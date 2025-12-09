Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Visita al Conjunto Monumental de la Alcazaba R. I.

La Alcazaba recuperará su iluminación de noche con una inversión de 2 millones

La restauración de la Torre de la Justicia culmina la inversión de 10 millones de euros divididos en 12 actuaciones desde 2019

Leticia M. Cano

Almería

Martes, 9 de diciembre 2025, 23:11

Comenta

Es cierto que la Alcazaba lleva desde 2019 puliendo su brillo con una suma de 12 actuaciones de restauración y un total de 10 millones ... de euros de inversión, pero será el año que viene cuando el monumento se llene de luz, literalmente. Ya está preparado el proyecto y prevista la licitación para la iluminación interior y exterior de la Alcazaba, una deuda que estaba pendiente desde 2016 y que será 10 años después cuando se haga realidad. Para ello, según indicó la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, se destinarán dos millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El abuelo del niño hallado sin vida en Garrucha se persona en la causa y pide incinerar el cuerpo
  2. 2 La pesca de arrastre de Almería se enfrenta al «cierre total» en 2026
  3. 3 Detenidos tres hombres por delito de contrabando en aguas próximas a Punta de la Polacra, en Níjar
  4. 4 El tranvía de Jaén vuelve a la calle para comprobar su fiabilidad
  5. 5 El Auditorio Municipal se prepara para vivir cuatro intensas semanas con rostros muy conocidos de la cultura
  6. 6 El rincón de la Alpujarra donde han enseñado a preparar un conocido plato de origen alemán
  7. 7 Luz verde a 27 millones para el balasto de la vía del AVE Murcia-Almería
  8. 8 Huelga de médicos en Almería: servicios mínimos en los centros sanitarios
  9. 9 La Alcazaba recuperará la iluminación nocturna en 2026
  10. 10 Ecologistas en Acción alerta de un «plano manipulado» para situar el Algarrobico en suelo urbanizable

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Alcazaba recuperará su iluminación de noche con una inversión de 2 millones

La Alcazaba recuperará su iluminación de noche con una inversión de 2 millones