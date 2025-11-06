Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dos turistas observan las Salinas de Cabo de Gata desde el interior de una de las casetas instaladas en el parque natural. A. A.

Almería bate récord de turistas, que gastan más dinero pero dedican menos días a su visita

El desplome de las pernoctaciones iniciado en 2023 vive un ligero repunte en el tercer trimestre de este año, con 6,5 noches de media

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:23

El sector turístico almeriense experimenta un periodo de pujanza tras conseguir superar el bache provocado por la pandemia de la covid-19. Sin embargo, hay « ... luces y sombras», como expresó al respecto de los datos del mes de agosto la Asociación de Hostelería de Almería, Ashal. A la espera de conocer los datos de septiembre, la entidad que representa a los profesionales del sector esperaba, al menos, «igualar los resultados de 2024».

