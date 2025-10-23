Aguilar (PSOE), sobre la biblioteca de la Chanca: «Olvidaron poner el cable de red para poder tener wifi» Los socialistas acusan al PP de «una nueva chapuza» al comprobar que el antiguo Colegio Virgen del Socorro carece de cableado de red tras invertir 1,1 millones en su rehabilitación

El PSOE ha denunciado que el barrio de Pescadería-La Chanca está sin biblioteca municipal desde el mes de abril «por una nueva chapuza» del equipo de María Vazquez. «No tuvo reparo en hacerse la foto inaugurando un edificio, el del antiguo colegio Virgen del Socorro, que no tiene wifi porque se olvidaron de incluir el cableado necesario durante las obras de rehabilitación», ha asegurado el Grupo Municipal Socialista (GMS) en el Ayuntamiento de Almería.

«Asistimos a una nueva muestra de improvisación y falta de rigor del equipo de gobierno del PP en la ciudad», ha lamentado la concejala Carmen Aguilar, para quien «empieza a ser preocupante que se haya rehabilitado un edificio por 1,1 millones de euros que no cuenta con cableado de red, ni conexión wifi, algo básico para el funcionamiento de cualquier instalación municipal, y más aún para una biblioteca pública».

«Han gastado más de un millón de euros en rehabilitar el antiguo Colegio Virgen del Socorro, han hecho la inauguración, la alcaldesa se ha hecho la foto… pero se olvidaron de poner el cable de red, para poder tener wifi. Es como abrir un colegio sin pupitres o una piscina sin agua», ha ironizado Aguilar.

La concejala socialista, através de un comunicado, ha recordado que esta actuación se financió con fondos europeos de la Estrategia DUSI, y que la administración local tiene la obligación de garantizar que las obras se recepcionan correctamente, incluyendo todos los servicios esenciales: «Han firmado un acta de recepción de una obra municipal que no cumple con los requisitos básicos de comunicaciones, algo que en cualquier gestión rigurosa sería impensable ya que, por ley, los nuevos edificios públicos deben llevar las instalaciones necesarias para disponer de wifi».

Desde el PSOE han añadido, además, que el edificio lleva terminado desde abril, pero el Ayuntamiento mantiene la biblioteca cerrada porque «es necesario abrir de nuevo la calle para poder meter los cables». «Nos parece increíble que en pleno 2025 un Ayuntamiento tenga un edificio listo, pagado y cerrado por falta de un cable. No es una cuestión técnica, es una cuestión de gestión y de prioridades. Y la prioridad del PP parece ser siempre la foto, no el servicio público», ha lamentado Aguilar.

La edil socialista ha exigido al equipo de gobierno que actúe de inmediato para poner en marcha la biblioteca y devuelva a los vecinos de Pescadería-La Chanca un servicio fundamental para el barrio. «La cultura y la educación no pueden esperar a que el Ayuntamiento resuelva sus chapuzas. Los vecinos merecen respeto, y eso empieza por hacer bien las cosas desde el principio», ha concluido Aguilar.