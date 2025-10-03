Almería capital cierra el verano con casi un 83% de media de ocupación hotelera La Oficina de Turismo ha realizado 6.000 atenciones, pasando por sus instalaciones 10.000 personas, entre ellas 2.000 turistas extranjeros

El tercer trimestre para el municipio de Almería, en cuanto a datos turísticos y ocupación hotelera se refiere, ha sido muy positivo. Como pasó en el segundo trimestre, las cifras de julio, agosto y septiembre arrojan una mejoría constante y un crecimiento del turismo en la ciudad.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha presentado este viernes estos datos y ha destacado que la Oficina Municipal de Turismo «ha realizado este trimestre 6.000 atenciones, con casi 10.000 personas atendidas, de las cuales 2.000 han sido turistas extranjeros», ha comenzado explicando el edil. En verano, las consultas más solicitadas han sido las actividades de sol y playa como rutas en kayak, paseos en barco y otras actividades acuáticas. «Los turistas también han preguntado información sobre Cabo de Gata, Las Salinas o las actividades de observaciones astronómicas realizadas en la playa», ha relatado el concejal.

Además, el turismo cultural también ha formado parte de las preguntas más demandadas durante estos tres meses. «Las visitas nocturnas a la Alcazaba, información sobre nuestros museos, rutas de tapas e información relacionada con los festivales Puro Latino, Dreambeach y Cooltural Fest han sido otras demandas», ha asegurado Pérez de la Blanca. «El perfil del visitante estival ha sido, sobre todo, familiar y parejas jóvenes, predominando un turismo nacional con Madrid y Barcelona como principales ciudades que nos han visitado, ha relatado el edil.

En cuanto a la ocupación hotelera, el balance general de este tercer trimestre ha sido de casi un 83%. «El mes de julio ha finalizado con un 82% de media ocupacional, superando en 3 puntos la misma cifra de 2024. Hasta cinco hoteles del centro de la ciudad han superado el 90% de ocupación, al igual que en la zona de El Toyo ha hecho el Ohtels», ha comentado Pérez de la Blanca. Además, «este mes nos visitaron tres cruceros con más de 4.100 pasajeros a bordo, los cuales descubrieron las bondades de la ciudad, su cultura o su gastronomía», ha añadido.

Por su parte, el mes de agosto «ha finalizado con un 87% de ocupación hotelera, mejorando el 85% del año anterior», ha esgrimido el responsable de Turismo en la ciudad. «En este caso, son los hoteles del Casco Histórico los que han estado incluso pro encima del 95% de ocupación aprovechando los distintos festivales que se han realizado en la ciudad o la propia Feria», ha explicado Pérez de la Blanca. Este mes, además, visitó la ciudad el crucero 'Windsurf' con casi 400 pasajeros a bordo.

Por último, «el mes de septiembre ha acabado con un 79% de media de ocupación hotelera, superando igualmente en dos puntos la cifra del pasado año». Hoteles del centro de la ciudad «han estado por encima del 90%, al igual que ha sucedido en El Toyo con el Hotel Barceló», ha relatado el concejal. En este noveno mes del año se ha registrado la llegada de tres cruceros en la ciudad, con un total de 2.200 pasajeros.

En total, han sido siete los buques que han visitado Almería durante este tercer trimestre de 2025 por los cinco que visitaron la ciudad en la misma época del año 2024, algo que demuestra claramente que el Turismo de Cruceros también se ha consolidado ya en nuestra ciudad.

