festival de música indie pop, Cooltural Fest, que se ha hecho coincidir con el primer fin de semana de Feria.

Uno de los problemas que históricamente tenía la festividad almeriense era que sus primeros días coincidían con los últimos de la Feria de Málaga, uno de los eventos veraniegos más populares de España. Siempre se ha visto en esta yuxtaposición de fechas un pequeño handicap para la cita almeriense, que se centraba en volcar sus esfuerzos en el segundo tramo de la celebración, donde las expectativas eran siempre más altas. Sin embargo este año, la puesta en marcha del festival ha tornado esta realidad y serán los días entre el 17 y el 19 de agosto cuando en la ciudad no quepa ni un mosquito.

Desde la organización del Cooltural, Diego Ferrón explica que hoy por hoy están teniendo hasta serias dificultades para encontrar alojamiento a los trabajadores del festival. «No hay nada en la capital y lo que hay está a precios desorbitados o lejos», indica. La promotora, que está a punto de colgar el 'no hay billetes', explica que la organización puso a disposición de los 'coolters' -como se ha bautizado a los asistentes al festival- unas 380 plazas en la residencia universitaria Civitas. Estas se agotaron en seguida, tal y como explica.

«Hubo una demanda bestial, en marzo ya nos quedamos sin sitio, por lo que pusimos en la web enlaces a otro tipo de alojamientos. Desde entonces no hemos parado de recibir peticiones de todos sitios», señala Ferrón. Según explica, la mayoría de la gente que vendrá a disfrutar de grupos como Izal, Iván Ferreiro o La Moda a Almería son de fuera. Pese a lo que se podía prever, la principal provincia de la que proceden los 'coolters' no almerienses no es Granada o Murcia, es Madrid. «La razón está clara, además del tipo de música, su combinación con la playa, el buen tiempo y la Feria es muy atractiva para aquellos que pasan el verano en la capital de España», señala el promotor.

La concejala del área de Promoción de la Ciudad, Carolina Lafita, explica que este era precisamente el principal reclamo por el que desde el equipo de gobierno se apostó fuerte por un formato turístico que completase la tradicional ecuación ya de por sí exitosa de Feria y playa: «La gente aprovecha la excusa del festival para quedarse unos días más a disfrutar de las bondades que ofrece la capital en estos días de tantas atracciones y tan diversas».

En este sentido cree sinceramente que el trabajo coordinado entre las delegaciones de Cultura y Turismo están dando ya sus frutos. El presidente de Ashal lo confirma. «Para nosotros es fundamental que se siga fomentando todo este tipo de acciones. Los grandes conciertos internacionales, el festival o el impulso de la cocina almeriense están creando un clima muy favorable para que el turismo en Almería se consolide», señala.

Una prueba del fortalecimiento de este sector se sentiría en la progresiva transformación que está experimentando un destino «que ya no es de última hora», indica el presidente de Ashal. Según explica, Almería era hace pocos años un buen 'plan B' para las vacaciones. Es decir, una solución de urgencia por si otra cosa fallaba por cercanía o por sus precios competitivos. Hoy, el hecho de que desde hace meses no haya apenas alojamientos libres para los días fuertes de Feria o para Semana Santa, confirmaría esto que defienden los hosteleros, quienes además están sintiendo la llegada de un tipo de turista más interesado por la calidad que antes.

Almería 2019

Al respecto, Carolina Lafita pone en valor el trabajo que se ha venido haciendo de cara a promover a Almería como un destino gastronómico aprovechando la candidatura para ser capital española de la gastronomía en 2019, un reconocimiento que se decide en el último trimestre del año.

«La apuesta por lo culinario es firme y se verá en la Feria, donde las actividades de este tipo se han redoblado este año. La idea es hacer de la celebración un acontecimiento cultural que trascienda a Almería y un atractivo turístico a todos los niveles», apunta la concejala, quien cree que se gane o no la candidatura, la apuesta por este tipo turismo para la capital «no tiene marcha atrás». En este sentido, cree que la reciente declaración de la Ruta de la Tapa como Bien de Interés Turístico regional también supondrá un espaldarazo para los intereses del sector.