Almería es la capital de Andalucía que más crece en población y en desigualdad Un informe andaluz apunta que se trata del término con «las mayores diferencias de rentas» entre sus distintos barrios de toda la provincia

Alicia Amate Almería Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:11

La población en la ciudad de Almería aumenta por encima de la media. Es más, se trata de una de las pocas capitales andaluzas en crecimiento y, en las últimas dos décadas, su censo se ha incrementado en un 18%, según se apunta en el V Informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía, con datos de 2023 y publicado este año.

Este documento, elaborado por la Editorial Universidad de Sevilla y que cuenta con la colaboración de investigadores de todas las provincias de la comunidad autónoma, pretende contribuir «al conocimiento de las desigualdades y de los graves problemas a ellas asociados, así como a la búsqueda de alternativas», según recoge en su capítulo introductorio, firmado por Inmaculada Caravaca y Sonia Díaz, de Oxfam Intermón.

En el informe se concreta que Andalucía «es un espacio que acumula tradicionalmente desventajas económicas y políticas, tanto en relación con España como con el conjunto de regiones de Europa», convirtiéndose en «una de las regiones más pobres y menos desarrolladas» del país.

Una situación generalizada en toda la autonomía que se aprecia con más gravedad en la capital almeriense, que se ha desarrollado «a la sombra del crecimiento del sector hortofrutícola y de municipios como Roquetas de Mar o El Ejido», expone el epígrafe sobre Almería, que tiene como autor al sociólogo de la Universidad de Almería, Juan Sebastián Fernández Prados.

«El desarrollismo y las políticas implementadas durante las últimas décadas han llevado a una expansión de la ciudad y, en términos de desigualdad, han supuesto al menos dos consecuencias relevantes, por un lado, la cronificación de la pobreza o exclusión de determinados barrios y la creación de nuevas bolsas de zonas desfavorecidas», continúa el informe del Observatorio.

Tomando como referencia valores como los ingresos medios de los hogares, el desempleo o el nivel educativo, concluye el estudio que la ciudad de Almería presenta «las mayores diferencias de rentas» de la provincia. Se encuentran barrios en el término capitalino donde «apenas se superan los 15.000 euros de renta familiar, como La Chanca, y otros que superan los 60.000 euros, como la zona de la Térmica de Nueva Almería».

El mapa que dibuja sobre la ciudad surgida tras la construcción de la Alcazaba, refleja cómo se ha visto obligada a crecer hacia Levante, «desplegándose como un abanico por distintos viarios de Norte a Sur con sus momentos de esplendor: calle Real (siglos XVIII), el Paseo (XIX y XX), la Rambla (XX y XXI) y la avenida del Mediterráneo (XX)».

Una historia, la de Almería, que deja «una diagonal o reguero» de barrios en el extrarradio «tradicionalmente vulnerables» como La Chanca-Pescadería, el Cerro San Cristóbal, Fuentecica-Quemadero, Esperanza, Los Ángeles, Piedras Redondas o Los Almendros, donde las rentas están por debajo de los 25.000 euros por familia. Se menciona, eso sí, especialmente la situación de La Chanca y El Puche «con los ingresos medios más bajos», de alrededor de 15.000 euros anuales por hogar.

Formación y empleo

«Un calco» de la distribución de los barrios más vulnerables sería el mapa de desempleo y formación. «A pesar de la existencia de recursos educativos en todos los barrios y la bonanza generalizada de la provincia de Almería y de la capital en los últimos cuarenta años con sus ciclos, persisten brechas que asocian determinadas zonas desfavorecidas con bajas rentas, alta tasa de desempleo y baja tasa de estudios superiores», revela el análisis.

Eso sí, también aprecia exepciones en zonas como Los Molinos, Los Ángeles o San Luis, donde la baja tasa de estudios no afecta de igual manera al empleo o la renta.

Tras incidir en que –de nuevo con alguna singularidad como la de Cortijo Grande– las zonas y barrios vulnerables también presentan más «problemáticas de salud», el informe del Observatorio apunta a «otros elementos sociodemográficos» que permitan «detectar la compleja red de desigualdades» de la ciudad.

Se refiere, con ello, a la tasa de población nacida en el extranjero en barriadas como El Puche (casi la mitad), La Fuentecica-Quemadero (cerca de un tercio) o Los Ángeles y el Barrio Alto (más de un cuarto) o a la «percepción social»de la propia población, que tiene como zonas idóneas para vivir Oliveros o el Paseo Marítimo.

Las islas

También hace una parada el documento firmado por Fernández Prados a la existencia de dos barrios «vulnerables en zonas relativamente céntricas». Estas «islas», como las denomina el informe, son «el Barrio Alto, con una de las secciones más pobres de la capital, localizada junto a la Rambla, eje de la expansión y centro de la ciudad desde finales del s. XX, y, por otro lado, el Zapillo, junto al paseo marítimo, atractivo turístico principal».

En definitiva, valora el experto autor del documento que la capital Almería «ha tenido problemas de crecimiento en lo que a desigualdad se refiere», lo que además deja en «estado crítico» a zonas vulnerables, «creando bolsas o islas» en su expansión «con lamentables brechas sociales y económicas que requieren toda la atención de las políticas públicas y la ciudadanía».

Un análisis de las 12 ciudades andaluzas con más habitantes

El Observatorio de la Desigualdad de Andalucía (ODA) fue creado en el año 2015 y, según se define, es una «plataforma abierta y plural de colectivos, entidades, grupos de investigación y personas interesadas en colaborar en el análisis de las desigualdades existentes en la región, en difundir su conocimiento y en construir colectivamente propuestas para reducirlas que promuevan la cohesión social y la equidad territorial».

El informe publicado este año se centra en la situación de las 12 ciudades andaluzas con más de 100.000 habitantes, esto es, las ocho capitales junto a los términos de Marbella, Dos Hermanas, Algeciras y Jerez de la Frontera. En próximos años, por su aumento de población, también debería entrar Roquetas de Mar.