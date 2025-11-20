El alcalde de Fines tras quedar en libertad con cargos: «Hombre, no voy a estar triste...»

Siguiendo el paso de su abogado y con gesto serio, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, ha sido el primero en abandonar la Ciudad de ... la Justicia tras prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital en torno a las 12:30 horas.

«No es momento de hablar», ha dicho a su salida ante los medios de comunicación el primero de los cinco detenidos en la segunda fase del caso 'Mascarillas' toda vez que ha dejado claro cómo se encuentra: «Estoy bien».

Ante la decisión del juez instructor, Eduardo Martínez, de quedar en libertad con medidas cautelares, Sánchez ha manifestado «hombre, no voy a estar triste». Sin mediar más palabras, abandonó el recinto.

Habría sido el segundo en tomar declaración tras la acusación de la Unidad Central Operativa (UCO) de supuestos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales en una operación que investiga presuntas mordidas de contratos irregulares adjudicados desde la institución provincial.