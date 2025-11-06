Almería bate récord de turistas, que gastan más dinero pero dedican menos días a su visita

El sector turístico almeriense experimenta un periodo de pujanza tras conseguir superar el bache provocado por la pandemia de la covid-19. Sin embargo, hay « ... luces y sombras», como expresó al respecto de los datos del mes de agosto la Asociación de Hostelería de Almería, Ashal. A la espera de conocer los datos de septiembre, la entidad que representa a los profesionales del sector esperaba, al menos, «igualar los resultados de 2024».

La Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA), cuyos datos publicó ayer el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), apunta a un tercer trimestre de 2025 que mejora el del año anterior en líneas generales. En total, entre enero y septiembre visitaron algún lugar de la provincia almeriense 1,25 millones de personas, lo que representa un aumento del 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Algo por encima del 10%, por su parte, se incrementó el gasto medio de los turistas en la provincia por día. LaECTA indica que, en los tres primeros trimestres del presente 2025, quienes optaron por Almería para invertir unas jornadas de descanso destinaron 78,8 euros frente a los 71,5 euros que se reflejaban justo un año atrás. 2024, cabe mencionar, cerró con 67,5 euros de gasto medio por persona.

La provincia almeriense recibió, por su parte, a nueve de cada cien turistas que se dejaron caer por Andalucía hasta septiembre, solo por delante de Córdoba (3,7) y Jaén (2,4) y a un punto y medio de Granada (10,5), manteniéndose Málaga (29,1) y Cádiz (21,7) como las andaluzas más visitadas. Este 9% representa una caída de 0,7 puntos respecto a 2024.

Otro valor a la baja en las ECTA de los últimos años es el relativo a la estancia media de los visitantes en Almería. Los datos del IECA sitúan en 6,5 días las jornadas que los turistas invirtieron en visitar el territorio almeriense entre enero y septiembre, un positivo 3,3% más que un año atrás (lo que equivale a un tercio de día) aunque todavía lejos de las pernoctaciones que es reflejaban antes de 2023. En el tercer trimestre de 2022, esta misma estadística indicaba que los turistas se alojaban en la provincia durante 8,6 días de media.

Baja la nota

En cuanto a la valoración de uno a diez del viaje realizado, los turistas que visitaron Almería la puntuaron con un 8,8, nota sobresaliente aunque, no obstante, es la segunda más baja de toda Andalucía y supone una caída de una décima en comparación con el mismo periodo de 2024. La nota máxima alcanzada por la provincia en el último lustro fue un 9,7, otorgado por los turistas en el primer trimestre del año pasado.

La comunidad autónoma, en general, recibió un 8,9 sobre 10, resultando las mejor valoradas las provincias de Jaén, con un 9,4, y Sevilla y Córdoba, con un 9,2 cada una.

Andalucía

En cuanto a los datos de la autonomía, indica la ECTA que el número de turistas que visitó Andalucía en el tercer trimestre de 2025 superó los 13,8 millones, lo que supone un aumento de un 10,3% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Durante este período, de los turistas que llegaron a Andalucía, el 31,9% eran andaluces, el 36,9% eran del resto de España, el 22,3% procedían de la Unión Europea y el 8,9%, del resto del mundo.

El 86,3% de los turistas que visitaron Andalucía lo hicieron por vacaciones y ocio, el 10,4% para visitar a familiares y amigos, el 0,7% por trabajo y el 2,6% restante alegaron otras motivaciones, indican los datos trasladados ayer por el IECA en un comunicado.

En el tercer trimestre de 2025, el 49,2% de los viajeros se alojó en establecimientos hoteleros, mientras que el 43,1% utilizó apartamento, piso o chalet. Por otra parte, la estancia media, o número de días que por término medio permanece un turista en Andalucía, se situó en 7,7 días, un 7,2% menos que un año antes, lo que supone 0,6 días menos que en el mismo período del año anterior.

El gasto medio diario que realizaron los turistas en Andalucía en el tercer trimestre se estima en 90,77 euros por turista, cifra que es mayor en un 7,2% a la del mismo trimestre del año anterior. La procedencia del turista establece diferencias en este gasto, que varía desde los 72,15 euros al día que gastaron los andaluces hasta los 136,71 euro de los procedentes del Resto del mundo.