Los alcaldes del Levante llaman a la movilización para frenar el recorte al Trasvase Tajo-Segura

Alberto Sánchez Murcia Jueves, 5 de junio 2025, 14:45

«Hay que explicarle a la sociedad un día sí y otro también cuál es el problema que nos ocupa. Este problema es muy antiguo, pero la diferencia es que, en esta ocasión, las fauces del lobo están aquí, están cerca». El primer gran acto institucional por el Trasvase Tajo-Segura, que da inicio al calendario de movilizaciones de los regantes contra la decisión del Gobierno central de recortar un 50% del agua para el regadío a partir de 2027, congregó en el Cuartel de Artillería de Murcia a decenas de ayuntamientos de la Región de Murcia, Alicante y Almería. «Os conmino a que esto no quede en este acto», pronunció el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, a los regidores, quienes coincidieron en llevar las protestas a un escenario mayor, con movilizaciones sociales durante los próximos años.

Cerca de cien alcaldes y concejales de los municipios del Trasvase (91 en total) plasmaron su firma en el manifiesto que el Scrats preparó para este acto, organizado en conjunto con el Ayuntamiento de Murcia. Entre quienes rubricaron las palabras de los regantes contra la medida de reducir los envíos planteada por el Ministerio para la Transición Ecológica estaban primeros ediles socialistas de Alicante (Benferri) y Almería (Bédar, Cuevas de Almanzora y Antas). Los regidores del PSOE que hicieron acto de presencia en el evento no secundaron el documento, quienes entendieron que ese texto «no es una diagnóstico real y claro de cuál es la situación hídrica» en el sureste. Los ayuntamientos estuvieron arropados por organizaciones agrarias de las tres provincias, usuarios de distintas comunidades de regantes y representantes de sectores económicos y sociales del Levante.

Los municipios presentes «han levantado la voz» con «firmeza y contundencia» en un «gesto de unidad sin precedentes en la historia del Trasvase», una voluntad «innegable para garantizar un futuro a nuestra tierra», remarcó el alcalde de Murcia, José Ballesta, quien puso el foco en que el acueducto no es solo vía de suministro para el regadío, sino también para el consumo de la población. «El agua no es un privilegio, es un derecho; es más, no es solidaria, es justicia e igualdad para todos los españoles». Jiménez, cuyo sindicato ha trabajado estos últimos días en concentrar en este acto una importante parte del poder municipal del sureste español, agradeció a «todos, sin distinción (en referencia a los alcaldes socialistas presentes)» su presencia en el Cuartel de Artillería.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha agradecido al alcalde de Murcia la oportunidad que ha propiciado al Sureste español de expresar su clamor contra el recorte de agua. «Desde la provincia de Almería veninos con responsabilidad y sin ideología. La responsabilidad que nos han dado los ciudadanos para defender una tierra que da de comer a Europa. Uno de los lugares que mejor aprovecha el agua del mundo», ha manifestado el presidente.

En este sentido, García ha recalcado que «para la provincia de Almería el Trasvase Tajo - Segura es fundamental para seguir produciendo alimentos sanos para todo el mundo. Miles de familias de las provincias de Almería, Murcia y Alicante dependemos de este trasvase. Por eso venimos aquì a decir: basta ya, y a defender nuestro presente y nuestro futuro. A defender el esfuerzo, sacrificio y sudor de agricultores, ganaderos, industria y vecinos del Sureste español que necesitan el agua para su proyecto vital y profesional. No vamos contra nadie sino contra la ideología que hace que penda de un hilo el futuro de estas provincias. Decimos sí al trasvase Tajo - Segura y no a sus recortes permanentes que merman la capacidad vital del Sureste español».

Noelia Arroyo y Fulgencio Gil, alcaldes de Cartagena y Lorca, reclamaron también una movilización social en toda España para lanzar «un mensaje de auxilio, un mensaje contundente ante estas decisiones injustas». Arroyo ve el recorte al Trasvase como su «sentencia de muerte» y reclamó «conformar las estructuras» necesarias que permitan las protestas tanto en la calle como desde los gobiernos locales y autonómicos del Levante. «Sin el agua avanzaremos al desierto; tenemos que movilizarnos con valentía y determinación para seguir dando la batalla para que el Trasvase no se toque». Gil habló del derecho a «acceder a los recursos naturales como el agua en idénticas condiciones»: «El agua no es ni del presidente del Gobierno ni del presidente de Castilla-La Mancha, no podemos permitir que entren en vigor estas nuevas reglas».

El Ministerio debe sacar a consulta pública el borrador que regulará el Trasvase este año con el aumento progresivo de los caudales ecológicos en el Tajo, al tiempo que quiere recabar opiniones para preguntar al Tribunal Supremo cómo debe interpretar la sentencia que dictó hace unas semanas, y que anula parte de la planificación hidrológica del Tajo. En los corrillos del evento se comentó una frase del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, este miércoles, quien expuso que «si queremos dar certidumbre a los ciudadanos de que no se van a quedar sin agua, no podemos decir que vamos a prescindir de los trasvases porque eso sería ilusorio». El número 2 del Ministerio incidió en otra idea, la de que ya no se puede hablar de la existencia de cuencas excedentarias y cuencas deficitarias en España, un argumento que ha repetido en varias ocasiones cuando ha viajado a la Región.

PSOE: «Es un manifiesto que empieza con confrontación»

Los alcaldes de Lorquí, Mula, Calasparra, Alhama de Murcia, Beniel y Bullas, acompañados por la portavoz del PSOE en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, el diputado Fernando Moreno, el portavoz de los socialistas en Murcia, Ginés Ruiz y el concejal lorquino José Ángel Ponce, fueron las caras visibles del PSRM en un acto donde decidieron no firmar el manifiesto. En Almería asistió el alcalde de Antas, Pedro Ridao; el de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández; o el de Bédar, Ángel Collado. El Scrats les venía avisando de que ese texto no sufriría modificaciones para rebajar el tono de crítica hacia el Ministerio, pero sí cosechó firmas de varios compañeros de Almería y Alicante. Fuentes del PSOE señalaron que el alcalde de Benferri, Luis Vicente Mateo, firmó el documento en «calidad de presidente de una comunidad de regantes».

Joaquín Hernández, secretario de Política Municipal del PSOE de Murcia y regidor en Lorquí, reflejó el enfado desde las filas socialistas por no haber conseguido «consensuar» el manifiesto. «No hemos tenido suerte de tener ese beneplácito y ese consenso con los organizadores de este acto», subrayó momentos antes de comenzar el evento, «cualquier manifiesto que tenga un carácter tan sensible, tan importante y de calado como el agua debería ser consensuado con toda las fuerzas políticas». Hernández criticó que el texto no refleje la situación de sequía que sufre periódicamente el sureste, ni tampoco el cambio climático: «Es un manifiesto que empieza con confrontación cuando no solo el Estado tiene competencias en agua». Defendió la alternativa del agua desalada, recurso que permitió los pasados años de sequía en el Segura que no se aprobaran recortes al abastecimiento.

Por su parte, desde las filas de Vox, José Ángel Antelo remarcó que tanto PP y PSOE tienen «demasiados discursos» respecto al agua, en referencia a las distintas posiciones que tienen los representantes políticos del levante y de Castilla-La Mancha respecto al Trasvase. «Los partidos de siempre solo han traído 40 años de derrotas para» para el sureste «porque son partidos acostumbrados a sucumbir ante los intereses electorales de sus direcciones nacionales», insistió.

Voces civiles para leer el manifiesto

El acto del Ayuntamiento de Murcia y el Scrats tuvo una primera parte, donde se leyó el manifiesto de boca de distintos representantes de la sociedad. A las quejas de los regantes le pusieron voz el actor Julio Navarro;, el ciclista Luis León Sánchez; el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Región de Murcia, Alejandro Lázaro; la presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miriam Fuertes; la directora del colegio Nuestra Señora de la Fuensanta, Cristina Portillo; el exjefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen de la Arrixaca, Manuel Molina Boix; el artista Manuel Herrera; la directora del museo Salzillo, María Teresa Marín; la agricultora Macarena Zapata y la periodista Tati García.

El acto también estuvo secundado por el presidente de la Diputación de Alicante, Antonio Pérez, quien pidió «contundencia y determinación» para frenar el hachazo al Trasvase. Pérez manifestó su preocupación por cómo afectará la menor llegada de agua para una provincia cuyo sector turístico es el motor económico del territorio.