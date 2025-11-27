La agencia de viajes admite las escapadas de García y Liria tras los mensajes intervenidos

La relación que tenían Óscar Liria y Javier Aureliano García iba más allá de su trabajo en los despachos de la Diputación Provincial de Almería. ... Ambos habrían realizado viajes por diversas partes del mundo desde 2016, fecha inicial que investiga la UCO en esta segunda fase del 'Caso Mascarillas' para localizar las 'mordidas' cobradas de los supuestos contratos de obras públicas.

Así lo ha ratificado la agencia de viajes Fines Travel en su declaración como «testigo» a los agentes de la Guardia Civil en el cuartel de Albox. Desde Nueva York hasta Ibiza, pasando por Madrid, los exmandatarios de la Diputación Provincial de Almería habrían viajado en las fechas cercanas a la presunta actividad delictiva de adjudicación de contratos públicos, según las pesquisas de la UCO, manteniendo un ritmo de «coste elevado» y «sufragados con dinero en efectivo».

En su declaración, a la que ha tenido acceso IDEAL, el gerente de la empresa ha confirmado la «íntima» relación que le unía con Óscar Liria ya que se conocen «desde la infancia». No obstante, a Javier Aureliano García, manifestó conocerle «personalmente en los congresos del Partido Popular» y, profesionalmente, cree recordar «haberle organizado algún viaje en el ámbito personal junto a Óscar Liria» a Nueva York. Eso sí, sin recordar las fechas.

En la manifestación en calidad de testigo habría detallado que «tampoco recuerda» si con Óscar Liria y Javier Aureliano García «habrían viajado otras personas» pero habría sondeado el año 2016 como fecha en la que se fraguó esta escapada a Estados Unidos. En el ámbito profesional del expresidente de la Diputación Provincial, aseguró haberle organizado «algún viaje» como FITUR, sin embargo, no ahondó en detalles específicos ya que fueron «gestiones puntuales».

Preguntado por los guardias civiles para que enumere los viajes que habría organizado en su totalidad a García y Liria, el testigo concretó que fue el viaje a Nueva York –del que no recuerda más información–, a congresos puntuales y a Madrid. Sobre las escapadas a Ibiza no apuntó nada al respecto ya que aseveraba «no recordarlo», toda vez que agregó que preparó un viaje a Menorca a Óscar Liria y su pareja.

En esta línea, le mostraron evidencias de una conversación entre Liria y García, fechada del 4 de agosto de 2016, donde el primero le decía «Oye se me ha olvidado comentarte. Deberíamos hacerle ya la transferencia antes de irnos» momento en el que confirmó la referencia, manteniéndose prudente al «no recordar» si era a Ibiza u otra ciudad.

Los agentes, en su ánimo de localizar las 'mordidas' en efectivo que manejaban tras la adjudicación de contratos de obras menores, le preguntaron si Javier Aureliano García habría pagado los viajes «en efectivo», sin embargo, el gerente de la agencia Fines Travel negó que sucediera así: «Lo normal es por transferencia, Javier Aureliano García nunca estuvo en la sede de la agencia de viajes, no recuerdo pagos en efectivo», confesó.