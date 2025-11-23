El alga invasora que se acerca a las costas de Almería: es dañina para la flora y la fauna marina

La costa andaluza se enfrenta a un desafío ecológico de calado, la expansión del alga invasora Rugulopteryx okamurae, que desde su aparición en 2015 en ... el Estrecho de Gibraltar ha ido colonizando progresivamente playas y puertos de la región. Aunque por el momento Almería no registra focos importantes, la proximidad geográfica y las corrientes marinas hacen que la alerta sea alta.

Esta especie exótica invasora se caracteriza por formar masas densas de talos que pueden alterar ecosistemas marinos, desplazar flora y fauna autóctona, y afectar actividades como la pesca o el turismo, especialmente en los enclaves donde las acumulaciones son persistentes. Su impacto visual es grande, porque forma una especie de alfombras marrones que impiden el tránsito de personas y se asemejan a suciedad acumulada.

La imposibilidad de erradicarla a corto plazo ha llevado a la Junta de Andalucía a desarrollar un plan de gestión integral, aprobado el pasado verano, que combina control ambiental con posibilidades de aprovechamiento económico.

De residuo problemático a recurso valioso

El plan hace de la necesidad virtud y establece que la biomasa se puede aprovechar y, aunque solo puede ser recogida por gestores autorizados, quienes deben secar e inertizar los talos, después se le puede dar un uso comercial.

Una vez inactivada, el alga puede servir como compost o fertilizante, generando oportunidades para empresas vinculadas al sector agrario y al tratamiento de residuos. Este procedimiento asegura que la especie no se disperse de nuevo, protegiendo la costa mientras se transforma un problema ambiental en un recurso útil.

La normativa andaluza se alinea con la estrategia estatal de 2022, que asigna a comunidades autónomas y ciudades la responsabilidad de elaborar planes específicos, garantizando supervisión administrativa, control técnico y protección del litoral. La retirada de arribazones no solo busca preservar la ecología y el disfrute de las playas, sino también incentivar prácticas responsables de aprovechamiento que contribuyan al control poblacional.

¿Llegará a Almería?

Ya lo ha hecho, aunque no de forma preocupante o significativa. La Rugulopteryx okamurae ha llegado hasta las proximidades de la provincia y ha sido incluso detectada en la isla de Alborán, donde su presencia podría ser muy nociva para la flora y la fauna marina de la zona. No obstante, por ahora su presencia en Almería sigue siendo limitada y esporádica.

Sin embargo, los expertos advierten que, de no controlarse, las masas de alga podrían aumentar con facilidad, generando problemas para la biodiversidad local y el turismo costero. La probabilidad de arribazones importantes en los próximos años es real, pero las medidas de vigilancia, recogida y valorización ofrecen un marco para minimizar los impactos y preparar la respuesta ante la llegada del alga.

Un enfoque pionero y seguro

Andalucía se convierte así en un ejemplo de gestión, ordenando la retirada de la biomasa, evitando su dispersión y permitiendo usos controlados que convierten un riesgo ambiental en un recurso económico.

La experiencia demuestra que incluso frente a especies invasoras complejas, como muchas de las que están apareciendo en nuestras costas debido, principalmente a los efectos del cambio climático, es posible conciliar conservación y aprovechamiento sostenible, asegurando que Almería y el resto del litoral puedan proteger su patrimonio natural.