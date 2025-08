Un secreto a voces: el profesor que quiso una 'novia' de 15 años

«Me dijo que le dijera a su madre que tenía 17 años». Era un secreto a voces en el colegio: un profesor de casi ... 40 mantenía una relación con una alumna de 14 años. Pasaron innumerables horas a solas, se veían fuera del horario escolar, cenaban, hacían la compra… En verano, llevaron juntos a los hijos de él –de 8 y 12 años– a la Feria de Almería e, incluso, el adulto viajó con la adolescente a Manchester (Reino Unido), su ciudad natal. Allí fue donde, según desvelaría ella años después, le pidió que mintiera sobre su edad. Era demasiado joven. Era completamente ilegal.

El profesor, de iniciales C. T., parecía ser ajeno a la gravedad de lo que estaba ocurriendo hasta tal punto que, cumplidos los 15, decidió que era el momento de formalizar su relación, de ser una pareja 'de verdad'. Decidido, organizó un encuentro con la madre de la chica para comunicárselo. La respuesta de la mujer fue inmediata y contundente: presentó una denuncia que hizo estallar una bomba que abriría los ojos de muchos, incluida (pasado el tiempo) la joven «enamorada», una víctima de un depredador sexual que se creía novia.

Y es que, esta alumna no habría sido la primera –ni la última– niña que se cruzaba en la vida del docente, detenido en otoño de 2016 por primera vez en Roquetas de Mar. Tiempo atrás, en Reino Unido, este hombre fue juzgado por abusar sexualmente de una joven. La sentencia resultó absolutoria y, tras este oscuro episodio, se trasladó a vivir a Almería al ser contratado en el centro educativo roquetero donde se fraguó la relación que no solo le llevaría a él la cárcel sino que también pondría en tela de juicio la actuación de la dirección del colegio durante el tiempo que se mantuvo esta relación, supuestamente clandestina pero de la que se hablaba en las aulas.

«Se besaban delante de mí», contó una amiga de la víctima en una de las sesiones del juicio celebrado en octubre de 2019 en la Audiencia Provincial de Almería. Ante el tribunal de la Sección Segunda, afirmó que «los alumnos sí» sabían que ocurría algo entre ambos, si bien tenía dudas de que los profesores «se imaginasen nada».

Sin embargo, se supo durante los interrogatorios a los testigos que no habían logrado ocultarse del todo ya que, al menos, en dos ocasiones fueron vistos en momentos ciertamente sospechosos. El director del centro se cruzó en una ocasión con profesor y alumna (agresor y víctima) después de que pasaran una velada en la playa mientras que otra docente los vio comprar «como pareja» en un supermercado. Pero nunca se actuó. Tuvo que llegar la denuncia de la madre de la niña para que se tomaran medidas. De hecho, también el colegio privado fue denunciado por no actuar ante las «evidencias».

Tras llevar el caso ante las autoridades, los progenitores de la menor hicieron todo lo posible para alejarla de él y decidieron escolarizarla en Alemania, donde residía su padre. El agresor había sido detenido ya y permaneció 13 meses en prisión preventiva. Pero ni siquiera así consiguieron que cesara el contacto. De hecho, el profesor fue arrestado en el país germano en octubre de 2018. Se había saltado la orden de alejamiento que pesaba sobre él y la prohibición de salir del país.

¿En edad de consentimiento?

La versión que el acusado dio en el juicio, a la que el tribunal no dio credibilidad, es que jamás tuvieron relaciones sexuales antes de que ella cumpliera 16 años, edad de consentimiento en España y, por ende, la barrera etaria que eleva el grado del delito. Esto situaría este primer encuentro íntimo tras su estancia provisional en la cárcel, poco antes de ser arrestado en Alemania. Si bien se habría producido algún encuentro posterior, esto no cuadraba con las pruebas presentadas, entre ellas, vídeos íntimos en los que aparecía la víctima. Por cierto, que, meses antes de que comenzara el juicio por este caso, C. T. fue absuelto de distribución de pornografía infantil por el Juzgado de lo Penal número 5 de Almería, que consideró que no podía «descartarse» que hubieran suplantado su identidad.

El relato del acusado contravenía el de la alumna, ya mayor de edad durante el juicio oral, quien aseguró bajo juramento que comenzaron a mantener relaciones sexuales de manera «habitual» apenas un mes después de que cumpliera los 15 años, por tanto, poco antes de que su agresor se presentase ante su madre para formalizar la relación, cuando, confesó, estaba «muy enamorada» y no esperaba que su 'relación' acabase en denuncia.

Manifestó también que, pasado el tiempo, él mismo le pidió que lo negara, que dijera que hasta los 16 años no habían tenido contacto «porque podía perder a sus hijos e ir a la cárcel». Llegó a hacerle caso y escribió una carta, posteriormente dijo que «presionada», en la que corroboraba el relato del británico.

El Tribunal Supremo, ahora, ha rechazado el recurso presentado por su defensa, la última oportunidad que C. T. tenía en el sistema judicial de que considerasen su versión de los hechos por los que fue condenado por la Audiencia Provincial de Almería a 11 años y medio de cárcel (11 años y tres meses tras aplicarse la ley del 'sí es sí') así como 17 años de alejamiento de la víctima, a la que debía indemnizar con 50.000 euros, cantidad asumida de forma subsidiaria por el colegio en el que se conocieron. También se inhabilitó a este hombre para cualquier profesión que conlleve contacto con menores de edad durante 16 años y a una década de libertad vigilada.

La prima de ella y la madre de él

Pero la maraña judicial en torno al profesor británico no se queda en esta condena por abuso sexual. En prisión y continuando con la senda judicial de su condena, C. T. aún tendría que volver a sentarse en el banquillo. En esta ocasión, la víctima era prima de la alumna con la que quiso formalizar una relación de pareja. Ocurrió una noche en la que ambas estaban en casa de él. Ellas, quinceañeras, él, cerca de los 40 años. La propia joven narró este episodio en el juicio de 2019, donde confesó cómo ella misma había sufrido abusos por parte de este hombre, quien tras darle alcohol suficiente para emborracharlas, las llevó a su cama y ahí intentó quitarle la ropa pese a su negativa.

Por estos hechos, el exdocente británico aceptó dos años de prisión, que se suman a los que ya estaba cumpliendo cuando tuvo que volver a presentarse ante la Audiencia Provincial de Almería por un segundo caso de abuso sexual de menor de edad.

Y la tercera pata del embrollo tiene en el foco a la madre británica, aquella a la que la 'novia' adolescente mintió sobre su edad en un viaje a Manchester. Sin moverse del Reino Unido fue denunciada por un delito de obstrucción a la justicia –por el que la Fiscalía solicitó un año y tres meses de cárcel– por tratar de persuadir a la menor para que se retractara y ofreciera una versión que exculpara a su hijo de acabar en prisión durante no pocos años.

La causa, finalmente, acabó en positivo para la procesada. El Juzgado de lo Penal número 3 de Almería absolvió a P. H., iniciales de la inglesa, ante una «falta de persistencia» en la declaración de la denunciante, que decía haberse visto presionada para escribir una carta exculpatoria. El juzgado, según consta en la sentencia, dijo que no se encontró «ningún mensaje de contenido intimidatorio» enviado por ella a la joven.

Este último fallo, la absolución de la madre de él, se conoció en mayo de 2024, ocho años después de que se iniciara esta relación ilegal entre un adulto, del que la justicia dijo que era completamente capaz y consciente de lo que estaba haciendo, y una niña, que se creyó «muy enamorada» hasta que comprendió la oscuridad en la que, quien debía ser simplemente un profesor, la había introducido.