Almería abre la billetera a las Navidades más caras de su historia

Almería se prepara para vivir las Navidades más caras de su historia. Así lo refleja el último estudio elaborado por la Asociación Española de Consumidores, ... basado en 5.000 encuestas realizadas en todo el país para conocer la intención de gasto en estas fiestas. A nivel estatal, el desembolso medio por persona alcanzará los 1.300,13 euros, una cifra récord que constata el fuerte impacto que ha tenido el incremento generalizado de los precios. En la provincia, aunque el gasto previsto es algo menor, la cifra sigue siendo contundente: 1.128 euros de media por consumidor, un máximo histórico para los hogares almerienses.

El informe subraya que esta previsión viene marcada por una fuerte subida del coste de vida que se ha ido acumulando a lo largo del año y que ahora se hace especialmente visible en unas fechas tradicionalmente asociadas al consumo. Aunque Almería se sitúa entre las provincias con menos gasto total, la sensación de encarecimiento es prácticamente unánime. De hecho, el 99% de los consumidores admite que su decisión de compra estará condicionada por la situación económica actual, marcada por un menor poder adquisitivo y un encarecimiento sostenido de los productos básicos. El mismo porcentaje considera, además, que estas serán unas Navidades más caras que las del año pasado.

Los hábitos de compra de los almerienses también confirman una tendencia que ya parece asentada: la combinación de comercio físico y canal online. Aunque el 36% señala que realizará sus compras en establecimientos tradicionales y el 64% prefiere internet, la mayoría recurre a ambos medios. De hecho, el 96% afirma que alternará las dos opciones, un reflejo claro de cómo ha cambiado la manera de consumir en apenas una década. En cuanto al modo de pago, la tarjeta bancaria continúa siendo la protagonista absoluta en la provincia: el 87% de los encuestados afirma que la utilizará como método principal frente al abono en efectivo.

En el desglose por partidas, la alimentación se mantiene como el principal punto de gasto para los hogares almerienses durante la Navidad. Este año, cada consumidor prevé invertir 270 euros en productos alimentario. El estudio apunta a que muchos consumidores tendrán que comparar más, buscar ofertas e incluso modificar sus hábitos de compra habituales para poder mantener sus celebraciones navideñas.

Los regalos y los juguetes forman el segundo gran bloque de gastos para estas fechas. En Almería, los ciudadanos destinarán 240 euros a regalos y 265 euros a juguetes, lo que eleva el total de esta partida por encima de los quinientos euros. Así, pese a la situación económica, en los hogares almerienses no se renuncia a mantener la ilusión de Papá Noel y los Reyes Magos, aunque sea ajustando el bolsillo más que en años anteriores.

Tampoco falta la tradición de probar suerte en los sorteos navideños. El estudio calcula que los almerienses gastarán unos 75 euros de media en lotería, con el sorteo de Navidad y el Niño como citas imprescindibles.

El ocio, por su parte, también juega un papel relevante en la economía navideña. Entre comidas fuera de casa, encuentros con familiares y amigos, actividades infantiles y otros planes propios de estas fechas, los consumidores de la provincia prevén gastar alrededor de 200 euros en este apartado. Finalmente, el capítulo de otros gastos (decoración, detalles, pequeños adornos, donativos o compras imprevistas) suma unos 78 euros de media.