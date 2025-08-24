«Mis agudos hacen vibrar los cristales, pero romper una copa es improbable» La soprano actúa esta noche en la Plaza Vieja junto a la banda municipal y el coro VOCLA en el inicio de la feria de la capital

La soprano en uno de sus espectáculos previos a los de esta noche en la Plaza Vieja.

Clemen Solana Almería Domingo, 24 de agosto 2025, 00:20

Podría sonar contradictorio, pero no lo es. Abrir una feria con Giuseppe Verdi tiene tanto de popular como de revolucionario. Elena Gallardo será quien, esta noche, lo demuestre. La joven soprano recuerda que la ópera no es patrimonio de minorías, sino un pulso vivo del que se alimenta el alma. La almeriense llegará a las 22:00 horas a la Plaza Vieja con la seguridad que le otorgan los años. Sólo tiene 19, pero un tercio de su vida lo ha dedicado a la música clásica. Gallardo habla de Offenbach, defiende la zarzuela y sueña con la Julieta de Bellini como quien todavía se reconoce en la juventud. Con ella, el bel canto se siente en la feria de Almería, donde aún queda por hacer en la reivindicación de la ópera, tal y como sostiene Gallardo.

–Una soprano entre farales.

–Es una alegría que se introduzca la música clásica en un evento como la apertura de la feria. Me parece muy interesante y necesario que todo el mundo tenga acceso a este tipo de espectáculos en directo.

–¿Cómo se prepara para cantar por Verdi en plena feria?

–Es un proceso muy largo que no puedes preparar la semana de antes. Verdi es un compositor que sabía lo que hacía. Sus arias requieren mucha técnica, control del aire y actuación. Esto no va de meses, va de muchos años para que un aria esté bien ejecutada.

–¿Irá a las casetas después de rematar con Offenbach?

–(Ríe) Por supuesto. La feria hay que vivirla siempre.

–¿Cuándo descubrió su voz?

–Desde pequeña estaba en el Conservatorio de piano. Mi profesor de coro, Román Barceló, me dijo que tenía muy buena voz. Me propuso dar clase de canto con él y así llevo más de seis años. Todo este tiempo he estado mejorando la técnica.

–Y desde entonces no ha parado.

–Me empecé a mover, conseguí una técnica asentada y ni he parado en la música ni pienso hacerlo nunca.

–¿Qué parte del cuerpo sufre más en un aria?

–La parte física para la sujeción del aire es muy seria. Es muy difícil proyectar la voz por encima de una orquesta o en teatros sin micrófono. Tienes que sonar sí o sí. Para eso se necesita mucho trabajo de abdominales y fuerza del cuerpo. Hay sopranos que tienen problemas de espalda por descompensación de abdominales.

–'Muérome'.

–Es que es importantísimo trabajar la espalda. La gente no se lo imagina, pero la ópera es mucho más de lo que se ve.

–¿Es de las que reivindica el bel canto?

–Estuvo muy denostado, pero a todas las sopranos nos encanta porque te sientes viva, las melodías son increíbles y transmite todo ese sentimiento. Ahora está bastante establecido dentro de la ópera, gracias a María Callas y otras muchas. Sin embargo, creo que debemos acercar a la gente la zarzuela porque es un género lírico que no se conoce a nivel internacional y tiene muchísimas facetas. No hay que despreciarlo, hay que reivindicar la melodía con carácter popular

–¿Y reivindica Almería la ópera?

–El acto de esta noche es una valoración muy importante de la ópera. En plena feria, se podría haber hecho cualquier espectáculo. Sin embargo, se ha decidido hacer un concierto de ópera. Se está teniendo en cuenta y se está volviendo a ello. Lo clásico no está tan presente en nuestras vidas. Sí se podría incluir en el panorama musical de Almería algo más de ópera.

–¿Se sufre en el disfrute?

–Es un trabajo muy agradecido porque el arte llena, pero pueden suceder muchas cosas. Hay días que no te viene nien el ensayo o puedes tener la voz mal para un aria específica. Si es que nuestro instrumento es la voz. A la hora de actuar, el disfrute sí que es máximo. Tienes al público, la orquesta, el director…

–¿Silenciaría a algún director de orquesta?

–Sí es cierto que me han advertido de que hay directores muy complicados. Pasa mucho más de lo que nos gustaría. Hay que tener en cuenta que, las sopranos, seguimos siendo personas y que nuestro instrumento es nuestro cuerpo. No todos los días la voz está al 100% y los directores deben entenderlo y no molestar.

–José Solá no la molesta.

–José siempre está pendiente de ti. Te pregunta hasta cuándo necesitas hacer un descanso para respirar y siempre trabaja a favor. Es muy comprensivo y le puedes parar el ensayo. Es un gustazo trabajar con él porque te escucha. Así cantas un aria sobre el escenario muy segura de lo que estás haciendo.

–¿Qué ritual sigue antes de salir a escena?

–Confío y vocalizo. Intento estar en calma y repetirme que lo voy a hacer bien. Es verdad que peco de repasar las letras de las arias porque pienso que se me van a olvidar. Una vez voy a salir, intento no pensar en nada porque es automático. Cuando se sale al escenario, se te olvida lo que has pensado antes.

–¿Cómo defiende la ópera en una terraza?

–Es cierto que es un género que la gente joven no suele escuchar. Sí que tengo bastante suerte con mis amigas. Si hasta me piden que les cuente las historias de las óperas. Incluso vienen a mis conciertos y estarán en la Plaza Vieja esta noche. Todavía no he conseguido que alguna de ellas escuche ópera por su cuenta en casa, pero sí es cierto que han abierto mucho más la mente. Es que la ópera se disfruta porque es un género que tiene mucho que ofrecer.

–¿Abusan las amigas de su voz?

–Lo hacen muchas veces, pero de broma. ¿Cómo voy a cantar en mitad de un restaurante? Pero te lo preguntan y, si cuela, pues ha colado. Antes me pedían que cantara hasta en Nochevieja, pero ya no. Y menos mal.

–Le preguntarán por la dichosa copa. Zanje el asunto.

–(Ríe) Eso también me lo preguntan. Realmente, es bastante improbable que pase. Para romper una copa, habría que vibrar en la misma frecuencia en la que vibra el cristal y durante el tiempo necesario. Sí es cierto que puedo estar cantando en casa y con un agudo hago que vibren los cristales. Es verdad que se quedan sonando, pero eso es normal.

–¿Teme que la voz mande más que usted?

–Lo pienso mucho. Quiero seguir siendo yo, sin ego. Hay personajes muy difíciles de hacer y siempre tienes que escuchar tu voz. Si mentalmente no estás preparado para hacer un papel, no creo que debas hacerlo. Tu voz puede decir que sí, pero no lo hagas. No te puedes arriesgar a perder tanto. Yo soy soprano lírico-ligera y me resulta muy difícil el papel de Lucia di Lammermoo. Es un personaje muy complicado por sus coloraturas y por el estado que tiene ¿Cómo se puede cantar para que se vea que eres Lucia?

–Lucia di Lammermoo también es terriblemente joven

–Y tiene las cosas tan claras, pero por su situación familiar no puede hacer lo quiera. Tiene que hacerle caso a su hermano, pero vive todo con infinita pasión. Por eso mismo se vuelve loca. Yo también soy joven, tengo las cosas claras y me apasiona este mundo. Algún día me encantaría hacer el papel entero porque tiene que ser increíble a todos los niveles.

–¿Qué aria elegiría para su epitafio?

–Diría que 'Oh! Quante volte' de 'I Capuleti e I Montecchi' , que no es la que más destaca, pero me encanta. A la protagonista, Julieta, no la dejan casarse con quien quiere. Una vez está vestida de novia, prefiere morir antes de no poder estar con su amado. La melodía retrata tanto ese sentimiento que, cuando la cantas, realmente crees que eres Julieta.

–Un secreto de soprano…

–Cuando estás microfoneada, si tienes alguien al lado que quiere reventarte y pasar por encima tuya cantando, acércate el micro.