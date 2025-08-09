Agosto en Almería: noches de terrazas y azoteas De lado a lado, la provincia invita a disfrutar de locales bajo las estrellas, en buena compañía y en entornos únicos

E. Gabriel Llanderas Almería Sábado, 9 de agosto 2025, 22:49

En Almería, el verano sabe a terrazas, patios y azoteas o sky bars, dependiendo de los gustos y el estilo que cada uno prefiera. Noches en las que el calor se alivia, a veces y cuando hay suerte, con una brisa suave, en las que el cielo estrellado es una panorámica mucho mejor que cualquier televisión de interminables pulgadas y la compañía es el ingrediente esencial. Entre entornos urbanos y rincones naturales, la provincia ofrece una ruta de espacios en los que vivir momentos que se recuerdan todo el año.

En la capital, Ático HO se ha convertido en una de las terrazas con encanto más recientes, con vistas a la Alcazaba, el Cerro de San Cristóbal y la Casa de las Mariposas. También en altura, la azotea de Aire Ancient Baths propone disfrutar de un buen refresco tras un recorrido termal.

El Hotel Catedral ofrece cenas estivales con vistas privilegiadas y en el barrio de La Almedina-La Chanca, La Guajira es un referente cultural y flamenco con terraza a los pies de la Alcazaba.

A la luz de la luna

Fuera de la ciudad, el Cortijo La Loma en la Isleta del Moro es un destino obligado para aquellos que desean una auténtica noche de verano a la luz de la luna y las estrellas. Muy cerca, en la misma Isleta, la terraza Sobre la Marcha se encuentra abierta todo el día para quienes deseen una buena conversación con las caricias de la siempre agradable brisa marina.

En Las Negras, La Bodeguiya mezcla la cercanía al mar con música en vivo, mientras que, en Cala Higuera, El Refugio brinda una experiencia única escuchando las olas y contemplando el cielo. Y, aunque cerrado oficialmente desde 2017, y solo con aperturas muy puntuales y sin previo aviso, el mítico Bar de Jo sigue vivo en la memoria de muchos como uno de los chiringuitos más emblemáticos del Cabo de Gata.

En el Poniente Almeriense, las opciones también son variadas y con personalidad propia. El Barco Chiringuito, en la playa del Carboncillo de Adra, combina el ambiente relajado de un chiringuito a pie de playa con el ritmo de una discoteca, ofreciendo desde un buen café hasta cócteles, música y trato cercano. En Balerma, El Rincón invita a pasar tardes mirando al mar y noches llenas de música en directo y espectáculos.

Amplia oferta de locales

Estos son solo algunos de los lugares donde disfrutar de una noche al aire libre en Almería, porque el verano también se vive cuando el sol se pone. Quienes busquen una velada así encontrarán una amplia oferta de locales en toda la provincia, desde el Poniente hasta el Levante, con chiringuitos y terrazas para todos los gustos y estilos.

Las personas que puedan disfrutar este mes de agosto, ya sea porque tienen vacaciones, un fin de semana o unos días libres, y deciden quedarse en la provincia, encontrarán en opciones como estas la oportunidad perfecta para sentir el verano y desconectar de sus rutinas, dejándose llevar por el encanto de las noches almerienses.