Agosto suma más de 18.000 vehículos en las playas reguladas de Cabo de Gata, la mayor cifra del verano En 2018 se alcanzó el mayor promedio de accesos con 800 vehículos diarios

Las playas de acceso regulado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar han recibido en agosto de 2025 un total de 18.435 vehículos, lo que supone una media de 594,6 coches al día, la cifra más elevada del verano.

Según el estudio de viabilidad económico-financiera del contrato de concesión del servicio integral de control de accesos elaborado por la Junta de Andalucía y consultado por Europa Press, en julio se han contabilizado 15.035 vehículos, con una media diaria de 485. En junio, cuando el dispositivo solo ha funcionado durante diez días, se han registrado 5.544 vehículos, lo que equivale a 554,4 al día.

En comparación con 2024, agosto ha experimentado un descenso del cinco por ciento, ya que entonces se alcanzaron 19.406 vehículos con una media de 626 diarios. Julio ha mostrado un leve aumento respecto al pasado año, cuando se registraron 14.539 accesos, lo que supone un 3,4 por ciento más en 2025. Junio, por su parte, también ha crecido, al pasar de 4.960 a 5.544 vehículos, lo que representa un incremento del 11,7 por ciento.

El balance global de estos tres meses refleja que en 2025 han accedido 39.014 vehículos frente a los 38.905 de 2024, es decir, un ligero repunte del 0,28 por ciento.

Los datos incluidos en el documento muestran además la evolución de la afluencia durante la última década. En agosto de 2018 se alcanzó el mayor promedio de accesos con 800 vehículos diarios, mientras que en los últimos cinco años la media se ha mantenido estable, en torno al medio millar de vehículos diarios.

El estudio recuerda que el sistema de regulación se puso en marcha en 2014 ante la presión de demanda sobre las playas y que desde entonces la media diaria se ha situado en la horquilla de 500 a 600 vehículos, con el aforo completándose a primeras horas de la mañana en los meses centrales del verano.