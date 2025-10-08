Alertan una nueva subida de tarifas en el parking de la Plaza de Toros de Almería Los vecinos muestran su «malestar» y la Asociación Española de Consumidores detalla que el incremento es de 25 euros

A. M. Almería Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:30

La Asociación Española de Consumidores ha notificado «las quejas de los usuarios que tienen plaza 24 horas en el aparcamiento» gestionado por Telpark en la Plaza de Toros de la ciudad de Almería. En concreto, el precio va desde los 115 euros que es lo que se paga hasta el mes de octubre hasta los 140 euros que se pagaría a partir del mes de noviembre. «Hay que tener en cuenta que el año pasado se subió desde los 80 euros hasta los 115 euros, cuestión ya reclamada intensamente por los usuarios del parking», manifiestan.

Por tanto, la asociación indica que se trata «de una subida de 25 euros que se suma a los 35 euros del año pasado. Un 21,74% de subida a este año que acumulado al 43,75% del año anterior da una un porcentaje del 65,48 euros lo que consideramos desorbitado», subrayan desde la Asociación Española de Consumidores.

«También hemos testado la opinión con la asociación de vecinos de esta zona de la ciudad y nos han indicado igualmente que han recibido quejas al respecto por parte de los vecinos estando pendientes de solicitar una reunión con el Ayuntamiento en tanto que se quiere conocer si se trata de una concesión administrativa dicha gestión y con el fin de que se limiten las subidas», reflejan.

Desde la entidad recuerdan que la avenida de Vilches, donde se ubica el aparcamiento, «tenía plazas en la calle que fueron suprimidas para la construcción de dicho parking con lo cuál se perdieron para los vecinos multitud de plazas».

Desde la Asociación Española de Consumidores «nos seguimos uniendo» a las reivindicaciones que los vecinos que quieran efectuar «con el fin de revertir esta subida que consideramos totalmente desproporcionada y que si el aparcamiento está en régimen de concesión por parte del Ayuntamiento para su explotación debería ser paralizada inmediatamente».

«El año pasado se solicitó una reunión con la alcaldesa de Almería para analizar posibles actuaciones de cara a defender los intereses económicos de los vecinos gravemente dañados con esta subida pero ni siquiera se tuvo respuesta por la alcaldía», apuntan.

Desde la Asociación Española de Consumidores lamentan «que se permitan este tipo de subidas que perjudican gravemente a los ciudadanos sin que ni siquiera se tenga una reunión con ellos por parte del Ayuntamiento». Además, ante otros temas derivados por los usuarios «serán estudiados para tomar medidas legales» ante las Administraciones Públicas en los próximos días.