Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Visitantes en la Alcazaba de Almería R. I.

La Alcazaba tendrá una tienda en su interior

La construcción de la caseta de información y el punto de venta tendrá un coste de alrededor de 207.000 euros

L. M. C.

Almería

Martes, 9 de diciembre 2025, 23:11

Comenta

Visitar el principal monumento de una ciudad y comprar un souvenir es un acto típico para cualquier turista, pero inaudito en el interior del Conjunto ... Monumental de la Alcazaba de Almería. Al menos, hasta ahora. Dicha situación cambiará en 2026, cuando se desarrolle el proyecto previsto y comiencen las obras de la tienda que se instalará en el monumento más visitado de la ciudad de Almería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El abuelo del niño hallado sin vida en Garrucha se persona en la causa y pide incinerar el cuerpo
  2. 2 La pesca de arrastre de Almería se enfrenta al «cierre total» en 2026
  3. 3 El rincón de la Alpujarra donde han enseñado a preparar un conocido plato de origen alemán
  4. 4 Detenidos tres hombres por delito de contrabando en aguas próximas a Punta de la Polacra, en Níjar
  5. 5 El tranvía de Jaén vuelve a la calle para comprobar su fiabilidad
  6. 6 El Auditorio Municipal se prepara para vivir cuatro intensas semanas con rostros muy conocidos de la cultura
  7. 7 Luz verde a 27 millones para el balasto de la vía del AVE Murcia-Almería
  8. 8 Huelga de médicos en Almería: servicios mínimos en los centros sanitarios
  9. 9 La Alcazaba recuperará la iluminación nocturna en 2026
  10. 10 Ecologistas en Acción alerta de un «plano manipulado» para situar el Algarrobico en suelo urbanizable

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Alcazaba tendrá una tienda en su interior

La Alcazaba tendrá una tienda en su interior