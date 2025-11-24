Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Almería abre la billetera a las Navidades más caras de su historia

Según un estudio de la Asociación Española de Consumidores, se estima que los almerienses gastarán una media de 1.128 euros

David Roth

Almería

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:50

Almería se prepara para vivir las Navidades más caras de su historia. Así lo refleja el último estudio elaborado por la Asociación Española de Consumidores, ... basado en 5.000 encuestas realizadas en todo el país para conocer la intención de gasto en estas fiestas. A nivel estatal, el desembolso medio por persona alcanzará los 1.300,13 euros, una cifra récord que constata el fuerte impacto que ha tenido el incremento generalizado de los precios. En la provincia, aunque el gasto previsto es algo menor, la cifra sigue siendo contundente: 1.128 euros de media por consumidor, un máximo histórico para los hogares almerienses.

