La Alcazaba, un monumento que apenas ofrece combustible por su construcción en piedra El conjunto histórico cuenta con plan de emergencia que incluye señalizaciones de salidas de urgencia, puntos de encuentro, extintores y revisiones periódicas

David Roth Almería Viernes, 15 de agosto 2025, 23:03 Comenta Compartir

La Alcazaba de Almería opera con un Plan de Emergencia y Autoprotección específico, en línea con los monumentos andaluces de características similares. El documento fija recorridos de evacuación señalizados con salidas de emergencia, define puntos de reunión, dispone extintores en zonas interiores y establece revisiones periódicas. La supervisión se articula mediante un contrato centralizado de la Consejería de Cultura, lo que asegura mantenimiento y actualización.

En su elaboración, el Cuerpo de Bomberos determinó que la Alcazaba «no presenta carga de fuego»: la piedra no propaga las llamas y actúa como freno natural, una ventaja material que no exime de la planificación.

Ese plan convive con la metodología general de la Junta para los conjuntos y museos que gestiona: todos cuentan con planes de autoprotección revisados cada tres años, que describen el inmueble en términos de seguridad y evacuación —aforos, puertas, resistencia al fuego de elementos constructivos, recorridos—, analizan riesgos (incendio, terremoto, inundación) y definen medidas de prevención y actuación. En Almería, además de la propia Alcazaba, el Museo figura en ese inventario de planes vigentes.

Destaca el simulacro desarrollado en los Dólmenes de Antequera, primer ejercicio de evacuación de bienes culturales en un yacimiento Patrimonio Mundial. El escenario combinó un terremoto de magnitud 6,1 con epicentro en El Torcal a ocho kilómetros de profundidad y un incendio posterior en el Museo de Sitio.

La Junta activó el Plan de Emergencias ante el Riesgo Sísmico en situación operativa 2 y el Plan de Salvaguarda del conjunto; la alerta implicó además a un instituto y a una residencia cercanos.

Aunque en Almería no se han ensayado ejercicios de esa escala, el procedimiento es replicable: activar planes, evacuar con orden, coordinar Patrimonio, Bomberos y Protección Civil, y proteger primero a las personas sin olvidar los bienes.

En el caso de la Alcazaba, las comprobaciones se centran en tiempos de llegada y en la funcionalidad real de los itinerarios señalizados, con especial atención a la gestión de accesos cuando el recinto está abierto al público o se celebran rodajes y eventos. La premisa es intervenir sin herir el monumento, con soluciones discretas y reversibles, extintores en soportes que no dañen la fábrica, señalética integrada.