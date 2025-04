Agua regenerada, la solución para el campo almeriense más sostenible

Jueves, 3 de abril 2025, 11:13 Compartir

El agua regenerada es agua residual que ha sido depurada y tratada para poder reutilizarse. Es una alternativa al uso de agua potable, que permite reducir el consumo de este recurso. De ella, se ha hablado largo y tendido en el Desayuno informativo de Hidralia 'El futuro del agua regenerada en Almería'. Un evento organizado por Hidralia, empresa andaluza que gestiona el agua en siete de las ocho provincias de Andalucía, que responde a su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la gestión del agua, en un momento decisivo en el que la eficiencia del agua es fundamental para garantizar el futuro de la agricultura, principal motor económico de la provincia.

En el desayuno informativo se han dado cita profesionales y líderes en la materia. Un evento que ha tenido como objetivo convertirse en una herramienta útil para el uso del agua regenerada, una pieza clave en el desarrollo sostenible de la provincia, especialmente en el Poniente almeriense. Los intervinientes han hablado de los avances, retos y desafíos para convertir su uso en una realidad palpable.

Han participado Antonio Bartolomé Mena, delegado de Agricultura y Agua de la Junta de Andalucía en Almería; Francisco Javier Martínez, responsable de Agua de la Diputación Provincial de Almería y técnico del Consorcio agua poniente; José Antonio Fernández, presidente de FERAL y Tesorero y Ernesto Sánchez, director de Desarrollo de Hidralia. Este desayuno informativo también ha contado con la presencia de Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar.

El acto ha comenzado la bienvenida de Álvaro Islán, director ejecutivo de Hidralia en Almería, quien ha agradecido a los asistentes su presencia para hablar de un tema tan importante como la regeneración del agua. «Creo que estamos en un momento importante para dar un impulso al agua regenerada. En esta mesa estamos presentes los principales referentes que puede tener el agua regenerada en la provincia de Almería por lo que va a ser un encuentro muy fructífero». Además, ha explicado que el trabajo que están llevando a cabo en la depuradora de Roquetas de Mar pretende convertirla en un referente a nivel provincial.

Todos los invitados han dialogado sobre cuáles son los pasos necesarios para que este recurso hídrico alternativo fluya con seguridad y eficiencia hacia el campo almeriense. Así como de la normativa que garantiza su consumo sin riesgo para la salud.

«Es absolutamente seguro usar aguas regeneradas. Llevamos décadas usándola. En la capital, la producción de la Vega y del Andarax no se entendería sin este uso», ha explicado Antonio Bartolomé Mena, delegado de Agricultura y Agua de la Junta de Andalucía en Almería.

«El tratamiento se basa en distintas filtraciones y todo ello acompañado de doble desinfección: una por ultravioleta (no con cloro) y otra desinfección que garantiza que el agua a lo largo del tiempo siga estando desinfectada», ha señalado Ernesto Sánchez, director de Desarrollo de Hidralia.

Esta agua aporta también múltiples beneficios. «Convierte un subproducto de la actividad humana, como son las aguas residuales, que de manera histórica han provocado la proliferación de epidemias- en ventaja. Cambiamos la naturaleza de un subproducto por un input productivo que nos permite de una manera mayoritaria, o así debería hacerlo en una zona como Almería, producir: tenemos abono, tenemos semilla y tenemos agua, que viene del agua depurada. Algo que hace dos días era un problema para nuestra sociedad», ha indicado Francisco Javier Martínez, responsable de Agua de la Diputación Provincial de Almería y técnico del Consorcio agua poniente.

Martínez también ha explicado que el uso del agua regenerada permite que el agua desalada «la podamos dedicar a otro uso que puede ser urbano, turístico o en la industria agroalimentaria para lavado. Por tanto, usar agua regenerada también nos permite disponer de más agua desalada. Además, desde el punto de vista energético es un agua que consume muchísima menos energía que el agua desalada y que el agua de trasvase. Otra ventaja del es que no le estamos retirando los nutrientes (el nitrógeno y el fósforo), así que esa agua regenerada que se usará para el riego ya llevará incorporada esos abonos. Por lo tanto, abarata la producción de nuestros regantes».

Los estudios demuestran que el agua regenerada es fuente de nutrientes, algo en lo que trabaja el proyecto Nutriloop de Hidralia, tal como ha adelantado Ernesto Sánchez, director de Desarrollo de la empresa. «En la depuradora de Roquetas de Mar estamos implementando soluciones tecnológicas innovadoras diseñadas para potenciar que el agua regenerada, además de cumplir con todos los condicionantes sanitarios, mantenga todos sus nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio). Con esto se puede reducir hasta un 30 por ciento el consumo de fertilizantes».

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la llegada del agua regenerada ayudará a aliviar la presión hídrica que sufren los acuíferos, especialmente en el Poniente almeriense donde están sobre explotados. «El uso del agua regenerada es una obligación como sociedad, porque de los 560 hectómetro cúbicos de agua que consumimos en la provincia, un 20 por proviene de la sobrexplotación de los acuíferos. Su extracción puede poner en peligro el futuro de nuestro sistema productivo. En el caso del Poniente hablamos de un 25 por ciento de sobrexplotación de los acuíferos. Hasta ahora hemos tenido suerte porque no ha colapsado, pero podría suceder», ha indicado Francisco Javier Martínez, responsable de Agua de la Diputación Provincial de Almería.

De los retos a los que se enfrenta el agua regenerada ha hablado José Antonio Fernández, presidente de FERAL. «El principal reto es el diferencial de precio que tiene con respecto al agua convencional. Estamos hablando de costes que están entre el 0.15 y 0,40 euros el metro cúbico y cuando hay que aplicar tecnología de membrana (para mejorar su conductividad) puede alcanzar los 0,70 euros. En todo caso, estamos hablando de un coste económico e inferior al coste del agua desalada. También hablamos sostenibilidad y economía circular».

Otros de los desafíos, además de la construcción de infraestructuras para hacer llegar esta agua a los depósitos de ellos al campo, serán «las cargas que supone la nueva legislación, la demora de la administración para dar las autorizaciones (algo en lo que estamos trabajando) que pueden superar los 18 meses. También hablamos de un problema de percepción ciudadana por desconocimiento, por lo que debemos hacer una labor pedagógica de insistir en todas las bondades, garantías sanitarias y lo positivo que es el uso de esta agua».

Uno de los problemas se podrá plantear será cuando se mezclen aguas, algo que le compete a los ayuntamientos. «El agua potable no está en la zona de invernaderos, entonces cuando se quite el agua que está usando ahora, que también se usa para el lavado de frutas y hortalizas, y se mezcle con regeneradas vamos a crear un problema porque no se podrá usar para lavar. A corto plazo habrá que hacer infraestructuras para que estas empresas de manipulado de estas zonas tengan su agua. El aguara regenerada será buena para los agricultores, pero generará problemas indirectos que hay que solucionar. Será el 12-13 por ciento del agua que usaremos, pero hay que adelantarse a cualquier normativa y problema», ha explicado el presidente de FERAL.

Desde las administraciones, además de trabajar en la construcción de las infraestructuras necesarias y luchar contra la sobrexplotación de los acuíferos, se está realizando un esfuerzo importante para cumplir con toda la normativa europea y nacional sobre agua regenerada. Es el caso del Plan Parra de la Junta de Andalucía, con el que se fomenta el uso de aguas regeneradas en explotaciones agrarias. El Plan contempla la construcción de las conducciones para transportar las aguas regeneradas que se obtienen en los tratamientos terciarios de diferentes depuradoras andaluzas hasta las infraestructuras de las comunidades de regantes.

«Este Plan es la apuesta que ha hecho la Consejería para garantizar el uso de aguas regeneradas en toda Andalucía. Comenzó con un presupuesto de 50 millones de euros y ya va por los 160. Queremos hacer el terciario de Adra y el de Balerma. El único requisito es que haya usuarios. Si los hay, que los hay, seguiremos avanzando con los terciarios y para que llegue el agua a las balsas de distribución desde las balsas de almacenamiento», ha señalado el delegado Antonio Bartolomé Mena.

Además, ha explicado que este Plan responde a la necesidad de cuidar los acuíferos sobreexplotados a través del uso de aguas alternativas como la desalada o la regenerada. «La Consejería tuvo claro este problema y que había que buscar soluciones a través de las aguas residuales, especialmente desde Roquetas de Mar hasta Adra, donde se concentra más del 50 por ciento de la población de la provincia».

Diputación de Almería entiende que, como así lo exige el reglamento europeo y la normativa nacional debe ser una institución que apuesta por este nuevo recurso. «Formamos parte del proyecto europeo Life Fenix, y desde hace cuatro años llevamos a cabo un trabajo que consiste en tener un perfecto conocimiento de la regeneración en nuestra provincia. En los últimos años nos hemos convertido en el referente en la generación de información: qué agua disponemos en nuestras depuradoras, qué agua podemos regenerar y qué agua estamos regenerando. Además de cuáles son los problemas», ha destacado Francisco Javier Martínez, responsable de Agua de la Diputación de Almería. Un trabajo que la institución provincial ha ido divulgando a través de jornadas y eventos organizados por ella o en colaboración con otras entidades.

Durante el encuentro también, se ha presentado la transformación realizada en la depuradora de Roquetas de Mar en una co-factoría, un proyecto que simboliza el compromiso de Hidralia con la sostenibilidad y la economía circular. En estos momentos su plan de gestión de riesgo sanitario está en evaluación para asegurar que el agua que se consume cumple con todos los parámetros para su consumo. Una vez cumplido este trámite comenzará a funcionar.

De este proyecto ha hablado también el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, con quien se ha cerrado este diálogo sobre el agua regenerada. El alcalde ha dado las gracias a todos los participantes por sus aportaciones y aunar esfuerzos y conocimientos en bien de toda la sociedad.