Almería Acoge exige investigar la muerte de Chiekh Caere, víctima mortal del temporal de Almería MIGUEL CÁRCELES Jueves, 19 septiembre 2019, 12:10

La asociación Almería Acoge ha exigido que se aclaren «todos los puntos» del suceso con «fatal desenlace» en el que falleció Chiekh Caere, el hombre de 45 años vecino de El Quemadero que falleció durante la inundación de un paso subterráneo en la carretera de Níjar, bajo la avenida del Mediterráneo.

Según ha trasladado el colectivo a través de un comunicado en su web, esperan que «sean aclarados todos los hechos» y que «se sepa de forma fehaciente si el paso subterráneo estaba o no señalizado, balizado y si existían o no agentes de policía en sus entradas» ya que, a su juicio, «en el caso de no estar cortado», se cuestionan «cómo pudo no haberse señalizado con anterioridad, estando decretada la alerta naranja casi 24 horas antes de producirse el suceso y siendo un punto negro inundable».

«¿Cómo pudieron hacerse declaraciones tan precipitadas a nivel nacional señalando que el fallecido no hizo caso de las señales de la policía y que entro a gran velocidad en el túnel?», afean desde Almería Acoge. Cabe recordar que el Consistorio ofreció versiones contradictorias, una indicando que la zona estaba siendo balizada cuando el coche se introdujo saltándose la advertencia policial y otra según la cual los agentes iban en ese momento camino de balizar el paso subterráneo. IU, por su parte, materializó su denuncia ante la fiscalía y pidió una investigación penal al respecto.