Almería se acerca a los números turísticos prepandemia en el segundo trimestre de 2025

El turismo en la provincia de Almería muestra claros signos de recuperación. Según la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA), en el segundo trimestre de 2025 llegaron 706.660 turistas, una cifra que representa un incremento interanual del 1,8 por ciento y que deja a la provincia a menos de ocho mil visitantes de los datos prepandemia de 2019, cuando 714.674 turistas visitaron la provincia.

Aunque todavía no se han recuperado completamente los niveles anteriores a la crisis sanitaria, la diferencia con 2019 es mínima y contrasta con los peores registros de los últimos años: en 2021, aún con restricciones, se recibieron 368.148 turistas en este trimestre, y en 2020 el turismo quedó paralizado precisamente coincidiendo dichos meses con el confinamiento. Desde entonces, la evolución ha sido ascendente, con 648.389 visitantes en 2022 y 694.128 en 2024.

Además, este crecimiento trimestral llega tras un mal inicio de año: en el primer trimestre, Almería sufrió una caída del 13,2 por ciento, en parte motivada por la celebración tardía de la Semana Santa, que podría haber propiciado en parte la mejora en datos en el segundo trimestre en cuanto a número de turistas.

Uno de los datos más sólidos para el turismo en la provincia es la duración media de las estancias. En este segundo trimestre, los turistas permanecieron en Almería una media de 5,3 días, lo que supone un incremento del 4,8 por ciento respecto a 2024 y se sitúa por encima de la media andaluza, que permanece en 5,1 días. Este resultado mejora la estancia media de 2019, que fue de 4,8 días, aunque se encuentra aún lejos del récord reciente alcanzado en 2021, con 8,3 días, o incluso de los 7,3 registrados en 2022.

La percepción de los turistas sobre la provincia continúa siendo positiva, aunque pierde fuerza. En el segundo trimestre de 2025, la nota media que los visitantes otorgaron a Almería fue de 8,9 sobre 10, igual que en el trimestre anterior, pero por debajo del segundo trimestre de 2024 (9,2) y del mismo periodo en 2023 (9,1). En 2022, la valoración fue de 8,8, y en 2021 bajó a 7,9.

En el conjunto de Andalucía, la media se situó este trimestre en 9,0. Jaén fue la provincia mejor valorada (9,4), seguida de Sevilla (9,2) y Cádiz (9,1). Almería comparte su puntuación con Córdoba y queda por encima únicamente de Huelva (8,7).

Con el 6,9 por ciento del total de visitantes que recibió Andalucía, Almería mejora ligeramente su cuota regional respecto a trimestres anteriores. No obstante, continúa por debajo de los principales destinos turísticos andaluces. Málaga lidera con un 27,9 por ciento de los turistas, seguida de Cádiz (18,4 por ciento), Sevilla (15,9 por ciento) y Granada (11,7 por ciento). Solo Jaén (4,2 por ciento) y Córdoba (5,9 por ciento) registran un volumen menor de turistas.

En términos de evolución interanual, el crecimiento del 1,8 por ciento en Almería supera al de Sevilla (0,7 por ciento), Jaén (0,8 por ciento) y Córdoba (0,6 por ciento), aunque queda por debajo del de Granada (3,7 por ciento), Huelva (3,5 por ciento) y Cádiz (3,5 por ciento).

Así, Almería se acerca a las cifras turísticas de 2019, tanto en número de visitantes como en estancia media y gasto diario. Aun así, la provincia sigue mostrando debilidades estructurales como la baja rentabilidad del turista y una valoración que, aunque buena, pierde peso respecto a otros destinos andaluces.