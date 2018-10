El alcalde recibe mañana a los afectados por los cortes de la luz Manifestación de afectados por los cortes en el Paseo de Almería. / S.G.H. Los vecinos de Pescadería le pedirán que intermedie hasta lograr una solución a unos problemas que les impiden hacer vida normal en los meses de calor S. G. H. ALMERÍA Jueves, 4 octubre 2018, 02:18

Aunque los cortes del suministro eléctrico que sufren desde hace años remiten de manera directamente proporcional a cuando lo hacen las temperaturas, las familias afectadas por este problema, que se da en Pescadería pero también en Piedras Redondas, tendrán la oportunidad de solicitar la intermediación del alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, en una reunión que se celebra mañana.

Así lo avanzaron estos vecinos a IDEAL, conscientes de que aunque los cortes no se están dando como antes, sí que es el momento de buscar la solución definitiva a un asunto que hunde sus raíces en el mercado de la droga. Y concretamente en el uso desproporcionado que hacen de la red eléctrica los que cultivan marihuana en unos barrios en los que logran con unos consumos excesivos, que se sature la red y la luz se vaya para todos, de manera indiscriminada.

Esto y los aparatos de aire acondicionado funcionando hacen el resto para que muchísimas familias tengan en verano problemas serios para conciliar una vida normal. ¿O es que se puede cocinar, ver la televisión, poner una lavadora... etc., si la luz se va durante horas? La respuesta es evidente y lo es más para unos vecinos que llevan años además pagando su factura religiosamente.

Una representación de ellos pudo trasladarle sus quejas a los representantes provinciales de Endesa, la empresa suministradora de la luz. Expusieron en una reciente reunión que están desamparados y que no es justo pagar y recibir un servicio «pésimo». La respuesta de Endesa fue «echar balones fuera», según estos vecinos, que tuvieron que oír de la boca de los representantes de esta empresa que no pueden hacer más de lo que están haciendo si las administraciones competentes no les dan apoyo para acabar con los enganches ilegales que les saturan la red.

El foco lo pusieron en la Subdelegación del Gobierno, institución que ha ido siempre de la mano con Endesa para acabar con este fraude a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Evidentemente las respuestas no satisficieron a estos vecinos, que reunidos esta semana han decidido, para que no se enfríe la gente, ejecutar un calendario de actos de protesta que comenzará previsiblemente el 18 de octubre en las puertas del Ayuntamiento. Esto, claro, si el alcalde no ataja antes el problema en el encuentro de este viernes a las 9.30 horas.