Almería acoge una conferencia sobre prevención y bienestar integral frente al cáncer

La asociación Proyecto Mariposa, dedicada a promover terapias complementarias en el tratamiento del cáncer, organiza este jueves 13 de noviembre a las 18:00 horas ... una conferencia a cargo de la Dra. Odile Fernández, médica de familia y superviviente de un cáncer de ovario en estadio IV.

El encuentro, que tendrá lugar en el Edificio Alma (C/ Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, Almería), está abierto a todo el público y tiene entrada libre. Durante su intervención, la doctora compartirá una de las herramientas que considera fundamentales en su proceso de sanación, combinando su experiencia personal con los tratamientos médicos convencionales.

Además, ofrecerá claves prácticas de prevención y bienestar integral, centradas en la importancia de la alimentación, el estilo de vida y el equilibrio emocional como pilares de la salud.

Con esta actividad, Proyecto Mariposa continúa su labor de acompañar y ofrecer esperanza a personas que atraviesan procesos oncológicos, fomentando una visión integrativa de la medicina y el cuidado personal.