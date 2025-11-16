Almería acoge la II Carrera Guardia Civil 'Virgen del Pilar' en beneficio de Aspaym Almería

Una carrera llena de cercanía y solidaridad. Almería celebrará por segundo año consecutivo la IICarrera Solidaria Guardia Civil 'Virgen del Pilar' que tendrá lugar el ... próximo 14 de diciembre como antesala a las fiestas navideñas.

La carrera, donde se prevé la participación de 1.000 personas, hace un guiño al teléfono de emergencias del cuerpo, el 062, y tendrá un recorrido de 6,2 kilómetros con un fin solidario en beneficio de Aspaym Almería, entidad que trabaja en favor de las personas con lesión medular y discapacidad física.

En concreto, este año, la entidad, con los fondos recaudados podrá destinarlos a un proyecto de nutrición para adquirir material y recibir atención de un profesional cualificado. A modo de ejemplo, la entidad argumentó que los beneficios servirán para adquirir una báscula especial que permita pesar a aquellos que están en una silla de ruedas, un aparato que no está en ningún hospital de la provincia.

La Comandancia de Almería acogió el pasado viernes la presentación para animar a la ciudadanía a participar por una buena causa. La prueba contará con diferentes modalidades y están pensadas para todas las edades. La carrera absoluta dará comienzo a las 10:00 horas, mientras que las categorías infantiles tomarán la salida a las 11:30 horas. La salida oficial estará ubicada en la avenida Reina Regente y se recorrerá el centro histórico. Para aquellos que no deseen participar, pueden donar a través del 'Dorsal 0'.

Además de los trofeos para las categorías absolutas, tras la prueba se entregarán medallas conmemorativas para las categorías infantiles, además de una exposición de medios, regalos y sorteos. En la segunda edición de la carrera, La Desértica, prueba organizada por La Legión, ha estrechado lazos con el cuerpo de la Benemérita y sorteará dos dorsales para su próxima edición entre los corredores.

La presentación corrió a cargo del subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín; el coronel jefe José Antonio Carvajal;la vicepresidenta de Aspayn Almería, Ana María Pardo así como el diputado provincial de Deportes, José Antonio Segura y el concejal de Deportes, Antonio Casimiro.