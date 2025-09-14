La Alcazaba de Almería, a punto de volver a brillar de noche Resuelto el fallido contrato de iluminación, encara una nueva etapa con la promesa de salir de las sombras y de un sistema obsoleto

La Alcazaba de Almería, el enclave histórico más relevante de la provincia, sigue esperando su momento de brillar... literalmente. Tras casi una década de promesas, anuncios oficiales, convenios frustrados y obras inconclusas, la Junta de Andalucía ha confirmado que el contrato anterior de renovación del sistema de iluminación ha sido resuelto jurídicamente y que ya se trabaja en la redacción de uno nuevo. El proyecto, que debía modernizar la imagen nocturna del monumento y abrir la puerta a las visitas en horario vespertino, ha terminado convirtiéndose en un ejemplo paradigmático de la lentitud y fragilidad de ciertas políticas culturales.

La historia de este proyecto se remonta a 2016, cuando la Junta, entonces gobernada por el PSOE, firmó un convenio con la Fundación Endesa para abordar la mejora de la iluminación tanto interior como exterior del conjunto. La idea era ambiciosa: actualizar un sistema ya envejecido y poco eficiente, con una intervención que, sin alterar el carácter patrimonial del lugar, permitiera resaltar su arquitectura milenaria y reforzar su protagonismo como reclamo turístico. Pero el acuerdo no prosperó. La administración autonómica no habilitó a tiempo las infraestructuras necesarias para que Endesa iniciara su parte, y el convenio acabó desactivado.

En 2018 se abrió una nueva vía: la licitación de un contrato valorado en más de 800.000 euros para reformar la instalación eléctrica, implementar una nueva iluminación interior y renovar los sistemas de vigilancia y alarma. Fue adjudicado a la empresa Sistem Infraestructuras y Operaciones EPC, S.L., que incluso firmó el acta de replanteo en agosto de ese año. Sin embargo, los problemas no tardaron en llegar. Las obras, que deberían haber terminado en un año, avanzaron con lentitud y finalmente fueron paralizadas en noviembre de 2019, con solo dos tercios ejecutados.

Cambio de gobierno

Ese mismo año se produjo un cambio de gobierno en la Junta de Andalucía. El PSOE, que había impulsado el contrato, fue sustituido por una coalición liderada por el PP, lo que supuso una reestructuración de prioridades. La inercia del proyecto se rompió y el nuevo ejecutivo comenzó a reevaluar muchas de las actuaciones heredadas.

Lo que siguió fue un largo silencio institucional y un visible abandono del proyecto. La empresa adjudicataria, según fuentes de la propia Junta, se negó a completar los trabajos. Esto obligó a la administración a iniciar un proceso de resolución jurídica del contrato, un trámite lento que, durante años, bloqueó cualquier posibilidad de avanzar en una nueva licitación.

Ahora, tras varios ejercicios sin avances y con el contrato legalmente cerrado, la Junta reconoce que está redactando uno nuevo. «El motivo del retraso ha sido la negativa de la empresa a ejecutar el contrato. Ya se ha resuelto jurídicamente, y ahora toca volver a empezar», confirman fuentes de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.

En 2021, ya con el nuevo equipo de gobierno asentado, la Junta anunció que el proyecto sería replanteado para incorporar mejoras técnicas. Se trataba, aseguraban, de adaptar la actuación a las necesidades actuales del monumento, especialmente después de que el sistema existente quedara anticuado y claramente superado por los estándares modernos.

Más recientemente, en noviembre de 2024, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, visitó la Alcazaba para presentar nuevas actuaciones, entre ellas la rehabilitación de la muralla sur y la renovación de la red de abastecimiento. También anunció que el Cerro de San Cristóbal, contiguo a la Alcazaba, será iluminado próximamente con una inversión de 250.000 euros, prevista para ejecutarse a finales de 2025. Sin embargo, la Alcazaba en sí seguía sin fecha concreta para la renovación de su iluminación.

Más allá del simbolismo, la mejora del sistema lumínico del conjunto tiene un valor estratégico para la ciudad. Supone abrir el monumento a una nueva franja de público –el del turismo nocturno y cultural– y dotarlo de una visibilidad acorde a su relevancia histórica. Actualmente, la Alcazaba cuenta con una iluminación que acumula años y limitaciones técnicas, lo que impide su aprovechamiento en horarios extendidos o su presencia destacada en el 'skyline' almeriense.

Los vecinos de Almería han visto cómo, durante años, la Alcazaba quedaba fuera del circuito de eventos culturales nocturnos o de experiencias patrimoniales como las que sí existen en otras ciudades andaluzas. La frustración ciudadana se ha acumulado, alimentada por anuncios que nunca se concretaron y por la persistencia de un sistema lumínico más propio del pasado que del presente.

La esperanza, una vez más, se deposita en el nuevo contrato que ahora se redacta. Será la tercera gran tentativa en menos de diez años. Y aunque el camino ha estado marcado por sombras, en el horizonte asoma –con prudencia– la posibilidad de que la Alcazaba, por fin, vuelva a brillar.