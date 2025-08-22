Águilas y gavilanes también migran desde Almería: el Cabo de Gata, un corredor hacia África Además de aves como las cigüeñas, que se han visto en un gran número estos días en la capital y otros puntos de la provincia, miles de aves rapaces pasan por tierras almerienses durante sus viajes migratorios entre Europa y África, especialmente por el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

Las águilas están entre las aves que pasan por Almería en su trayecto migratorio.

E. Gabriel Llanderas Almería Viernes, 22 de agosto 2025, 15:15 Comenta Compartir

La migración de las aves es uno de los fenómenos naturales más fascinantes que podemos observar cada año, como se ha comprado estos días de agosto con centenares de cigüeñas en los cielos de la capital y de otros puntos de la provincia. En primavera, las aves emprenden la llamada migración prenupcial, viajando desde África hasta sus zonas de cría en Europa, mientras que en otoño realizan la migración postnupcial, regresando al continente africano para pasar el invierno.

En este viaje de ida y vuelta, las rapaces, igual que las cigüeñas, encuentran serias dificultades para cruzar el mar, ya que dependen de las corrientes térmicas para planear y ahorrar energía, según informan desde la Asociación Serbal. Esto les obliga a buscar los pasos más estrechos entre los dos continentes. Aunque el Estrecho de Gibraltar es el principal punto de cruce, muchas aves utilizan corredores migratorios alternativos, como la costa oriental peninsular, donde el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar se convierte en una parada clave y también en una especie de área de descanso en su trayecto.

Las rapaces que pasan por Almería

Gracias a los primeros estudios de seguimiento realizados en Cabo de Gata, se han identificado hasta 17 especies de rapaces y aves planeadoras que utilizan este corredor migratorio. Entre ellas destacan el gavilán común, el abejero europeo, el águila calzada, la culebrera europea, el cernícalo vulgar, el milano negro, el aguilucho lagunero, el aguilucho cenizo, el águila pescadora, el alcotán europeo, el ratonero común, el alimoche común, el buitre leonado, el cernícalo primilla y el milano real.

A estas se suman también las cigüeñas comunes y negras, que comparten el mismo tipo de vuelo planeador. En años pasados, en un solo periodo de observación, entre septiembre y octubre, más de 30 voluntarios han llegado a registrar en Cabo de Gata la presencia de 749 individuos pertenecientes a estas especies, confirmando la relevancia del parque natural como enclave migratorio.

Un salto hacia África desde Cabo de Gata

Aunque la mayoría de las rapaces continúan su camino hacia el Estrecho, en algunos casos se ha podido observar un fenómeno sorprendente: abejeros europeos y aguiluchos que, al llegar a Cabo de Gata, se adentran directamente en el mar y cruzan los cerca de 150 kilómetros que separan la costa almeriense de África. Una hazaña arriesgada que muestra la increíble resistencia de estas aves.

Un refugio imprescindible

Más allá de ser un simple punto de paso, Cabo de Gata se convierte en un lugar de descanso y avituallamiento gracias a la diversidad de hábitats que lo caracterizan: zonas húmedas, estepas, matorrales y cultivos tradicionales. Esto lo convierte en un enclave estratégico para la supervivencia de miles de aves en plena migración.

Los expertos de Serbal destacan que todavía queda mucho por investigar sobre la migración de rapaces en Almería, pero lo que ya está claro es que el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar ocupa un papel fundamental en este viaje milenario entre Europa y África.