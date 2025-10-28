El «aislamiento digital» afecta a 8.000 hogares en Almería El Ejido, Níjar, Albox, Cuevas del Almanzora o Almería capital cuentan con áreas sin internet de alta velocidad que pueden acogerse al plan europeo para obtener conexión vía satélite

A. M. Almería Martes, 28 de octubre 2025, 14:02 Comenta Compartir

Pese a los avances en digitalización, actualmente, 7.771 hogares en la provincia de Almería carecen de un acceso de calidad a internet, según datos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública trasladados por la empresa de telecomunicaciones Serenae. Concretamente, El Ejido, Albox, Níjar, Almería ciudad y Cuevas del Almanzora son los municipios con mayor número de viviendas en áreas donde la conexión a internet no alcanza una calidad adecuada. En toda España, alrededor de 1,5 millones de personas —que en su mayoría residen en zonas rurales o de baja densidad de población— continúan sin acceso a una conexión fija a Internet de al menos 100 megabits por segundo (Mbps), según el Informe de Cobertura de Banda Ancha 2024 del Ministerio para la Transformación Digital.

Para abordar esta situación, en 2023 se puso en marcha el Programa Único Demanda Rural (PUR). Se trata de una iniciativa europea financiada con fondos Next Generation de la Unión Europa que permite llevar internet de alta velocidad a zonas rurales mediante tecnología satelital, ha indicado este martes en un comunicado Serenae. Ofrece este plan, ha explicado, «una solución rápida y eficaz allí donde la fibra óptica no llega ni está previsto que llegue en los próximos años. Y, quizás lo más importante, a un coste asequible para la mayoría de los ciudadanos».

Un estudio realizado por esta empresa aprecia «dos realidades opuestas» en la provincia de Almería. Por un lado, señala que municipios como Níjar, El Ejido, Almería capital, Cuevas del Almanzora y Sorbas encabezan las activaciones del Programa PUR, «demostrando una rápida adopción de esta tecnología satelital en zonas rurales». En cambio, recalca que «persisten focos críticos de aislamiento digital» en núcleos de los términos municipales de El Ejido, Albox, Níjar, Almería ciudad o Cuevas del Almanzora, entre otros. En estos puntos de la provincia, según Serenae, se «concentra el mayor número de viviendas en zonas blancas, áreas sin cobertura de internet rápido, del total provincial».

Asimismo, aprecia el análisis que la brecha digital se hace «más visible» en términos como «El Ejido, Níjar o Cuevas del Almanzora, de marcada tradición agrícola, y otros de carácter más residencial como Albox o la propia ciudad de Almería» debido a «la dispersión de urbanizaciones y las zonas de huerta». Estas áreas «carecen tanto de fibra óptica como de conexiones móviles (4G/5G) de calidad suficiente, y tampoco está previsto que lleguen en los próximos años».

Ante esta situación, ha apuntado Serenae que «está desplegando soluciones de internet satelital para garantizar que ningún ciudadano se quede atrás por su código postal».

«Es fundamental seguir impulsando la conectividad en estas zonas para evitar que se queden atrás. Gracias a la financiación europea, el acceso a internet por satélite está llegando a miles de hogares rurales, pero este servicio debe alcanzar sin obstáculos a cada vecino. En Almería no podemos permitir que miles de hogares y empresas se queden sin acceso a servicios básicos como la educación online, la sanidad digital o el teletrabajo. La conectividad no debería depender del código postal», ha argumentado Rodrigo Ladrón de Guevara, CEO de la compañía.

Así, dentro del marco del servicio Conéctate35 asociado al Programa Único Demanda Rural, se ofrece alta, instalación y equipos sin coste alguno, con una cuota fija de 35 euros al mes para el usuario final hasta el 31 de diciembre de 2027. «El único requisito es que la vivienda o negocio esté ubicado en una zona reconocida como elegible por el Ministerio. Serenae participa activamente en el despliegue de este programa a nivel nacional», ha aclarado la empresa de telecomunicaciones.

Hasta 2025, la provincia de Almería acumula el 2,15% de todas las activaciones de Internet satelital registradas en España, frente al 1,63% de 2023, lo que refleja un crecimiento constante en la adopción de esta tecnología. En el ámbito autonómico, concentra el 7,6% de las conexiones de Andalucía, comunidad que en su conjunto reúne el 27,24% de las activaciones a nivel nacional.

Tecnología española y apoyo europeo

El despliegue de Serenae se apoya en la tecnología satelital de Hispasat, que permite que hogares y empresas dispongan de Internet en cuestión de días, con velocidades de hasta 200 Mbps, sin necesidad de costosas infraestructuras. De esta manera, Serenae se consolida como protagonista en el cierre de la brecha digital, liderando la transformación tecnológica en Almería y contribuyendo a que Andalucía se sitúe entre las regiones más activas de España en la adopción de Internet satelital.

Además del Programa PUR, Serenae también dispone de soluciones para aquellas referencias catastrales que no cumplen las condiciones de elegibilidad del Ministerio, garantizando así que ningún hogar o empresa quede desconectado, ha detallado.