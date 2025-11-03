Agua, conectividad y energía: las «certezas» que Almería demanda

El presidente de Asempal, Cecilio Peregrín, en la carta que ha remitido al empresariado almeriense, toca asuntos que considera que afectan, directamente, a la provincia. ... Reclama «certezas en los factores que condicionan la competitividad del territorio: agua, conectividad, energía y personas cualificadas».

Así, urge a «ejecutar las actuaciones comprometidas en materia hídrica como las desaladoras del Bajo Almanzora I y II, la mejora de Carboneras y la ampliación de la de Balerma». «No es razonable que la desaladora de Villaricos siga parada tras trece años; que el trasvase del Negratín esté cerrado y el Tajo-Segura en mínimos; ni que solo reutilicemos alrededor del 30% del agua depurada», lamenta en su misiva el presidente de Asempal.

También demanda «la Alta Velocidad sin nuevos retrasos, más y mejores conexiones aéreas a precios asumibles y redes eléctricas suficientes que permitan crecer a la industria y atraer proyectos» a la provincia.

No obstante, y a pesar de que argumenta que el contexto es «adverso», Cecilio Peregrín destaca la «capacidad de respuesta» de las empresas almerienses: «Almería necesita avanzar, y nuestro compromiso, ahora y siempre, es empujar en esa dirección: crear empleo, invertir, innovar, producir, exportar y abrir cada día la persiana de nuestro negocio».

El presidente concluye su carta reafirmando que Asempal seguirá al lado de las empresas, «defendiendo su esfuerzo y su derecho a crecer y prosperar».