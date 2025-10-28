Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un agricultor muestra los daños de la dana de granizo en su invernadero. R. I.

La agricultura bajo plástico recupera su vigor un año después de la dana de granizo de hace un año

Fueron casi 550 los agricultores que sufrieron daños de relevancia en sus explotaciones por la dana que descargó en Almería

E. P.

Almería

Martes, 28 de octubre 2025, 23:02

Comenta

Las explotaciones agrícolas de invernaderos que se vieron afectadas por la fuerte tormenta de pedrisco, viento y granizo que asoló el Poniente almeriense, con especial ... incidencia en El Ejido, durante el episodio de dana que tuvo lugar hace un año, han conseguido recuperar su capacidad productiva de cara a este campaña agrícola, en la que operan prácticamente al cien por cien. «Los agricultores han podido volver a plantar y volver a hacer la campaña con cierta normalidad salvo alguna excepción», ha valorado la presidenta provincial de Asaja, Adoración Blanque, quien ha señalado la mejora progresiva de las explotaciones afectadas en el último año gracias a las ayudas prestadas por las administraciones y el rápido abono de indemnizaciones de seguros.

