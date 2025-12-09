La Alcazaba recuperará su iluminación de noche con una inversión de 2 millones

Es cierto que la Alcazaba lleva desde 2019 puliendo su brillo con una suma de 12 actuaciones de restauración y un total de 10 millones ... de euros de inversión, pero será el año que viene cuando el monumento se llene de luz, literalmente. Ya está preparado el proyecto y prevista la licitación para la iluminación interior y exterior de la Alcazaba, una deuda que estaba pendiente desde 2016 y que será 10 años después cuando se haga realidad. Para ello, según indicó la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, se destinarán dos millones de euros.

Este anuncio se hizo durante la visita de la consejera y la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera al conjunto monumental para observar el resultado de la última obra: la restauración de la Torre de la Justicia.

Además, Patricia del Pozo anunció nuevas actuaciones que se añaden a la iluminación «con la que se verá a la Alcazaba desde todos los puntos de Almería». Según desveló, con esa misma inversión se ocuparán también del sistema de seguridad «para dotar de excelencia al conjunto impresionante». A ello se suman otras actuaciones como la restauración del segundo recinto de la Muralla Norte, cuyo proyecto «ya está redactado» y se licitará por un millón y medio de euros; las obras de restauración de la barrera de artillería del tercer recinto, por 527.000 euros y las obras de construcción de una tienda y caseta de información por 207.000 euros. «Comenzamos una segunda fase en la Alcazaba de Almería a la vuelta de Navidad para poner ya la guinda, la excelencia definitiva para este conjunto», remarcó Patricia del Pozo.

Torre de la Justicia

Tras el anuncio de las novedades que llegarán a la fortaleza, la consejera de Cultura y la concejala de Urbanismo, que estuvieron acompañadas por la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín Moya; por la vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales; el secretario general de Innovación Cultural y Museos, José Ángel Vélez y el delegado territorial de Cultura, Juan José Alonso, pasaron a visitar la Torre de la Justicia.

La intervención en esta torre defensiva, que da acceso al gran conjunto monumental, «ha perseguido la consolidación estructural y recuperación de los volúmenes y materiales desaparecidos a lo largo del tiempo, así como la restauración completa de sus fábricas, que se hallaban muy deterioradas y afectadas por humedades en sus muros», resumió Del Pozo.

Concretamente, la actuación en la Torre de la Justicia ha seguido el proyecto redactado por el arquitecto Gerardo Francisco Úbeda Rueda permitiendo también adecuar los espacios de tránsito ubicados en su entorno.

Las actuaciones que se han llevado a cabo han consistido en la retirada de elementos de cemento, limpiezas y consolidaciones previas de los morteros de cal de juntas, la reparación de fábricas en mal estado —mampostería, sillarejos, ladrillos incrustaciones o fábricas internas de tapial—, el tratamiento de humedades, las consolidaciones superficiales, la intervención sobre la zona de aseos y la sustitución de instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento. Además, se ha realizado la restauración y sustitución de carpinterías de madera. Una obra ejecutada con cargo a fondos MRR (Next Generation de la UE) y que ha contado un presupuesto de 273.160 euros.

Siete años de restauración

«Para que vean lo difícil que es consolidar, intervenir y que guarde su esencia. No pasarse, hacer una intervención justa y conservadora para que se conozca la historia», relató Patricia del Pozo mientras enseñaba uno de los folletos en el que se veía el antes y el después de esta última intervención.

Asimismo, añadió que con esta obra se han recuperado «unas líneas de investigación importantísimas» que hacen que se conozcan las distintas etapas y el pasado del conjunto.

«Actuaciones como esta corrigen años de abandono y consolidan a la Alcazaba como un referente cultural y patrimonial», añadió la concejala de Urbanismo.

A esta restauración se sumaron durante los siete años anteriores la recuperación del primer recinto de la Muralla Norte, el Muro de la Vela, la Torre del Homenaje, el Aljibe Califal, los Baños de la Tropa, la Muralla del Cerro de San Cristóbal, la Muralla Sur, la Torre Sur y la Torre de la Justicia. Además, se ha renovado la red de abastecimiento interior.