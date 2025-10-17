Almería arropa a Aspapros en la celebración de su 60º aniversario Más de 800 personas se dan cita en el Maestro Padilla para rendir homenaje «a seis décadas de compromiso con las personas con discapacidad intelectual y sus familias»

El Auditorio Maestro Padilla acogió este miércoles la gala del 60º aniversario de Aspapros, una cita histórica que reunió a más de 800 personas para rendir homenaje a seis décadas de compromiso con las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

La gala, bajo el lema 'Cada rostro, un sueño cumplido', combinó música, poesía, teatro y emoción en un espectáculo único. El acto se abrió con el recital 'De la sombra a la luz', interpretado por la poetisa Gemma Giménez y el pianista Pablo Mazuecos, junto a los niños y niñas del CAIT Aspapros, que iluminaron el escenario con velas LED simbolizando la esperanza y la inclusión.

Los conductores de la velada fueron Juan Antonio Manzano y Mar Ramos, acompañados por Paco Ortega, Paula Pérez, Ángel Viudez, Rosa Carro, Javier Pérez, Sonia Giménez y Teresa Martín, que guiaron al público por un viaje emocional a través de la historia y los valores de la entidad.

El programa incluyó un conjunto de actuaciones que deslumbraron al público por su calidad artística y su sensibilidad. El dúo acrobático Aribaldi Circus cautivó al público con una puesta en escena de gran belleza, elegancia y precisión técnica. Su número de danza acrobática combinó fuerza, equilibrio y emoción, dejando al auditorio en un silencio absoluto antes de estallar en aplausos.

El mago Gabi Magoo volvió a demostrar por qué es uno de los artistas más queridos de la escena almeriense. Su espectáculo de magia y humor arrancó sonrisas y carcajadas, pero también momentos de asombro y ternura, recordando que la verdadera magia está en hacer felices a los demás.

El grupo musical Al Swing y al Cabo llenó el escenario de ritmo, alegría y complicidad. Su estilo contagioso y su energía lograron que buena parte del público se levantara de sus asientos para seguir el compás, convirtiendo el auditorio en una auténtica fiesta por la inclusión.

Por su parte, River Band puso el broche final a la noche con un potente directo lleno de emoción y energía. Sus temas propios unieron a artistas y público en un ambiente de celebración colectiva, culminando con un aplauso largo y sentido que cerró la gala por todo lo alto.

Los asistentes fueron sorprendidos con dos de las escenas del cortometraje 'Duelo Interior', producido por la propia asociación, que cobró vida en el escenario del auditorio. Una pieza de ficción interpretada por actores con discapacidad intelectual que fue recibida con una gran ovación. Su mensaje de superación, amistad y empatía reflejó a la perfección el espíritu de Aspapros.

Entre las autoridades asistentes destacaron la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, la diputada delegada de Igualdad y Familia, María Luisa Cruz Escudero, y el director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, Pedro Calbó Roca, el delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, y el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, entre otros muchos representantes institucionales.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, felicitó «en nombre de toda Almería a la gran familia de la organización por este sesenta aniversario, que es una magnífica demostración de que la inclusión es una fuerza capaz de transformar el futuro. Tanto el Ayuntamiento como la asociación compartimos al 100% el compromiso de que en Almería ninguna persona, con independencia de sus capacidades, vea limitados sus derechos o sueños».

Es una colaboración continua como se refleja en el nuevo proyecto que planifica la entidad. En esta línea, la alcaldesa asegura que «estoy convencida de que el edificio multiservicios para atender a personas con trastornos TEA que se va a hacer en la parcela cedida por el Ayuntamiento en La Pipa, y en donde aplicamos una bonificación municipal del 95 % del ICIO, el máximo permitido, va a suponer un importante paso en esa carrera por favorecer la integración, la igualdad y la inclusión en Almería».

La diputada provincial de Igualdad, María Luisa Cruz, ha puesto en valor la labor de Aspapros «en el camino hacia la inclusión real de las personas con discapacidad en la sociedad almeriense». «Su trabajo no se ha limitado a la atención y el cuidado, sino que ha abarcado la defensa de derechos, la formación, el empleo y la vivienda. Han demostrado que la discapacidad no es una limitación, sino una condición de la que todos tenemos algo que aprender», explicó.

Del mismo modo, ha destacado que «desde la Diputación de Almería, hemos sido y seguiremos siendo un aliado firme de Aspapros. Creemos firmemente que una sociedad se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables, y en Almería estamos decididos a ser una sociedad inclusiva y justa para todos».

En nombre de la entidad, la presidenta, Mercedes Cuevas, y la vicepresidenta, Rosa Moreno, expresaron su gratitud a todas las familias, profesionales y entidades colaboradoras, destacando que «la historia de Aspapros es una historia de amor, esfuerzo y fe en las personas».

Aspapros agradeció «especialmente al Ayuntamiento de Almería por la cesión del espacio, a MiniHollywood Oasys por el vestuario del cortometraje, a Smurfit Kappa por la escenografía y a la productora Desde Almería por el reportaje audiovisual, además de al equipo humano de la entidad por hacer posible un evento que quedará grabado en la memoria colectiva de Almería».