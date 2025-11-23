Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El alga invasora que se acerca a las costas de Almería: es dañina para la flora y la fauna marina

Se extiende por el litoral andaluz, aunque aún no se ha detectado una presencia significativa en las aguas almerienses ni en las orillas de las playas

E. Gabriel Llanderas

Almería

Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:47

Comenta

La costa andaluza se enfrenta a un desafío ecológico de calado, la expansión del alga invasora Rugulopteryx okamurae, que desde su aparición en 2015 en ... el Estrecho de Gibraltar ha ido colonizando progresivamente playas y puertos de la región. Aunque por el momento Almería no registra focos importantes, la proximidad geográfica y las corrientes marinas hacen que la alerta sea alta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fuente Victoria estrena escudo y bandera en su Casa Consistorial
  2. 2 Últimos días para inscribirse para la Jura de Bandera en El Parador
  3. 3 Los contratos de la Diputación de Almería, cuatro años en el centro de la investigación
  4. 4 Cementerios, parques y reparaciones en los pueblos, las obras investigadas
  5. 5 Indemnizan a un hombre que fue absuelto en juicio después de pasar 224 días en prisión preventiva
  6. 6 Empresarios de la piedra natural reclaman «diálogo social» y respuestas a la «presión regulatoria» en las pymes
  7. 7 El pueblo almeriense ejemplo de biodiversidad: 2.354 especies de plantas y más de 18.000 de invertebrados
  8. 8 Amat recibe a la artista Aroa Salaño, participante en La Voz Kids
  9. 9 La III Jornada para la Prevención del Suicidio aborda la Salud Mental en los Mayores
  10. 10 Cementerios, parques y reparaciones en los pueblos, las obras investigadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El alga invasora que se acerca a las costas de Almería: es dañina para la flora y la fauna marina

El alga invasora que se acerca a las costas de Almería: es dañina para la flora y la fauna marina