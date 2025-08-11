Almería, base de formación para modelos de calado internacional Victoria Medina, Miss Earth Spain 2025, se formará en la provincia antes de viajar al concurso en Asia

E. Gabriel Llanderas Almería Lunes, 11 de agosto 2025, 12:59 Comenta Compartir

Almería será el escenario en el que Victoria Medina, recientemente coronada como Miss Earth Spain 2025, desarrollará su preparación integral de cara a uno de los certámenes de belleza más relevantes del panorama internacional: Miss Earth. Este concurso, que parte del Grand Slam global de la belleza, rompe con los esquemas de este tipo de competiciones porque, más allá de criterios estrictamente estéticos, pone el foco en la sostenibilidad y el compromiso social, valores que marcarán también el proceso formativo en tierras almerienses.

Su estancia se desarrollará principalmente en Aguadulce, Roquetas de Mar, donde contará con alojamiento, alimentación y todos los recursos necesarios durante varios meses. Bajo la dirección de Norelkys Medina, CEO de la Agencia Negra Francisca y directora nacional del certamen en España, la formación va más allá de los cánones tradicionales de belleza.

El programa diseñado incluye entrenamiento físico orientado al bienestar y la puesta en escena, talleres de pasarela, peluquería, maquillaje y escenografía, además de formación en liderazgo, comunicación y acción social. También se potenciarán sus habilidades lingüísticas en varios idiomas, con especial atención al inglés, para garantizar su preparación en contextos internacionales.

Conexión con el tejido social y ambiental

Dado el enfoque social y medioambiental de esta formación, uno de los pilares de esta preparación en Almería será el trabajo en iniciativas medioambientales en colaboración con entidades locales. Victoria Medina participará en campañas ecológicas reales vinculadas a asociaciones, cooperativas, centros escolares e invernaderos, con el objetivo de adquirir experiencia práctica que pueda trasladar al certamen internacional.

Estas actividades, algunas de las cuales ya se están desarrollando desde finales de 2024, refuerzan su papel como futura embajadora ambiental y consolidan el compromiso de su candidatura con la sostenibilidad y la concienciación social. El sector de las competiciones de belleza se reinventa para poner el acento, no solo en las cualidades físicas, sino también en aspectos de calado social.

Un perfil comprometido con la educación y la solidaridad

Victoria Medina es licenciada en Traducción e Interpretación, con formación académica en Alemania y varios másteres en el ámbito educativo. Actualmente trabaja como profesora de inglés en Madrid y colabora en programas de apoyo a jóvenes en situación vulnerable. Su recorrido como modelo la ha llevado a desfilar en capitales europeas como Milán o París, además de participar en editoriales de moda de prestigio.

En paralelo, ha desarrollado una labor solidaria a través de voluntariados en países como Kenia, lo que refuerza su perfil como una candidata que combina proyección internacional con sensibilidad social y compromiso con el medioambiente.

Formación con sello almeriense

La elección de Almería como lugar de formación responde a las posibilidades que ofrece la provincia: espacios naturales únicos, profesionales vinculados al mundo de la moda y un entorno favorable para proyectos sociales y ambientales. Un conjunto de factores que hacen de este enclave un lugar idóneo para una preparación completa y exigente como la que requiere Miss Earth.

Miss Earth Spain 2025 se prepara en Almería dadas las buenas condiciones que reúne la provincia para ello. Y desde aquí, comienza su camino hacia un certamen donde belleza, sostenibilidad y compromiso van de la mano. Porque la belleza exterior significa mucho más cuando va acompañada de valores como el respeto, solidaridad, tolerancia y conservación del medioambiente.