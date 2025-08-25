José María Granados Almería Lunes, 25 de agosto 2025, 17:25 Comenta Compartir

Hablar de José María Martínez García puede que no despierte demasiadas reacciones, pero si pronunciamos su apodo —'Tato'— las sonrisas y las historias brotan al instante en La Cañada, barrio almeriense en el que gestiona su gimnasio convertido en punto de encuentro y referencia, Tato se ha consolidado como un referente del barrio: trabajador incansable, hombre hecho a sí mismo y, sobre todo, ejemplo de que la constancia siempre abre caminos.

Nacido en el Hospital de la Bola Azul, vecino de numerosos barrios almerienses y con una vida marcada por el esfuerzo desde muy joven, Tato resume su trayectoria con naturalidad y humildad. De jornalero en la agricultura, estucador, transportista internacional o trabajador en campañas de tomate industrial… hasta alcanzar su gran sueño: dirigir el gimnasio municipal de La Cañada. Siempre acompañado del apoyo fundamental de su mujer, Jesi, su filosofía es sencilla pero poderosa: «Un ganador es un perdedor que nunca se dio por vencido».

–¿Tato, todo el barrio le conoce, pero pocos imaginan el esfuerzo que hay detrás de la persona que hoy dirige el gimnasio más popular de La Cañada. ¿Cuándo empezó su espíritu trabajador?

–Desde niño. Con apenas 12 años ya estaba en la tierra, en el tomate verde Castalia. Ganaba 1.000 pesetas diarias y me parecía que estaba 'forrado'. Aquello me enseñó lo que costaba ganarse el pan.

–Y con 17 años ya estaba en otro nivel…

–Sí, entré en la CASI. Me dedicaba a tirar tomate OPA a los contenedores. Ese tomate se vendía para hacer ketchup, imagínate. La campaña duraba cuatro meses y yo lo compaginaba siendo estucador. Siempre buscaba cómo sacar adelante más horas, más trabajo.

–Es de los que nunca se dejan un reto por intentar… porque también fue transportista muy joven.

–Con 23 años ya tenía los carnés de conducir de todos los vehículos por carretera. Me monté en un camión y empecé a viajar a Mercamadrid todas las semanas con productos de la tierra. Después pasé a trabajar con Vega Cañada y ahí me adentré en el transporte internacional TIR. Viajé mucho a Alemania llevando productos de Almería. Conocí carreteras, países y experiencias que me hicieron crecer y endurecerme como persona.

–Su vida parece una sucesión de retos superados. ¿Cómo llevó esa transición de la carretera y la agricultura al deporte como centro de su vida?

–El gimnasio y ser guardia civil siempre eran mi sueño. No pude ser lo segundo por unas décimas, pero nunca renuncié a mis metas. A mí me encanta entrenar, me apasiona. Y pensé: si he sido capaz de ganar mil pesetas a los 12 años o de cruzar Europa en camión… ¿cómo no voy a ser capaz de levantar un gimnasio?

–Ese gimnasio que lleva ya cinco años siendo el alma deportiva de La Cañada. ¿Qué hace que la gente lo sienta como suyo?

–Que aquí hay familia. No sólo pesas y máquinas. Entramos todos igual: el chaval joven, la señora mayor, el trabajador que viene después de una jornada dura… Aquí uno se siente acompañado, nadie está solo. Y yo estoy todos los días, de seis de la mañana a diez de la noche, porque esto para mí no es horario: es mi vida.

–Siempre menciona a su mujer, Jesi. ¿Qué papel juega en este viaje?

–El fundamental. Si yo soy motor, ella es gasolina. Muchas veces pensaba que no llegaba, y ahí estaba ella, diciéndome «tira pa'lante, Tato». Sin Jesi no habría gimnasio, ni ilusión, ni seguramente este sueño hecho realidad.

–Tato, cuéntenos cómo pasó de ser un trabajador incansable en mil oficios a convertirse en la persona que está al frente del gimnasio en las instalaciones municipales de La Cañada.

–Llevaba tiempo trabajando aquí como monitor. Siempre me he implicado al máximo, no sólo en dar las rutinas, también en estar con la gente, en motivar, en transmitir mi manera de ver el deporte y la vida.

–¿Y cómo surgió esa oportunidad de dar el paso a la gestión?

–La verdad, fue algo inesperado. Los anteriores gestores del gimnasio decidieron dejarlo, y se presentó la oportunidad de coger las riendas. Yo entonces pensé: «Oye, es ahora o nunca». Claro que imponía respeto, porque una cosa es enseñar ejercicios y otra muy distinta es llevar todo un gimnasio en marcha. Pero hice un buen proyecto, confiaron en mí, y yo también me dije: si he sido capaz de tantas cosas desde niño, ¿cómo no voy a ser capaz de esto? Yo ya tenía contacto con las instalaciones, porque además de monitor me encargaba del mantenimieto de todo elcomplejo deportivo de La Cañada, era además directivo en el equipo de fútbol. En fin, me decidí a dar elsalto y aquí estoy.

–Y ese salto cambió su vida.

-Totalmente. Pasé de ser monitor a ser responsable de todo: horarios, mantenimiento, trato con la gente, mil detalles que antes no veía. Fue duro al principio, pero también muy gratificante. Porque además el gimnasio siempre ha sido más que un lugar de entrenar: aquí se respira barrio, se respira amistad. Yo lo que hice fue potenciar lo que ya había, ponerle más horas, más cariño y que todo el mundo se sintiera en su casa.

–¿Podría decir que esa fue su gran oportunidad?

–Sin duda. Yo tenía el sueño de tener un gimnasio, pero no sabía cómo lo iba a lograr ni cuándo. Y de repente, la vida me puso delante esta ocasión. Ahí estaba yo, con mi Jesi animándome, y pensé: si no lo hago ahora me arrepentiré toda la vida. Y mira, cinco años después, aquí seguimos cada día, de seis de la mañana a diez de la noche, lo que haga falta.

–¿Cómo fue ganar la licitación y ponerse al frente del gimnasio?

–Al principio fue durísimo. Tenía la ilusión por las nubes, pero la realidad es que no entraba nadie. Veía las puertas abiertas y las máquinas preparadas, pero apenas venían cuatro o cinco personas. Esa soledad se siente muy fuerte cuando has apostado todo por un proyecto.

–Y encima, el covid.

–Exacto. Justo cuando empezábamos a arrancar vino la pandemia y nos obligó a cerrar. Imagine: un negocio recién cogido, inversiones hechas, y de un día para otro, todo parado. Ahí tuve momentos muy duros, pero también me dije a mí mismo: «Si me rindo ahora, nunca saldremos adelante».

–¿Cómo logró darle la vuelta a la situación?

–Trabajando, no hay otra fórmula. Poco a poco fui intimando con los usuarios que sí confiaban en mí, escuchándolos, aconsejándolos. Hicimos comunidad. A la vez me puse a mejorar el espacio: ampliamos el horario, modernizamos algunas cosas, fuimos metiendo más clases y adaptando el gimnasio a lo que la gente necesitaba.

-Y ese esfuerzo se notó.

–Claro, porque la gente vio que no era un gimnasio cualquiera. No era un negocio frío, era un lugar donde sentías que importabas. Con el tiempo, boca a boca, fueron viniendo más y más usuarios, y hoy somos el gimnasio más popular del barrio. Pero le digo una cosa: no ha sido suerte, ha sido constancia, madrugones, muchas noches sin dormir y sobre todo no abandonar.

–Se nota que cuando habla lo hace con pasión y orgullo.

–Es que este gimnasio no es solo mío, es de todos. Es de La Cañada. Lo levantamos entre todos: yo poniendo trabajo, y los vecinos respondiendo y creyendo en mí.

–¿Qué mensaje le daría a alguien que, como usted, lucha contra obstáculos y busca cumplir un sueño?

–Que no se rinda. Que aunque te falten décimas para un examen, aunque te toque levantar cajas, conducir miles de kilómetros o empezar desde cero, insistas. Porque al final, el que no se rinde, gana. Cuando entras al gimnasio todo el mundo puede leer: «Un ganador es un perdedor que nunca se dio por vencido».

