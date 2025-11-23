Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Almería Street en Los Ángeles se encuentra muy cerca del mar.

Almería en California: una calle con el nombre de la provincia en Los Ángeles

Muy cerca de la Meca del Cine existe una Almeria Street, lo que pone de manifiesto las raíces españolas de todo el sur de Estados Unidos

E. Gabriel Llanderas

Almería

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:34

Comenta

Los orígenes de los estados del sur de Estados Unidos están entrelazados con la historia de España. Durante siglos, amplios territorios del actual país norteamericano ... formaron parte del imperio español, y aquella presencia dejó una huella que aún hoy es visible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Últimos días para inscribirse para la Jura de Bandera en El Parador
  2. 2 Empresarios de la piedra natural reclaman «diálogo social» y respuestas a la «presión regulatoria» en las pymes
  3. 3 Los contratos de la Diputación de Almería, cuatro años en el centro de la investigación
  4. 4 Cementerios, parques y reparaciones en los pueblos, las obras investigadas
  5. 5 Amat recibe a la artista Aroa Salaño, participante en La Voz Kids
  6. 6 La III Jornada para la Prevención del Suicidio aborda la Salud Mental en los Mayores
  7. 7 Los contratos de la Diputación de Almería, cuatro años en el centro de la investigación
  8. 8 Una UD Almería de 'embarbaridad'
  9. 9 Podemos e IU sobre los Presupuestos de 2026: «Abandonan deliberadamente a los barrios de Almería»
  10. 10 Los almerienses han hablado: este es su monumento favorito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almería en California: una calle con el nombre de la provincia en Los Ángeles

Almería en California: una calle con el nombre de la provincia en Los Ángeles