Albanchez suspende su mascletá como precaución ante el riesgo de incendio La ola de incendios en España obliga a extremar la seguridad en este y otros municipios de la provincia

E. Gabriel Llanderas Almlería Domingo, 17 de agosto 2025, 14:06

La ola de incendios que se extiende por España está obligando a extremar la precaución también en Almería y eso se está traduciendo en una gran cantidad de ámbitos, incluso el festivo.

En municipios como Albanchez, donde se han celebrado fiestas patronales a mediados de agosto, las autoridades han decidido suspender los espectáculos pirotécnicos previstos para evitar cualquier riesgo en un verano que ya deja una cifra de hectáreas arrasadas sin precedentes en otros lugares del país.

De hecho, el Ayuntamiento de Albanchez anunció hace unos días la suspensión de la mascletá y del castillo de fuegos artificiales previstos en el programa festivo de este verano. La decisión, comunicada de forma oficial, responde a la falta de autorización derivada del alto riesgo de incendios forestales debido a la prolongada ola de calor que se vive en la provincia y en, prácticamente, todo el resto del país, en un verano marcado por una ola de fuegos que ya ha arrasado miles de hectáreas en otras zonas de Andalucía, Castilla y León, Galicia o Extremadura.

Comunicado oficial

En su reciente comunicado oficial, el Ayuntamiento indicaba: «Lamentamos informar que, por indicación de las autoridades competentes, no será posible llevar a cabo la mascletà ni el castillo de fuegos artificiales programados. La decisión se debe a la falta de autorización derivada del elevado riesgo de incendio existente en estos días. Agradecemos su comprensión y colaboración». Las reacciones en redes sociales se caracterizan por el apoyo a esta medida, que se considera una precaución necesaria ante el riesgo de incencio.

Otros ayuntamientos de la provincia de Almería están tomando decisiones en la misma línea de prevención, sobre todo, informando de los niveles de riesgo y las horas en las que es necesario extremar la precaución.

Unas fiestas que arrancaron el 15 de agosto

Pese a la suspensión de los espectáculos pirotécnicos, Albanchez ha vivido con intensidad sus fiestas patronales. El día 15 comenzó con la tradicional diana musical y concluyó con verbena popular. El 16 se celebró la misa y procesión en honor a San Roque al mediodía, además de la mascletá prevista, que no pudo llevarse a cabo, y una paella popular en la nave municipal, junto a campeonatos deportivos y verbena nocturna. El día 17 se cerró el programa con la misa, la bajada del santo y la última noche de baile.

Ola de incendios sin precedentes

El verano de 2025 está siendo uno de los más duros en lo que a incendios se refiere en España. Con miles de hectáreas calcinadas y varias comunidades en alerta, las autoridades insisten en la necesidad de extremar la prevención. De ahí que algunos municipios, como Albanchez, hayan decidido que cancelar o modificar algunas de sus actividades festivas para evitar cualquier riesgo que pueda desatar un nuevo foco.

El riesgo del fuego en el patrimonio

En lo que respecta a la protección del patrimonio cultural, y al reciente incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba, este ha reabierto el debate sobre la protección de los grandes bienes culturales. En Almería capital, la estrategia se apoya en tres pilares: la rapidez de respuesta de los bomberos, la prevención activa en los propios inmuebles y las lecciones que dejó la tragedia que afectó a la Catedral en 1996. Los expertos coinciden en que, en caso de incendio, los primeros minutos resultan decisivos para que la historia no se repita.