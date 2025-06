Alicia Jiménez, la nota más alta de la selectividad en Almería: «Con esfuerzo todo se puede»

David Roth Almería Jueves, 12 de junio 2025, 13:32 | Actualizado 13:44h. Comenta Compartir

Alicia Jiménez, estudiante del IES Sabinar de Roquetas de Mar, ha conseguido la nota más alta de la selectividad en la provincia de Almería: un impresionante 13,93 sobre 14. Pero detrás de esta cifra hay mucho más que inteligencia y constancia: hay una historia de superación. En un curso especialmente difícil para su familia, con una enfermedad grave diagnosticada a un ser querido, Alicia ha demostrado una madurez y fortaleza excepcionales. Hoy desgrana su método de estudio, sus metas, y cómo ha logrado mantener el rumbo incluso en los momentos más duros.

-Enhorabuena por la nota. ¿Cómo recibió la noticia?

-Muchas gracias. Pues me llamó la vicerrectora de la Universidad de Almería mientras estaba tomando un café con mis padres. Nos quedamos los tres en shock. No nos lo creíamos. Fue un momento de muchísima emoción y alegría.

-Aspiraba claramente a una nota muy alta. ¿Se había marcado ese objetivo desde el principio?

-Sí, desde el principio quería acercarme al 14. Mi objetivo es estudiar Medicina, y mi primera opción es en la Universidad de Granada, que tiene una nota de corte muy alta.

-¿Cómo ha sido su rutina de estudio durante el curso y en la preparación para la selectividad?

-Desde que terminó el instituto empecé a estudiar al día siguiente. Mantenía una rutina parecida al horario escolar: me levantaba a las siete y media y me ponía a estudiar a las ocho. Por las mañanas hacía teoría y por las tardes ejercicios prácticos. Cuando necesitaba un descanso, salía a dar un paseo o quedaba con mis amigos. No hay un truco mágico, simplemente constancia.

-¿Cuántas horas al día dedicaba al estudio?

-Unas seis o siete horas diarias, fácilmente. Por la mañana estudiaba las asignaturas que más me gustaban, como literatura o filosofía, y por la tarde, cuando estaba más cansada, hacía química y matemáticas.

-¿Tuvo momentos de bajón o dudas sobre si tanto esfuerzo merecía la pena?

-La verdad es que no he tenido grandes bajones. Siempre he sido muy trabajadora y sabía que el esfuerzo tenía sentido. Es cierto que había días en los que rendía menos, pero nunca llegué a perder la motivación.

-¿Tuvo que renunciar a algo durante Bachillerato para lograr esta nota?

-No mucho, la verdad. He seguido quedando con mis amigos y, aunque este año fue muy exigente, no he sentido que renunciara a mi vida. Incluso me saqué el C1 de inglés. Ha sido duro, pero con esfuerzo todo se puede.

-Este año los exámenes cambiaron de formato. ¿Cómo ha vivido ese cambio?

-No me afectó demasiado. Es cierto que se redujeron algunas opciones y se introdujeron ejercicios competenciales, pero no noté una gran diferencia. Me preparé con exámenes de otros años y me fue bien.

-Este ha sido un año difícil también a nivel personal. ¿Cómo lo has afrontado?

-Sí, este curso ha sido muy complicado para mí y mi familia. Ha habido momentos difíciles, pero intenté mantenerme enfocada y no venirme abajo. Cuando tienes claro lo que quieres, te aferras a eso. Ha sido duro, pero también ha sido una motivación para seguir adelante.

-¿Qué mensaje darías a los estudiantes que ahora están en 1º o 2º de Bachillerato?

-Que no se agobien. Al final, la selectividad no es más que exámenes como los que hemos hecho todo el año. Los nervios pueden jugar en contra, pero lo más importante es el esfuerzo constante. Por muy listo que seas, si no estudias muchas horas, es muy difícil conseguirlo.

-¿Tiene algún plan a largo plazo o idea de volver a Almería cuando finalice la carrera?

-No tengo nada claro todavía. Medicina son muchos años y no sé dónde estaré en el futuro. Pero no descarto volver a Almería a trabajar. Es mi casa y me gustaría contribuir aquí también.

-¿Tiene algún referente?

-Mi madre. Siempre me ha apoyado muchísimo y es mi principal referente. Es muy importante para mí.

-¿Ha tenido tiempo para hobbies o actividad fuera del estudio?

-Toco el piano desde hace varios años. Este año no he ido a clases, pero he seguido practicando en casa. El año pasado también iba al gimnasio, aunque este curso entre clases, estudio y academias no me ha dado tiempo.

-¿Alguna anécdota curiosa de este curso o durante la selectividad?

-Recuerdo haberme agobiado mucho por algún examen durante el curso y luego ver que no era para tanto. Creo que eso le pasa a mucha gente. Las notas pueden mejorar, y no hay que venirse abajo por un mal día. En selectividad estaba muy nerviosa, incluso algo inflada del estrés, pero al final todo salió bien.

-¿Han tenido tiempo para celebrarlo?

Sí, salí a celebrar con mis padres y con mis amigos. Nada muy grande aún, pero ya estamos organizando algo más. Es el último verano antes de la universidad y hay que disfrutarlo.