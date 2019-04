Afectado por las listas de espera: «Me han dicho que si no me llaman en 6 meses que denuncie» Luis explica su caso a otros usuarios y a los representantes del Gobierno andaluz. / A. A. Representantes del Gobierno andaluz explican a usuarios del SAS las medidas adoptadas para reducir los tiempos para que estén dentro de márgenes «razonables» ALICIA AMATE Almería Martes, 9 abril 2019, 20:42

Antes de llegar a los despachos de la Junta de Andalucía, el PP asumió como propias las reclamaciones de los usuarios de la sanidad pública que exigían ser atendidos dentro de los plazos establecidos. Ahora, ya al frente del Gobierno andaluz, han querido mantener un encuentro con aquellas personas que les trasladaban su desesperación para explicarles en qué consiste el plan de choque con el que pretenden acabar con las listas de espera sanitarias.

«Nuestro objetivo es que antes de que acabe el año se reduzcan las listas de espera y estén dentro de los márgenes que la OMS considera razonables, algo que hace mucho tiempo que no ocurre en Andalucía», ha explicado esta tarde el portavoz del PP en el Parlamento Andaluz, José Antonio Nieto, ante una quincena de usuarios del SAS que se encuentran entre las más de 72.000 personas que esperan asistencia sanitaria en Almería. De ellas, 11.700 están pedientes de operación.

Tal es el caso de Gabriel, un anciano que desde hace más de dos años aguarda una operación de rodilla por la que ha reclamado en dos ocasiones y para la que se ha sometido, también dos veces, a las pruebas previas para la anestesia. Y sigue esperando a que se cumpla la promesa de ser intervenido en próximas fechas ahora que los quirófanos de los tres hospitales almerienses funcionan también «tardes y sábados», ha recordado Nieto.

Luis, por su parte, era otro de los presentes en la cita de esta tarde en la capital. En el año 2017 le diagnosticaron un tumor en la próstata y, después de dos años, le han dado un margen de «tres, cuatro o seis meses» para ser intervenido quirúrgicamente. «Me han dicho si no me llaman en seis meses que denuncie», ha manifestado al respecto este usuario del SAS almeriense.

Laura no está en lista de espera pero sufrió las consecuencias de la falta de equipamiento. Detectaron un quiste en la cabeza a su hijo del que no podía ser intervenido en Almería porque Torrecárdenas aún no contaba con el endoscopio pediátrico que desde hace apenas unas semanas está ya operativo. Algo que ocurrió después de que diera a conocer el caso del pequeño Lucas.

Una cita en la que también hubo espacio para la reivindicación de una unidad Oncológica en Poniente para evitar que estos pacientes tengan que trasladarse a Torrecárdenas.