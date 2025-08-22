Alfarería y folclore para llenar de tradición y artesanía la Feria de Almería Almería se prepara para vivir una Feria vibrante, donde la tradición y la cultura se alzan como protagonistas en dos eventos indispensables: la Feria de Alfaferíay el 40 Festival Internacional de Folclore

Pilar López Almería Viernes, 22 de agosto 2025, 21:02

La Feria de Almería se viste de gala para acoger dos eventos de referencia que, en su esencia, celebran el legado y la diversidad: la Feria de Alfarería 'Alfaralmería' y el Festival Internacional de Folclore. Ambos certámenes, con una larga trayectoria, se consolidan como citas ineludibles para almerienses y visitantes, atrayendo a miles de personas en un despliegue de arte y talento.

El Festival Internacional de Folclore de Almería celebra su 40 aniversario, un hito que lo sitúa como uno de los eventos culturales más longevos y prestigiosos de la provincia. La Plaza de la Constitución será el escenario donde, las noches del 25 y 26 de agosto, un total de ocho agrupaciones de danza y música provenientes de distintos rincones del planeta compartirán su arte con el público. Con entrada libre, el festival contará con la presencia de artistas de Angola, Ecuador, Guatemala, Hungría, Montenegro, Polonia y, por supuesto, de España, con la destacada participación del Grupo Municipal de Folclore Virgen del Mar.

Este festival no solo es una muestra de talento, sino un verdadero puente cultural que promueve el entendimiento y la conexión entre pueblos a través del lenguaje universal de la música y la danza. La celebración promete un «sabor más especial» y se consolida como un evento ineludible en el calendario cultural de la ciudad, atrayendo a numerosos visitantes que disfrutan conociendo las vestimentas y el folclore de diversas partes del mundo. La afluencia de público, que se estima en decenas de miles, confirma su estatus como un motor de desarrollo para la economía local.

Paralelamente, la Avenida Federico García Lorca se transforma en un epicentro de creación manual con la celebración de la XXXIII edición de Alfaralmería. Del 26 al 30 de agosto, la alfarería y la cerámica toman el pulso de las fiestas, ofreciendo un viaje sensorial a través de un oficio milenario. Participarán 27 alfarerías de Almería, varias zonas de Andalucía y el resto de España, junto a cuatro alfarerías de Portugal que aportarán nuevas técnicas y diseños contemporáneos. Este contraste de estilos, que abarca desde la alfarería utilitaria hasta la cerámica decorativa más vanguardista, es uno de los grandes atractivos del certamen y la convierten en una de las ferias de alfarería más punteras del panorama nacional.

Alfaralmería es mucho más que un espacio de venta. Es un punto de encuentro donde el público puede interactuar directamente con los creadores y asistir a talleres prácticos para niños, acompañados de un adulto. Los talleres, de una hora y media de duración y con grupos de 12 niños, se desarrollarán los días 27 y 28.

En el marco de Alfaralmería se estrena el nuevo espacio 'Cerámica con talento', una iniciativa inclusiva que expone y vende piezas realizadas por personas con discapacidad.

Este evento, que espera superar las cifras de negocio del año anterior, no solo beneficia a los artesanos, sino que dinamiza la economía local, consolidándose como un referente nacional.

El Festival de Folclore y Alfaralmería demuestran que la historia de la región se puede tocar, ver y sentir. Con miles de visitantes, estos eventos confirman que la cultura y la tradición son un motor de desarrollo, celebrando un arte que perdura a pie de calle y al alcance de todos en el corazón de Almería.