La Alcazaba tendrá una tienda en su interior

Visitar el principal monumento de una ciudad y comprar un souvenir es un acto típico para cualquier turista, pero inaudito en el interior del Conjunto ... Monumental de la Alcazaba de Almería. Al menos, hasta ahora. Dicha situación cambiará en 2026, cuando se desarrolle el proyecto previsto y comiencen las obras de la tienda que se instalará en el monumento más visitado de la ciudad de Almería.

Para este fin la Junta de Andalucía invertirá 207.000 euros, cuantía con la que también se sufragará una caseta de información. Así lo adelantó la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ayer en su visita a la fortaleza para observar el fin de las obras de restauración de la Torre de la Justicia.

Una vez finalizado el, todavía en proyecto, nuevo —y único— local en el interior del monumento, los visitantes podrán comprar sus recuerdos para rememorar la visita a «una de las fortalezas islámicas más importantes que tenemos en toda Europa», recalcó la consejera.

Aunque en Almería hay tiendas de souvenir en el entorno de la Alcazaba, hasta ahora, no había proyectos consolidados para construir una en su interior y será en 2026 cuando el contrato salga a licitación y comiencen las obras del local. Así, los miles de turistas que visitan cada año el monumento más importante de la provincia, ganarán en comodidad y podrán comprar recuerdos almerienses en el interior para recordar la visita a un monumento que desde 2019 están en constante renovación y que suma un total de 12 actuaciones ya finalizadas con una inversión de 10 millones de euros.