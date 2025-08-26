Almería congrega más de 50 artesanos españoles y presume de cerámica en la feria de alfarería

Clemen Solana Almería Martes, 26 de agosto 2025, 18:32 | Actualizado 18:51h. Comenta Compartir

La Rambla se ha convertido en un escaparate del poderío patrimonial almeriense. Los platos, los botijos, las vasijas, las huchas de barro y demás objetos recorren las 29 jaimas instaladas en el centro desde este mediodía. La nueva edición de la Feria de Alfaralmería ha abierto con el tradicional baile de folclore previo a la temporada de exposiciones y compras. La trigésimo tercera puesta ha atraído a más de 50 artesanos de la provincia de Almería y zonas como Albacete, Córdoba y Murcia, entre muchas otras. La presencia de ceramistas portugueses ha destacado entre los asistentes, así como una carpa con cuatro asociaciones que trabajan con personas con diversidad funcional.

Ceramistas portugueses

Más de medio siglo en la profesión atesora la trayectoria del ceramista portugués Luis Ferreira. Estos días, y hasta el sábado, expone sus creaciones ante la mirada de los curiosos que se acercan a la jaima del artesano. Este es el sexto año que Ferreira acude a la tradicional feria de Almería, uno de los puntos más «destacados» sobre los materiales como el barro y la arcilla a nivel español. Los cuencos, los platos y diversos utensilios de cocina son los objetos que Ferreira ha mostrado con mimo. En conversación con este diario, el portugués ha asumido el buen recibimiento del público en la provincia por la alfarería. «Los turistas compran, pero el nacido aquí también porque valora el producto», ha comentado Ferreira.

La técnica portuguesa también se ha dejado ver en la carpa «Barroandante», donde José ha celebrado su primera edición en la provincia. El artesano recorre ferias y eventos donde expone las creaciones de cerámica desde España a Hungría, pero faltaba Almería. «En Portugal sí que vemos cómo el turista compra más que el nacional, pero eso no sucede en Almería», ha asegurado ante la presencia de quienes se han acercado a la carpa. El acompañante, su hijo no ha optado por la profesión del padre, aunque sí ha reconocido el interés que le suscita el sector.

Una de las vecinas de la capital, Josefina García, es asidua a este encuentro entre artesanos. La almeriense acude desde hace más de 20 años a la Feria de Alfaralmería para comprar botijos. La tradición familiar hizo que estos adornaran su casa desde pequeña. En pleno verano, García los usa para conservar el agua «No hace falta ni nevera, se queda bien fría todo el día y así pasamos mejor la calorcica», ha sostenido la señora, quien se ha decidido por cuatro de estos.

Tres décadas en el sector

La también ceramista Ana Segura, de «Onda Castellón», ha perdido la cuenta de los años como artesana. Más de tres décadas le han bastado para que este año vuelva a esta nueva edición de la feria. «Tengo clientes que ya son amigos, que siempre vienen y compran», ha asumido. Cada una de las piezas que exhibe Segura se trabajan durante, al menos, cinco horas. Aunque depende del tamaño, el proceso de modelaje, cocción y pintado supera siempre las dos horas. «El residente de Almería compra y valora», ha sostenido la artesana, quien decide acudir sólo a esta actividad, enmarcada dentro de las fiestas patronales de la capital en honor a la Virgen del Mar. La también docente visita pocos encuentros de alfarería españoles, pero sí acude al de Almería, donde vende Meninas de cerámica, entre otros productos.

La joyería cerámica también está presente en casi una decena de puestos. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez se ha dejado ver en uno de ellos mientras compraba. La cerámica blanca ha sido la opción de Vázquez para unos pendientes de estrella en tono dorado. «Me llevo mucha cerámica, tengo colección de tazas y cerditos de colores», ha asegurado la alcaldesa, quien desea fomentar esta tradición en Almería. La primera edil ha reconocido la presencia de jóvenes en los puestos, síntoma de que las nuevas generaciones también «posibilitan» la visibilidad del sector.

La «buena» respuesta del público en la provincia es una de las causas para que la ceramista Isabel Campos visite cada año la Feria de Alfaralmería. La segoviana, residente en Alicante, sólo usa la técnica de la plancha, sin torno ni maquinaria, para la multitud de ensaladeras, cuencos y platos que genera. Campos lleva una década recorriendo las ferias de España, entre las que se encuentran Ponferrada, Logroño y Tarragona. Según Campos, estas ciudades, inclusive Almería, guardan especial tradición por las colecciones de cerámica.

Una de las colecciones más demandadas de la mañana ha sido la de la próxima Navidad. Arancha Martín, delegada del gobierno andaluz en Almería, es seguidora de esta tradición. «Me gusta comprar un belencito porque colecciono nacimientos», ha sostenido Martín entre los diversos puestos. Las hueveras tradicionales de cerámica y los hornos también son otros de los deseos de la delegada. Junto a ella, se encontraba la concejala Sacramento Sánchez, quien ha buscado piezas para su colección de platos. «Me gustan los platos para colgar en el cortijo o en la cocina porque quedan monísimos», ha apostillado.

Los platos de la jaima del ceramista Antonio Flores se han llevado muchas de las ventas durante la mañana. «Normalmente, se suele vender bastante bien porque se valora lo hecho a mano», ha defendido el almeriense. Una de sus clientas ha comprado un juego de estos. La vecina del centro de la ciudad ha defendido la calidad de los productos artesanales ante los de las grandes multinacionales que «matan» al pequeño negocio . «En esto no miro el dinero, me da igual si gasto 50 o 60 euros porque me gusta la cerámica», ha sostenido la señora.

Inclusión

Una de las principales novedades de este año ha sido la jaima de «Cerámica con talento». Esta caseta la forman hasta cuatro asociaciones que trabajan con personas con diversidad funcional. Isabel Parra, directora de la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down (Asalsido) ha aprovechado para poner en valor esta iniciativa en aras de reivindicar a los centros ocupacionales y a sus usuarios. Parra ha defendido cómo esta actividad ha impulsado el desarrollo de las habilidades personales, así como la inclusión en la sociedad de los integrantes. Una de las usuarias del centro ocupacional 'Arte 21', Carmen, ha ejercido como vendedora de las diversas chapas, imanes, llaveros de sublimación y artesanía creativa. «Estoy muy orgullosa y me gusta que la gente venga y se interese por lo que hacemos», ha añadido.

La feria ofrecerá talleres familiares de cerámica durante el miércoles y jueves en horario de mañana y tarde. Los talleres se destinan para grupos de hasta 12 niños acompañados por un familiar y estarán realizados por un maestro alfarero. Los talleres son gratuitos y la inscripción se debe realizar de 10:00 horas a 11:00 horas el mismo día de la actividad.