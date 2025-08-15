Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La piedra, gran aliada de la Alcazaba de Almería contra el fuego. D. R.

La Alcazaba, un monumento que apenas ofrece combustible por su construcción en piedra

El conjunto histórico cuenta con plan de emergencia que incluye señalizaciones de salidas de urgencia, puntos de encuentro, extintores y revisiones periódicas

David Roth

Almería

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:03

La Alcazaba de Almería opera con un Plan de Emergencia y Autoprotección específico, en línea con los monumentos andaluces de características similares. El documento fija recorridos de evacuación señalizados con salidas de emergencia, define puntos de reunión, dispone extintores en zonas interiores y establece revisiones periódicas. La supervisión se articula mediante un contrato centralizado de la Consejería de Cultura, lo que asegura mantenimiento y actualización.

En su elaboración, el Cuerpo de Bomberos determinó que la Alcazaba «no presenta carga de fuego»: la piedra no propaga las llamas y actúa como freno natural, una ventaja material que no exime de la planificación.

Ese plan convive con la metodología general de la Junta para los conjuntos y museos que gestiona: todos cuentan con planes de autoprotección revisados cada tres años, que describen el inmueble en términos de seguridad y evacuación —aforos, puertas, resistencia al fuego de elementos constructivos, recorridos—, analizan riesgos (incendio, terremoto, inundación) y definen medidas de prevención y actuación. En Almería, además de la propia Alcazaba, el Museo figura en ese inventario de planes vigentes.

Destaca el simulacro desarrollado en los Dólmenes de Antequera, primer ejercicio de evacuación de bienes culturales en un yacimiento Patrimonio Mundial. El escenario combinó un terremoto de magnitud 6,1 con epicentro en El Torcal a ocho kilómetros de profundidad y un incendio posterior en el Museo de Sitio.

La Junta activó el Plan de Emergencias ante el Riesgo Sísmico en situación operativa 2 y el Plan de Salvaguarda del conjunto; la alerta implicó además a un instituto y a una residencia cercanos.

Aunque en Almería no se han ensayado ejercicios de esa escala, el procedimiento es replicable: activar planes, evacuar con orden, coordinar Patrimonio, Bomberos y Protección Civil, y proteger primero a las personas sin olvidar los bienes.

En el caso de la Alcazaba, las comprobaciones se centran en tiempos de llegada y en la funcionalidad real de los itinerarios señalizados, con especial atención a la gestión de accesos cuando el recinto está abierto al público o se celebran rodajes y eventos. La premisa es intervenir sin herir el monumento, con soluciones discretas y reversibles, extintores en soportes que no dañen la fábrica, señalética integrada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por amenazar con un hacha a agentes de Guardia Civil
  2. 2 Viajaba en el coche con tres menores y un arma lista para disparar con símbolos preconstitucionales
  3. 3 Luz verde ambiental al Puerto Seco de Pulpí para acelerar este centro logístico
  4. 4 Vox denuncia ante el Juzgado la vandalización de sus vallas publicitaria en El Ejido
  5. 5 Nace la primera tortuga boba del nido localizado en Mojácar
  6. 6 Los moros y cristianos de la Edad Media, a la conquista de Laroya
  7. 7 David Bisbal sorprende al volante en el Circuito de Tabernas
  8. 8 Almería se va de fiesta este puente de agosto
  9. 9 El Supremo ratifica la rebaja de seis a cuatro años de cárcel por una agresión sexual en Retamar
  10. 10 Dos detenidos, 30 actas por drogas y un coche robado, el balance de un Dreambeach «sin incidencias graves»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Alcazaba, un monumento que apenas ofrece combustible por su construcción en piedra

La Alcazaba, un monumento que apenas ofrece combustible por su construcción en piedra