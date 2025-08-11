Almería aporta 450 millones a la Hacienda estatal en el primer semestre, un 32% más La recaudación total de la provincia crece el triple que la media española respecto a los datos de 2024, pero el IVA se sitúa en cifras negativas

A. Amate / C. Vallejo Almería Lunes, 11 de agosto 2025, 20:19 | Actualizado 23:13h. Comenta Compartir

La provincia de Almería lleva aportados ya 450,79 millones de euros a la Agencia Tributaria en forma de impuestos a cierre del mes de junio. Esta cifra es un 32,29% superior a la de un año antes, según se desprende del último informe de recaudación publicado por el Ministerio de Hacienda. La provincia muestra, así, uno de los mayores dinamismos en las cifras de recaudación tributaria del conjunto de España, donde el aumento de los ingresos de la Hacienda Pública en el primer semestre del presente 2025 llega al 10%, hasta los 134.854 millones.

De hecho, Almería muestra el tercer crecimiento interanual más importante, solo por detrás de Cuenca, con cerca del 50% y Alicante (33,8%). La almeriense es la provincia andaluza con mayor aumento, seguida de Málaga, con doce puntos porcentuales menos (19,82%).

Si el ranking se ordena por volumen recaudado, lo encabeza Madrid, con 62.781 millones de euros en el primer semestre, con un crecimiento idéntico al nacional (10,4%), seguida de Barcelona, con 22.216 millones, que tiene un ascenso algo más parco (5,4%). Les siguen Valencia (6.806 millones de euros), Sevilla (3.497), Baleares (2.739 millones), Alicante (2.603), La Coruña (2.522), Vizcaya (2.360) y Málaga (2.329).

Almería, en cambio, entre las que menos aporta al erario público estatal. Concretamente, se posiciona en octava posición por la cola junto a Burgos (448 millones), Gijón (382), Ciudad Real (365), Jaén (364), Albacete(361), Orense (316) y León (302).

Respecto al volumen de recaudación por los diferentes impuestos, en Almería la mayor cuantía la representa el Impuesto de la Renta de Personas Físicas(IRPF), con 319,05 millones entre enero y junio de este año –un 15,6% más interanual–, seguido del Impuesto de Sociedades, que se eleva a 113,2 millones, prácticamente la misma cantidad que en el mismo periodo del año anterior.

El total de impuestos directos, en el que se incluyen los dos antes mencionados y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes –que se sitúa en 6,3 millones en el semestre cerrado– ascendió a 445 millones, un 12,3% más.

En negativo, en cambio, se observa el capítulo de impuestos indirectos, esto es, IVA, Tráfico Exterior e Impuestos Especiales. El balance entre enero y junio deHacienda arroja un saldo de -6,9 millones en ingresos netos y solo el Impuesto sobre Tráfico Exterior aparece en positivo, con una variación respecto a los primeros seis meses de 2024 notable, del 84,2% hasta 7,9 millones. En cambio, el saldo del IVA es de -13,9 millones y el del los Impuestos Especiales, de -7,9 millones.

Tomando los datos del Impuesto sobre el Valor Añadido del último informe del Ministerio, si bien se ingresó en la provincia 356 millones en este periodo de tiempo –ingresos brutos que incluyen operaciones interiores e importaciones– las devoluciones superaron los 370 millones entre enero y junio de este año.

Se aleja, con estos datos, Almería del conjunto del país, donde se experimentó en la primera mitad de este año un aumento de los ingresos por IVA del 11,4% y del 5,75% en impuestos especiales, hasta superar los 50.000 y 1.400 millones, respectivamente. Los técnicos de Hacienda atribuyen la evolución de los Impuestos Especiales a la subida de los tipos en los tributos que gravan la electricidad y las labores del tabaco, además de a los primeros ingresos del que se aplica sobre los líquidos para los cigarrillos electrónicos.

El primer impuesto en importancia para la provincia es el IRPF, el grueso del cual tienen su origen en los rendimientos del trabajo, lo que supone un ascenso del 15,6% mientras que en el conjunto de España, la subida alcanza el 9%.

Empleo y pensiones

Los técnicos de Hacienda explican esta mejora atendiendo a varios factores: por un lado, a la creación de empleo y a la subida salarial, así como al incremento de las pensiones, a lo que hay que sumar, además, el crecimiento de los rendimientos del capital mobiliario, de las inversiones, que también pagan IRPF.