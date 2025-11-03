Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cecilio Peregrín, presidente de Asempal. R. I.

Agua, conectividad y energía: las «certezas» que Almería demanda

El presidente de Asempal destaca la «capacidad de respuesta» de las empresas almerienses a pesar del contexto «adverso» que observa

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:22

Comenta

El presidente de Asempal, Cecilio Peregrín, en la carta que ha remitido al empresariado almeriense, toca asuntos que considera que afectan, directamente, a la provincia. ... Reclama «certezas en los factores que condicionan la competitividad del territorio: agua, conectividad, energía y personas cualificadas».

