Almería ante la posible llegada del avispón oriental: «La amenaza es más grave de lo que parece» Apicultores advierten de un problema inminente que podría afectar tanto a la biodiversidad como a la salud pública y a la economía del campo almeriense

El avispón oriental (Vespa orientalis), un insecto invasor originario de Asia y Oriente Medio, se ha expandido en los últimos años por Andalucía y ya ha puesto en jaque a provincias como Cádiz, Málaga o Sevilla. En Almería, de momento, la situación no es alarmante, pero los apicultores coinciden en que la llegada de esta especie es inevitable y que las consecuencias pueden ser devastadoras para el sector y para el ecosistema. Por lo tanto, ven clave la anticipación y la toma de medidas para mitigar su posible efecto en la provincia.

Avance en Andalucía

En Apicultura El Barranquero, en Felix, reconocen que por ahora la provincia se mantiene a salvo: «Aquí no estamos teniendo problemas con el avispón, no se sabe si por la climatología o porque aún no han terminado de adaptarse. Ahora mismo no tenemos problemas». Sin embargo, remarcan que en el norte de España y en otras zonas de Andalucía la expansión del insecto ya es preocupante.

La situación es distinta en Málaga, donde la plaga se ha instalado con fuerza. Así lo señala la productora de Albanchez La dulce colmena, que alerta de que «va a llegar a Almería, porque se va abriendo camino. En Málaga no estaba hace un tiempo y ahora sí está, con mucha virulencia, quitando muchísimos nidos. Toda la zona de costa va avanzando y al final llegará. Así como la velutina es una avispa invasora que entró por Francia, que va bajando hacia el sur, pero que es más complicado que llegue Almería, el avispón oriental sí va llegar».

Este himenóptero, que entró en la península a través del puerto de Cádiz en 2018, se caracteriza por su agresividad contra las abejas melíferas y por su capacidad de adaptación. Su particularidad es que construye los nidos bajo tierra, lo que dificulta su detección y control.

«Un problema de salud pública»

Los expertos no dudan en definir al avispón oriental como una auténtica amenaza. Su impacto no se limita al sector apícola: también ataca frutas ricas en azúcares como uvas, mangos o higos, dejando las cosechas inservibles para su comercialización.

El problema, además, no se quedará en el campo. Al anidar en el suelo, el riesgo para la población también aumenta: cualquier persona puede pisar accidentalmente un nido y sufrir la picadura de un enjambre. Aunque no es más dolorosa que la de la avispa común, los ataques en grupo pueden ser especialmente peligrosos. «Es un problema de salud pública», avisan.

Necesidad de una acción coordinada

Los productores reconocen que la situación es mucho más grave de lo que parece y que la lucha contra esta especie no debería recaer únicamente en los apicultores, un sector ya de por sí castigado por otras cuestiones como la sequía, los precios bajos y la alta competencia en el sector. Con un nuevo envite como el que supondría el del avispón oriental, algunos productores incluso podrían verse obligados a plantearse la posibilidad de cerrar.

Desde La dulce colmena lo expresan con claridad: «Es un problema de salud pública también. Combatirla requiere medios y no puede recaer todo en los agricultores». En este sentido, insisten en que el trampeo para acabar con esta especie invasora debe iniciarse en primavera, cuando las reinas están criando, para evitar que se multipliquen los nidos. Sin embargo, denuncian la indefensión que sienten por la falta de estrategias conjuntas y la ausencia de medidas eficaces de control.

Apicultura en Almería: un sector en jaque

La posible llegada del avispón oriental se suma a una crisis que ya golpea duramente al sector apícola en la provincia. La sequía, la falta de compradores y los precios por debajo de costes amenazan la supervivencia de muchas explotaciones.

Algunos datos hablan de que más del 60% de la miel producida permanece en almacenes, sin salida en el mercado, mientras las grandes superficies optan por importar productos de menor calidad y mucho más baratos que se venden como «miel» sin serlo realmente. A esto se suma el incremento de los costes de producción.

Ante este panorama, muchos apicultores se ven obligados a compaginar su labor con otros trabajos para subsistir. La polinización de cultivos bajo invernadero se ha convertido en una tabla de salvación parcial, aunque insuficiente para compensar la caída en la rentabilidad.

Polinización: otra cara de la apicultura

Más allá de la producción de miel, en Almería existe un importante sector dedicado exclusivamente a la polinización agrícola, esencial para el rendimiento de cultivos intensivos. Empresas como Colmenas Indapol trabajan en la provincia, así como en Granada y Málaga, proporcionando colmenas de abejas y abejorros para invernaderos y explotaciones al aire libre. Su labor garantiza altas producciones de frutas y hortalizas, tanto en sistemas convencionales como ecológicos, de forma «100% natural y ecológica».

Desde esta empresa explican que la dureza climática de los últimos meses ha obligado a migrar miles de colmenas fuera de Almería en busca de floraciones y agua. «Aquí la floración es escasa y muchas colmenas se mueren, por lo que nos movemos a zonas de regadío con almendro, aguacate, cítricos o níspero, donde hay puntos de agua cercanos. Las producciones de miel son prácticamente inexistentes, porque las abejas se castigan tanto que su función real aquí es la polinización», señalan.

Además, destacan el papel creciente de las colmenas en invernaderos de melón y sandía, con abejas, y de tomate, pimiento, calabacín o berenjena, donde los abejorros se han convertido en aliados imprescindibles para garantizar el cuajado de los frutos.

Necesidad de actuación rápida

La apicultura en Almería, un sector con tradición y arraigo en la provincia, atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia, que puede poner en serio peligro no solo a los productores, sino también a la biodiversidad y a la agricultura en general. La advertencia de los apicultores es clara: «La cosa es más grave de lo que parece. Si no se actúa ya, será demasiado tarde».

