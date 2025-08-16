El agua tiene temperaturas cada vez más altas y el mar de Alborán se está 'tropicalizando' rápido Especies propias de zonas cálidas como el pez león o la vieja canaria comienzan a asentarse en el litoral almeriense

Ejemplar de pez león, una de las especies tropicales que ya se han localizado en el mar de Alborán.

Las aguas del Mediterráneo están cambiando de temperatura y también de habitantes. Las playas almerienses han registrado este verano temperaturas récord en la superficie marina, provocando un fenómeno de 'tropicalización' que está alterando de forma significativa el ecosistema del mar. Peces que antes eran habituales solo en Canarias o África occidental se han detectado ya en la costa andaluza, mientras que especies autóctonas, como la posidonia oceánica, están desapareciendo de zonas clave como el Mar de Alborán.

La temperatura media de la superficie del mar en junio fue de 20,72 grados centígrados, el tercer valor más alto jamás registrado para ese mes. Pero en algunas zonas se han alcanzado picos alarmantes.

En el Mediterráneo occidental, se produjo una ola de calor marina sin precedentes, con una media diaria de 27 grados centígrados y un récord absoluto de 30,5 grados en la boya de Dragonera (Baleares) el 30 de junio, casi siete grados por encima de lo normal. En Aguadulce, este verano se han registrado los picos más altos de la provincia, alcanzándose 28 grados centígrados.

Estos datos confirman una tendencia preocupante que afecta directamente al litoral almeriense, donde la temperatura ha aumentado de forma acelerada en los últimos años.

Peces que vienen y van

Un estudio del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha identificado 25 nuevos registros de peces en el Mediterráneo español, de los cuales 23 son especies nunca documentadas antes. Muchas de estas especies proceden de zonas tropicales y encuentran ahora en el sur peninsular un hábitat adecuado para asentarse y competir con la fauna local.

Entre los nuevos inquilinos del mar destaca la vieja canaria (Sparisoma cretense), que ha comenzado a ser habitual en nuestras aguas. También se ha detectado la presencia del gusano de fuego, aunque en el litoral catalán y del pez león, una especie venenosa, voraz y agresiva procedente del océano Índico que ya ha sido vista en aguas del Mediterráneo. «Estos peces llegan a través del Estrecho o del canal de Suez, se aclimatan y desplazan a las especies nativas», explican expertos.

La posidonia, en peligro

No solo hay migraciones. Algunas especies marinas, sobre todo las que no pueden moverse, están sufriendo una auténtica crisis de supervivencia. Es el caso de la posidonia oceánica, una planta submarina clave para la biodiversidad del mar, que actúa como refugio y criadero para peces, purifica el agua y fija el carbono.

«El aumento de temperaturas de hasta 30 grados en el agua está provocando la desaparición de grandes praderas de posidonia en el Mar de Alborán», señalan científicos. También otros organismos como algas están muriendo porque no soportan estas temperaturas extremas. Según profesores de ecología marina, un solo grado más en el mar equivale a unos cinco grados más en el aire.

«Hace 25 años ya observábamos migraciones de especies, pero ahora es mucho más evidente», aseguran los expertos. La tendencia no solo se mantiene, sino que se intensifica con el paso de los veranos y amenaza con acabar con las praderas de Posidonia en Almería y con muchas de las especies que antes vivían en nuestras aguas. Esto puede traer consecuencias aún por determinar en el equilibrio de los ecosistemas y para los sectores productivos vinculados al mar, como la pesca o el turismo.

«Lo que hemos visto es que la temperatura del mar de Alborán se ha incrementado de una forma muy significativa, de tal manera que la temperatura favorable a la que vive esta nueva ictiofauna (las especies de peces que se encuentran en un lugar determinado) es de hasta seis grados más», advierte José Carlos Báez.

Nueva fauna

«La cuestión es que se están estableciendo en el mar de Alborán especies de aguas cada vez más cálidas, que están acostumbradas a vivir en aguas que son hasta seis grados más de lo que había antes», reitera. Por tanto, se está produciendo «un proceso de tropicalización, porque las nuevas especies son de origen tropical». Para colmo, este es más rápido en Alborán que en la cuenca levantino-balear.

En principio, los investigadores plantearon como hipótesis que esto estuviera relacionado con la conexión con el Atlántico, por la cercanía que supone el estrecho de Gibraltar. Sin embargo, esta posibilidad choca con el hecho de que una de las especies potencialmente más dañinas que han aparecido, como es el caso del pez león, que ya se ha detectado en Cabo de Gata, no ha llegado precisamente por Cádiz. «Creemos que ha entrado por el canal de Suez, del otro lado del Mediterráneo, y sin embargo ha aparecido aquí. La conclusión es que el mar de Alborán se está calentando más y se está 'tropicalizando' más rápido que el resto del Mediterráneo».

El biólogo marino alerta de que, si bien de momento solo se ha documentado un ejemplar, existe riesgo de que la especie se establezca y amenace al ecosistema, ya que es un voraz depredador, y además sus espinas son venenosas. Pero esta no es ni mucho menos la única especie exótica que ha llegado. También ha aparecido un tiburón ballena en Ceuta, que es el caso más llamativo según el científico, pues es una especie habitual de aguas tropicales alrededor del mundo y muy divagante.

En el Estrecho se han observado ejemplares de mero de origen tropical, «que tienen pintitas de colores». Y eso en lo que respecta a las especies nuevas, pero también es posible ver con más frecuencia la vieja canaria, «que ha pasado de ser una especie ocasional, que se citaba raramente, a estar plenamente establecida, como si fuera autóctona».

Y a ello, se añade el problema de la llegada de otros tipos de medusas, más dañinas, y por supuesto, los grandes arribazones de algas asiáticas (Rugulopteryx okamurae), que también son tropicales y que están haciendo estragos en las playas de varios municipios.

Cambios en el ecosistema

El científico advierte de que el cambio en el ecosistema está teniendo un efecto directo para los ciudadanos de a pie, «porque afecta a los servicios ecosistémicos que ofrece el mar de Alborán». Ya no es solo que el agua se esté calentando, sino que el cambio es «más profundo, grave y preocupante, y es que se está tropicalizando, está cambiando rápidamente. Y este cambio afecta en todo a los habitantes de la cuenca de Alborán, entre ellos, los almerienses.

Entre los efectos directos están aquellos que afectan a los servicios que el ecosistema puede proveer, por ejemplo, en cuanto a la pesca de cercanía, donde las algas dañan las redes de los pescadores. Además, cambia el tipo de especies que se capturan, que no son las típicas sino que cada vez hay más invasoras, porque hay una competencia nueva.

Cambia, asimismo, la calidad del agua, que tiende a mermar, con efectos correlacionados con la contaminación. E, incluso, para los puertos, donde las acumulaciones de algas invasoras pueden dificultar el tráfico marítimo en esta zona, tal y como ocurre en otras partes del mundo.

Récord en la boya de Aguadulce: 28 grados este verano

Cada vez son más las voces que advierten del calentamiento del agua del mar de Alborán. El último récord histórico se produjo en junio, justo en el arranque del verano. En concreto, la boya de Aguadulce, en Roquetas de Mar, marcó durante el fin de semana anterior a San Juan un máximo de 28 grados.

En realidad, las aguas están en torno a seis grados por encima de la temperatura habitual para las especies autóctonas del mar de Alborán. Esta es la temperatura favorable a la que viven en sus territorios de origen las especies de peces y de algas que se están estableciendo en las costas mediterráneas andaluzas, según el estudio del Instituto Español de Oceanografía.