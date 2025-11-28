Alerta ante las ciberestafas en el Black Friday para evitar que salga muy caro

El Black Friday ya está aquí. Los comercios han iniciado sus descuentos en productos señalados y en los últimos días, a través de sus páginas ... webs, habrás recibido correos y avisos para que no dejes pasar la oportunidad. Sin embargo, detrás de estas atractivas opciones pueden esconderse los ciberdelincuentes que pueden hacerte pagar muy caro esta época de rebajas previa a la Navidad.

Ante el aluvión de compras que se realizarán durante todo el fin de semana, la Policía Nacional ha elaborado un decálogo para evitar posibles fraudes que se pueden producir durante estos días.

En primer lugar, los especialistas en ciberdelincuencia recomiendan utilizar «tarjetas virtuales o el monedero de crédito como opciones preferibles para una protección antifraude», además de «no tomar decisiones rápidas de forma impulsiva ante mensajes del estilo 'última oportunidad'» o «descuento 48 horas»».

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía recuerdan que los amigos de lo ajeno han variado su forma de actuar y realizan campañas de 'phishing' y 'smishing' indicando a las víctimas que llamen a teléfonos que ellos mismos facilitan.

Cuidado con las gangas

En primer lugar recomiendan «desconfiar» de las ofertas «demasiado buenas para ser verdad». Por ello, «si ves un producto carísimo rebajado a precio de ganga, sospecha de un posible timo diseñado para robar tus datos o tu dinero». Aconsejan comparar precios en varios sitios, «una diferencia abismal respecto a la media suele ser señal de alarma».

Los policías sugieren priorizar las webs oficiales de las marcas o de tiendas de confianza y comprobar la URL en el navegador que debe empezar por 'https://' y corresponder «exactamente» al dominio legítimo de la tienda.

También piden a los clientes prestar atención a las páginas de los comercios. «Una web fraudulenta suele delatarse por los detalles: diseño descuidado, imágenes de mala calidad, textos mal traducidos o con falta de ortografía evidentes».

Los métodos de pago convienen que sean «tarjetas de prepago o virtuales» para compras online, ya que «las recargas con el importe exacto limitan la cantidad en caso de estafa». También «es preferible pagar con tarjeta de crédito antes que con transferencia bancaria directo».

Evitar enlaces sospechosos

Ante el aluvión de correos electrónicos o mensajes hay que tener «mucho ojo» con los enlaces. «Si te interesa una oferta en concreto accede de forma manual al sitio oficial tecleando la dirección en el ordenador o mediante la app oficial», insisten. Es fundamental no compartir datos confidenciales por canales no seguros y desconfiar de cualquier mensaje que pida datos sensibles. Tampoco es recomendable hacer compras en redes wifi públicas.

Especial cuidado hay que tener con llamadas donde se hacen pasar por una entidad o por alguien de confianza. Y, si sufres una estafa o p ercibes movimientos extraños, no esperes. Contacta con tu banco, bloquea tus tarjetas o la transferencia y denuncia el hecho a la policía.