Almería en California: una calle con el nombre de la provincia en Los Ángeles

Los orígenes de los estados del sur de Estados Unidos están entrelazados con la historia de España. Durante siglos, amplios territorios del actual país norteamericano ... formaron parte del imperio español, y aquella presencia dejó una huella que aún hoy es visible.

Prueba de ello es la enorme cantidad de nombres españoles que conservan sus ciudades, pueblos y hasta muchas de sus calles, desde Florida hasta California. Esta toponimia es un recordatorio de un pasado compartido que sigue vivo en el mapa y en la identidad de estos lugares.

Haciendo un repaso a sus callejeros, esta circunstancia es claramente verificable, pero lo que quizá sí resulta una sorpresa es que una calle en California, más concretamente en el condado de Los Ángeles, lleva el nombre de Almería. A pocos kilómetros de la gran ciudad donde se encuentra Hollywood, hay un rincón reservado para la provincia, que además, al igual que en el caso de España, se encuentra muy cerca del mar.

Barrio de San Pedro

Al adentrarnos en el sur de California, en el barrio de San Pedro, nos encontramos con esa curiosidad que muchos almerienses podrían pasar por alto: Almeria Street. Y es que no es una calle que resulte muy turística, como puedan ser otras más conocidas de la Meca del Cine.

De hecho, no es un lugar que se encuentre cerca de vías míticas como Sunset Boulevard o Rodeo Drive, que aparecen en películas tan populares como, por ejemplo, 'Pretty Woman'. El caso de la calle Almería está mucho más lejos del centro de la ciudad y está ubicada en una zona residencial, típica californiana, junto a la costa del Océano Pacífico y rodeada de casas ajardinadas de las que sobresalen las habituales palmeras, en una franja residencial costera cercana a una amplia área comercial y portuaria llamada Long Beach. Como curiosidad, las viviendas en esta zona se venden por precios que rondan el millón de dólares.

Así, este vial, que aparece claramente en los mapas de la ciudad y puede recorrerse virtualmente gracias a la tecnología de Google Maps, lleva por nombre la provincia, creando una especie de hermanamiento entre Almería y Los Ángeles.

Este hecho pone de relieve que muchas ciudades en Estados Unidos, especialmente en California, utilizan nombres que remiten a lugares hispánicos o españoles. Por ejemplo, el nombre Los Ángeles proviene de la fundación original del asentamiento hispanoamericano «El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles».

Así que quienes se decidan a hacer un viaje a esta parte del mundo, pueden incluir una visita a este lugar, como un guiño a los lazos entre ambos territorios.