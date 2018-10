La alfombra roja más larga de la historia marca el camino desde la Catedral al centro comercial Mango tendrá un local de los más grandes del centro cuyos trabajadores saludaban ayer la inauguración oficial. / M. C. La gestora del nuevo espacio de ocio y compras sortea un viaje a Hollywood para dos personas entre quienes completen el trayecto durante el día de hoy MIGUEL CÁRCELES ALMERÍA Jueves, 25 octubre 2018, 00:22

Si es usted de los que se apuntan a un bombardeo -y no le puede eso de dar largas caminatas- hoy podrá pasear por la alfombra roja más larga jamás dispuesta en todo el globo. El centro comercial Torrecárdenas quiere batir el récord Guinness y esta madrugada ha dispuesto seis kilómetros de alfombra que recorrerán la distancia existente entre la céntrica plaza de la Catedral, en el corazón de la Almería histórica, y el nuevo espacio para el ocio y las compras. Los primeros 1.200 almerienses que hagan este recorrido recibirán un regalo «estrella», indicaron desde la organización. Pero, además, todos los participantes entrarán en un sorteo de un viaje para dos personas a Hollywood (Los Ángeles, California) en clara conexión con la historia cinematográfica de la provincia. Para certificar el recorrido, la organización dispondrá de seis puntos de control (Obispo Orberá, avenida de Federico García Lorca, rambla de Amatisteros, avenida del Mediterráneo y avenida Médico Francisco Pérez Company).

Participar es tan sencillo como acudir a la plaza de la Catedral e inscribirse. Allí le ofrecerán el dorsal con el que 'fichar' en cada uno de los puntos de control del recorrido.

En cualquier caso, no se apure. Para volver a cualquier punto de la ciudad no tendrá -si no quiere- que volver andando. A las puertas del nuevo espacio comercial de Torrecárdenas se apean las líneas 5 y 8 de Surbús con destino al centro de la ciudad -La Salle-. Ambas líneas estrenan hoy recorrido. La 5 por la prolongación desde Villablanca. Y la 8 con llegada al centro comercial pasando por el bario de Los Molinos.