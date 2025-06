Almería abraza la diversidad con una marcha y un manifiesto por el Día del Orgullo

A. M. Almería Sábado, 28 de junio 2025, 23:41 Comenta Compartir

Almería salió ayer a la calle para manifestar que es una ciudad que abraza la diversidad, y lo hizo con una multitudinaria marcha y lectura del manifiesto por el Día del Orgullo Lgtbi a cargo del diseñador de moda Sergi Regal y con la satisfacción por la aprobación del Plan Municipal para la Garantía de los Derechos de las Personas Lgtbi en la ciudad de Almería (2025-2029). Ayer los almerienses reafirmaron, con esta manifestación, el compromiso con los derechos, la dignidad y la libertad de todas las personas. Y, se hizo dando un paso adelante en inclusión, también presente en la marcha, gracias al apoyo de dos colectivos referentes como son la ONCE y la FAAM.

Pero, a la vez, se compartió el dolor por el asesinato de una mujer, en la tarde de anteayer en Almería, en un probable caso de violencia de género. Así lo expresó la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez: «Hoy, más que nunca, alzamos nuestras voces también por ella. Porque los derechos de las personas Lgtbi y los derechos de las mujeres no se pueden separar: ambos luchan contra las mismas raíces de odio, desigualdad y machismo. No hay orgullo si no hay justicia. No hay igualdad real mientras una sola persona viva con miedo por ser quien es, por amar a quien ama, o por el simple hecho de ser mujer». Por eso, por respeto y solidaridad con la víctima y su familia, desde el Ayuntamiento se decidió mantener la marcha y la lectura del manifiesto, pero se suspendió la fiesta posterior.

La marcha ciudadana se abría con una pancarta y el lema 'Almería brilla con diversidad' y así fue durante todo el recorrido desde el teatro Apolo hasta el parque de las Almadrabillas, en una saludable convivencia. Fueron momentos de alegría contenida, de reivindicación compartida, de rabia por el suceso de anteayer.

En esta línea, el Ayuntamiento ha dado un nuevo paso adelante en la defensa de la diversidad con la reciente aprobación del Plan Municipal para la Garantía de los Derechos de las Personas Lgtbi en la ciudad de Almería (2025-2029), que se ha elaborado desde el convencimiento de que una ciudad que respeta y celebra la diversidad, es una ciudad más fuerte, más humana y más libre. Este plan es un instrumento de actuación, resultado de un proceso participativo y técnico que permitirá seguir avanzando de manera transversal.

