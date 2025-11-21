'Albaida', la referencia en la FP sanitaria

Si por algo se caracteriza el Instituto de Enseñanza Secundaria 'Albaida' de la capital, es por ser el que inserta en la sociedad y en ... el tejido productivo al mayor número de jóvenes con formación en diferentes ámbitos sanitarios.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha visitado este jueves, en compañía del delegado provincial del ramo, Francisco Alonso, este centro, que acapara una amplia oferta de FP de la rama sanitaria.

Así, este curso académico se ha implantado el nuevo ciclo de grado medio de Emergencia Sanitaria que se suma a los ocho que ya tenía en su cartera formativa, entre ellos 'Cuidados Auxiliares de Enfermería'; 'Dietética'; 'Farmacia y Parafarmacia'; 'Higiene Bucodental'; 'Anatomía Patológica y Citodiagnóstico' o 'Imagen para el Diagnóstico' y 'Medicina Nuclear'. En total son 6 ciclos de grado superior y 3 de grado medio los que estudian casi 700 estudiantes en este instituto, más de 2.400 en el conjunto de la provincia.

Castillo destacó que la puesta en marcha de este nuevo ciclo refleja el compromiso del gobierno andaluz por impulsar la formación de jóvenes en las profesiones sanitarias, «que disponen de una alta inserción laboral y una notable demanda de efectivos».

Igualmente, la consejera recordó que para la provincia de Almería son cinco las nuevas titulaciones que se han sumado al catálogo de la Formación Profesional y que en su conjunto alcanzan las 26.580 plazas de nuevo ingreso. Esto supone una creación de 10.844 nuevas plazas en seis años por parte del gobierno de la Junta de Andalucía, es decir un incremento del 68 por ciento. Como explicó, «esta oferta es fruto de un profundo análisis de la Formación Profesional y la decisión de apostar por la implantación de ciclos formativos vinculados a sectores muy demandados y con alta empleabilidad».

Confort térmico

Por otro lado, la consejera ha informado de que el IES 'Albaida' es uno de los centros beneficiados por el plan 'Mejora tu centro' de la Junta de Andalucía destinado al confort térmico de los centros docentes públicos. Concretamente, ha recibido estos días una partida de 60.000 euros para mejorar las condiciones de las aulas y espacios comunes, reforzando la apuesta por un entorno de aprendizaje óptimo para el alumnado.

Asimismo, el instituto cuenta con una actuación dentro del plan de Bioclimatización con la implantación de un sistema de refrigeración adiabática junto con paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica renovable. Esta instalación, puesta en marcha el año pasado, supuso una inversión de casi 290.000 euros, con financiación europea.

María del Carmen Castillo señaló que el nuevo plan de confort térmico cuenta con una dotación de 5,6 millones de euros para que 341 centros educativos de 66 municipios de la provincia de Almería puedan mejorar sus instalaciones. «Llegamos a todos los rincones de la provincia para que nuestras aulas sean espacios más saludables, sostenibles y confortables, tanto en invierno como en verano y adaptadas además a la realidad climática de Almería».

La consejera indicó también que la principal novedad del plan 'Mejora tu centro' reside en el modelo de ejecución, dado que la Junta de Andalucía ha realizado una transferencia directa de fondos a la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro. De esta forma, cada equipo directivo adapta las actuaciones a sus necesidades reales, garantizando soluciones personalizadas, sostenibles y de rápida aplicación ante la diversidad climática andaluza. Cada centro recibe una cantidad en función del número de aulas que tiene, con un promedio de 15.500 euros. Los centros de mayor tamaño han recibido hasta 60.000 euros.

Los fondos podrán destinarse a instalación de toldos o porches, a la creación de zonas de sombra y áreas verdes; mejora del aislamiento térmico o a la incorporación de sistemas de ventilación y climatización. También se podrán destinar a la adecuación de instalaciones eléctricas u otras necesarias derivadas de las intervenciones.

Esta iniciativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP se suma al Plan de Bioclimatización, que incluye este curso escolar otros siete nuevos centros públicos almerienses, hasta alcanzar las 43 actuaciones desde 2019.