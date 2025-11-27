Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de turistas en Ibiza. Arriba, Javier Aureliano García y Óscar Liria. Jaime Reina - AFP / R. I.

La agencia de viajes admite las escapadas de García y Liria tras los mensajes intervenidos

Intentó negar en su declaración con la UCO los viajes a Ibiza entre los exmandatarios de la Diputación, pero lo aceptó al ver los mensajes a través de WhatsApp

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:04

La relación que tenían Óscar Liria y Javier Aureliano García iba más allá de su trabajo en los despachos de la Diputación Provincial de Almería. ... Ambos habrían realizado viajes por diversas partes del mundo desde 2016, fecha inicial que investiga la UCO en esta segunda fase del 'Caso Mascarillas' para localizar las 'mordidas' cobradas de los supuestos contratos de obras públicas.

