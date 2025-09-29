Almería, capital andaluza de la salud mental Más de 250 psicólogos de la comunidad se han reunido en la capital para abordar los peligros de la Inteligencia Artificial y otras amenazas para la psique

Bernardo Abril Almería Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:52 Comenta Compartir

Más de 250 profesionales del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (Copao) se dieron cita el pasado viernes en el Teatro Cervantes de Almería para participar en la XXVI Convención de la Psicología, donde el mensaje fue claro y contundente: las herramientas de Inteligencia Artificial jamás podrán sustituir la atención psicológica profesional.

La decana del Copao , Mariela Checa, alertó durante su intervención sobre el uso creciente de aplicaciones y 'chatbots' que prometen resolver problemas de salud mental sin intervención profesional: «Estas herramientas nunca podrán sustituir la mirada, el compromiso y la responsabilidad ética de un psicólogo o una psicóloga».

La proliferación de estos «falsos terapeutas digitales» representa un riesgo creciente para la población, especialmente, en un contexto donde cada vez más personas recurren a la inteligencia artificial en busca de ayuda emocional, tal y como ha declarado esta entidad en una nota, en la que revela que, según destacaron los profesionales presentes, aunque estas herramientas pueden parecer útiles en primera instancia, carecen de la formación especializada, el criterio clínico y la responsabilidad ética que caracterizan a los profesionales de la psicología.

Ampliar

«La salud mental merece respeto, rigor y profesionalidad. La psicología no puede ni debe estar en manos de quienes no cuentan con la preparación necesaria», enfatizó Checa ante los más de 250 asistentes.

Unanimidad contra el intrusismo

El encuentro anual del Copao reunió a profesionales de la psicología de Almería, Granada, Jaén y Málaga bajo el lema 'Elige psicología: variedad que inspira, unidad que impulsa', se ha consolidado, valora la entidad, como un espacio de referencia para analizar los desafíos actuales de la profesión como el intrusismo.

La convención sirvió también para poner en valor el éxito de la campaña 'Déjate de cuentos. Elige psicología', la más ambiciosa realizada por este organizmo y una de las más destacadas entre los colegios profesionales regionales.

La iniciativa, reconocida con tres premios en PubliFestival —uno de los festivales internacionales de publicidad social más prestigiosos—, está dirigida a personas que padecen problemas de salud mental y que, por desinformación o miedo, recurren a la automedicación, pseudoterapias o, cada vez más, a herramientas de inteligencia artificial.

Compromiso con la excelencia

«Cada psicólogo y psicóloga aporta su especialidad, su experiencia, su visión única... pero todas y todos compartimos el mismo compromiso con la excelencia profesional y el cuidado de la salud mental», exhortó Mariela Checa, que clausuró el encuentro reafirmando el compromiso del colegio de seguir defendiendo la profesión frente a las nuevas amenazas digitales.

La XXVI convención incluyó ponencias magistrales, entrega de premios a los mejores trabajos fin de grado de las universidades andaluzas orientales, así como reconocimientos a profesionales con 25 años de colegiación y un homenaje a la sección de Psicología de la Intervención en Crisis, Catástrofes y Emergencias por sus 27 años de trayectoria.

Con esta masiva asistencia, los profesionales de la psicología de Andalucía Oriental demuestraron, han indicado en la nota, su unidad y determinación para proteger la salud mental de la ciudadanía frente al intrusismo y las falsas soluciones que prometen las nuevas tecnologías sin respaldo científico ni ético.

El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental es una institución dedicada a la defensa de los derechos en el ejercicio de esta profesión. Con la salud psicológica como valor fundamental para la sociedad, Copao trabaja para acercar la psicología a la vida cotidiana de las personas y defiende su relevancia social en instituciones públicas y organizaciones privadas.

Copao se dedica, asimismo, a proteger los intereses de la profesión, combatiendo el intrusismo en su ejercicio y abogando por estándares éticos y profesionales elevados, guiados por principios fundamentales como el compromiso, la cercanía, la democracia, la transparencia y la comunicación.