Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Así va a afectar al tráfico la ampliación de las obras en el Paseo de Almería

El Ayuntamiento ha anunciado que se van a extender «a todo su trazado» los trabajos a partir del martes 23 de septiembre

M. C. C.

Almería

Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:26

El Ayuntamiento de Almería va a ampliar las obras del Paseo «a todo su trazado» a partir del próximo martes, 23 de septiembre, lo que supondrá de manera inevitable nuevas afecciones al tráfico y, también, al paso por el área en construcción

Los trabajos, según ha informado el Consistorio en un comunicado, se extenderán al tramo comprendido entre las calles Rueda López/Lachambre y General Segura, por lo que afectará al tráfico rodado en toda esta zona.

Durante esta nueva fase, se mantendrán habilitados no obstante, los pasos transversales en las calles Lachambre/Rueda López (en sentido avenida Federico García Lorca), así como en General Tamayo, pero solo en dirección Centro Histórico.

Se va a inhabilitar, pot tanto, el sentido de circulación hacia el Paseo desdela calle Martínez Campos mediante la colocación de la señalización correspondiente.

También se podrá circular por General Segura, desde donde se podrá acceder a la parte final del Paseo hacia plaza Emilio Pérez (Plaza Circular). y se mantendrá el corte de tráfico a la altura de Navarro Rodrigo y Ricardos.

Estos cambios, ha remarcado el Ayuntamiento de Almería, han sido abordados en una reunión conjunta entre los responsables de la empresa adjudicataria de las obras, la UTE Hormigones Asfálticos y Lirola Ingeniería, la Policía Local y diferentes áreas municipales.

Servicio de taxi y hospedaje

El servicio de taxi continuará, ha trasladado el Consistorio, operativo en la parada situada al final del Paseo, frente a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Asimismo, se habilitará una zona de aparcamiento reservado en la calle General Segura para facilitar la entrada y salida de clientes del Hotel Costasol.

El Ayuntamiento de Almería pide, en este sentido, «comprensión ante las molestias que puedan derivarse de una actuación de esta envergadura, que afecta no solo al Paseo sino a su amplia zona de influencia», y reitera el compromiso municipal y de la empresa ejecutora por «atender las necesidades que surjan durante el desarrollo de unas obras que supondrán una mejora significativa en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, con beneficios a largo plazo para toda la ciudad».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dalías estalla en pólvora y fervor por su Cristo de la Luz
  2. 2 El Ejido realiza una jornada con profesionales para abordar la trata de mujeres y niñas
  3. 3 La Cámara de Comercio de Almería y el Consistorio posiciona Roquetas como referente gastronómico
  4. 4 En libertad con orden de alejamiento para la mujer que apuñaló a su marido en Almería
  5. 5 El Ejido activa el operativo especial de seguridad por el Cristo de Dalías
  6. 6 Así va a afectar al tráfico la ampliación de las obras en el Paseo de Almería
  7. 7 Roquetas realiza trabajos de fumigación de mosquitos en Playa Serena
  8. 8 La Envía celebra sus fiestas con música, juegos, fiesta de la espuma y colores
  9. 9 Antonio Bonilla anuncia el inicio de la recogida voluntaria de aceitunas en Vícar
  10. 10 Terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el mar de Alborán, esta madrugada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Así va a afectar al tráfico la ampliación de las obras en el Paseo de Almería

Así va a afectar al tráfico la ampliación de las obras en el Paseo de Almería