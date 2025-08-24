Así afectará la Batalla de Flores del lunes 25 al tráfico de la capital almeriense El desfile obligará a cortes y desvíos desde primera hora de la tarde en la Avenida Federico García Lorca y calles adyacentes

El lunes 25 de agosto, Almería celebrará la tradicional Batalla de Flores, uno de los actos más esperados de la Feria, que traerá consigo importantes alteraciones en la circulación de la capital. Contará con un gran número de carrozas que, decoradas con esmero y colorido, harán las delicias tanto de los más pequeños como de los adultos.

Se trata de un desfile que cada año consigue congregar a miles de almerienses en las calles, atraídos por el ambiente festivo, la música y la vistosidad de las carrozas, que se han convertido en todo un símbolo de la Feria.

A partir de las 16.30 horas se verán afectados los accesos a la Avenida Federico García Lorca, en el tramo comprendido entre las calles Murcia y Alcalde Muñoz. En esta zona se instalarán las carrozas y otras infraestructuras necesarias para el desfile. Para garantizar la seguridad, se ocupará el carril de la izquierda, mientras que el de la derecha quedará reservado para vehículos de emergencia.

Itinerario del desfile

La circulación quedará totalmente interrumpida en el recorrido del desfile a partir de las 19.15 horas. El itinerario será el siguiente: salida desde la Avenida Federico García Lorca en sentido descendente hasta la altura de Obispo Orberá, giro a la izquierda por Dr. Gregorio Marañón, ascenso por calle Altamira hasta Dr. Carracido/Plaza Altamira, continuación hacia la izquierda por Dr. Carracido hasta San Juan Bosco, descenso por Avenida Federico García Lorca en sentido ascendente hasta el kiosco Chirivía, paso por calle Sor Policarpa y, finalmente, Avenida de Santa Isabel hasta María Auxiliadora/calle Río Grande.

Recomendaciones a los conductores

El Ayuntamiento de Almería recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación, utilizar vías alternativas y, siempre que sea posible, optar por el transporte público o los trayectos a pie para evitar las retenciones que provocará el desfile.

Las carrozas recorren una buena parte de la ciudad, lo que permite que miles de almerienses se sientan partícipes de la celebración a lo largo de su itinerario. Su magnitud hace que sea necesario un alto nivel de planificación, organización y coordinación, tanto en la preparación de las carrozas y pasacalles como en la regulación del tráfico y la seguridad, para que todo transcurra con normalidad y la jornada se disfrute plenamente.

En ediciones anteriores, la Batalla de Flores no solo ha estado protagonizada por las carrozas, sino que también ha contado con animados pasacalles que han llenado de música y color las calles. Además, desde las propias carrozas se han lanzado miles de flores al público asistente, creando un ambiente único en el que la participación y la alegría se convierten en los grandes protagonistas de la jornada festiva.

De cara al lunes, la previsión meteorológica es favorable para la celebración de la Batalla de Flores. Se espera buen tiempo, con algunos intervalos nubosos, y temperaturas que oscilarán entre una máxima de 29 grados y una mínima de 25 grados, lo que permitirá disfrutar del desfile en un ambiente agradable propio de las noches de verano en Almería.