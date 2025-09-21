Así va a afectar al tráfico la ampliación de las obras en el Paseo de Almería El Ayuntamiento ha anunciado que se van a extender «a todo su trazado» los trabajos a partir del martes 23 de septiembre

M. C. C. Almería Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:26

El Ayuntamiento de Almería va a ampliar las obras del Paseo «a todo su trazado» a partir del próximo martes, 23 de septiembre, lo que supondrá de manera inevitable nuevas afecciones al tráfico y, también, al paso por el área en construcción

Los trabajos, según ha informado el Consistorio en un comunicado, se extenderán al tramo comprendido entre las calles Rueda López/Lachambre y General Segura, por lo que afectará al tráfico rodado en toda esta zona.

Durante esta nueva fase, se mantendrán habilitados no obstante, los pasos transversales en las calles Lachambre/Rueda López (en sentido avenida Federico García Lorca), así como en General Tamayo, pero solo en dirección Centro Histórico.

Se va a inhabilitar, pot tanto, el sentido de circulación hacia el Paseo desdela calle Martínez Campos mediante la colocación de la señalización correspondiente.

También se podrá circular por General Segura, desde donde se podrá acceder a la parte final del Paseo hacia plaza Emilio Pérez (Plaza Circular). y se mantendrá el corte de tráfico a la altura de Navarro Rodrigo y Ricardos.

Estos cambios, ha remarcado el Ayuntamiento de Almería, han sido abordados en una reunión conjunta entre los responsables de la empresa adjudicataria de las obras, la UTE Hormigones Asfálticos y Lirola Ingeniería, la Policía Local y diferentes áreas municipales.

Servicio de taxi y hospedaje

El servicio de taxi continuará, ha trasladado el Consistorio, operativo en la parada situada al final del Paseo, frente a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Asimismo, se habilitará una zona de aparcamiento reservado en la calle General Segura para facilitar la entrada y salida de clientes del Hotel Costasol.

El Ayuntamiento de Almería pide, en este sentido, «comprensión ante las molestias que puedan derivarse de una actuación de esta envergadura, que afecta no solo al Paseo sino a su amplia zona de influencia», y reitera el compromiso municipal y de la empresa ejecutora por «atender las necesidades que surjan durante el desarrollo de unas obras que supondrán una mejora significativa en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, con beneficios a largo plazo para toda la ciudad».