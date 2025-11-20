Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rodrigo Sánchez a su salida de la Ciudad de la Justicia. E. P.

El alcalde de Fines tras quedar en libertad con cargos: «Hombre, no voy a estar triste...»

Rodrigo Sánchez ha sido el primero en abandonar la sede judicial tras prestar declaración ante el juez instructor Eduardo Martínez

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:17

Comenta

Siguiendo el paso de su abogado y con gesto serio, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, ha sido el primero en abandonar la Ciudad de ... la Justicia tras prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital en torno a las 12:30 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

