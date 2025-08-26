Almería alcanza máximos históricos en el precio del alquiler

David Roth Almería Martes, 26 de agosto 2025, 22:33 Comenta Compartir

Vivir bajo techo ajeno se ha tornado en un auténtico quebradero para la cabeza y la cartera. El precio del alquiler en Almería ha alcanzado su máximo histórico, según los últimos datos publicados por el portal inmobiliario Idealista. En julio de 2025, el precio medio provincial se situó en 8,80 euros por metro cuadrado en la totalidad de la provincia, un incremento del 9,5 % respecto al año pasado, confirmando de este modo un nuevo récord en la serie histórica según los datos que maneja el marketplace. La capital se sitúa incluso por encima de estas cifras, con 9,20 euros por metro cuadrado, un 4,7 % más que en julio de 2024.

La escalada ha sido especialmente intensa en los últimos siete meses, ya que en diciembre de 2024 el precio provincial promedio era de 7,90 euros por metro cuadrado, en enero de 2025 alcanzaba los 8,00 euros y en apenas poco más de medio año ha subido hasta casi un euro más por metro cuadrado.

En términos prácticos, un piso de 90 metros cuadrados que en agosto de 2024 se alquilaba por 711 euros al mes cuesta ahora cerca de 792 euros mensuales, es decir, 970 euros más al año para los inquilinos. El litoral, como es habitual, marca algunas de las cifras más altas. Mojácar con 10 euros por metro cuadrado, es actualmente el municipio más caro para alquilar en la provincia; Roquetas de Mar con 8,50 euros por metro cuadrado, o Vera con 8,70 euros por, también han experimentado incrementos notables en el último año.

La sexta más rentable

Además, en este mismo contexto, un informe de pisos.com sitúa a Almería en la sexta posición nacional en rentabilidad bruta del alquiler, con un 6,94%, solo por detrás de Tarragona con un 8,07%, Jaén con un 7,35%, Ávila con un 7,10%, Castellón de la Plana con un 7,05% y Córdoba con un 7,05%. Traduciéndolo de nuevo a la práctica, esto viene a ser que un propietario de una vivienda de 90 metros cuadrados, adquirida por 216.810 euros y alquilada a aproximadamente 1.254 euros mensuales, obtiene 15.053 euros brutos anuales.

En el mismo informe, la rentabilidad bruta del alquiler en España en julio de 2025 se sitúa en el 6,74%, frente al 6,04% del mismo mes del año pasado. Detrás de Almería se quedan ciudades como Sevilla con un 6,88%, Barcelona con un 6,88% o Murcia con un 6,79%. La diferencia con las grandes capitales es aún más evidente: mientras en Almería la rentabilidad se acerca al 7%, en Madrid apenas alcanza el 5,03% y en Donostia-San Sebastián se queda en el 3,67%, la cifra más baja de todo el país.

«Alquilar un inmueble en España cada vez es más caro. Ante un escenario con una oferta insuficiente, hay propietarios que se suben a la ola de las subidas para sacarle a su piso una mayor rentabilidad, ya que aunque el precio sea una barrera, no faltarán inquilinos», explica Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.

Si se observa el mapa completo, se aprecia que las provincias andaluzas están muy presentes en el grupo de cabeza. Jaén, Córdoba y Sevilla acompañan a Almería entre las más rentables del país. Mientras tanto, Málaga con un 4,63 % y Cádiz con un 4,60 % caen a la parte baja del ranking, lastradas por unos precios de compra mucho más elevados que reducen la rentabilidad final para el propietario. Barcelona y Madrid se mueven en rendimientos en torno al 5-6 %, similares a ciudades medianas, lo que evidencia que los grandes mercados ya no garantizan beneficios proporcionales.